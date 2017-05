Apr 11 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE141A16VY8 OBC 28-Apr-16 99.6750 7.0007 2 114 99.6750 7.0007 INE141A16VW2 OBC 29-Apr-16 99.6511 7.0997 9 398 99.6511 7.0997 INE090A166E4 ICICI BK 29-Apr-16 99.6511 7.0997 4 247 99.6511 7.0997 INE976G16DB0 RBL BK 29-Apr-16 99.6797 6.8991 1 25 99.6797 6.8991 INE434A16MU4 ANDHRA BK 29-Apr-16 99.6658 7.1995 1 5 99.6658 7.1995 INE608A16LR1 PUNJAB AND SIND BK 29-Apr-16 99.6560 6.9996 1 5 99.6560 6.9996 INE141A16WH1 OBC 2-May-16 99.5932 7.0995 1 5 99.5932 7.0995 INE705A16NK6 VIJAYA BK 6-May-16 99.5208 7.0300 2 50 99.5208 7.0300 INE608A16LW1 PUNJAB AND SIND BK 6-May-16 99.5288 7.2001 1 5 99.5288 7.2001 INE608A16LZ4 PUNJAB AND SIND BK 9-May-16 99.4775 7.0999 2 10 99.4739 7.1497 INE008A16B87 IDBI BK 10-May-16 99.4351 7.1503 1 5 99.4351 7.1503 INE090A166F1 ICICI BK 13-May-16 99.3838 7.3002 1 5 99.3838 7.3002 INE705A16NN0 VIJAYA BK 16-May-16 99.3304 7.0300 1 100 99.3304 7.0300 INE008A16M19 IDBI BK 17-May-16 99.3115 7.0290 3 152 99.3143 7.0002 INE608A16LS9 PUNJAB AND SIND BK 17-May-16 99.3095 7.0496 1 100 99.3095 7.0496 INE976G16DJ3 RBL BK 17-May-16 99.3238 7.0998 1 5 99.3238 7.0998 INE476A16QQ4 CANARA BK 17-May-16 99.3285 7.0501 1 5 99.3285 7.0501 INE008A16M92 IDBI BK 19-May-16 99.2714 7.0498 1 50 99.2714 7.0498 INE457A16HH2 BK OF MAHARASHTRA 20-May-16 99.2544 7.0305 2 90 99.2544 7.0305 INE434A16NK3 ANDHRA BK 20-May-16 99.2698 7.0654 1 45 99.2698 7.0654 INE457A16HH2 BK OF MAHARASHTRA 20-May-16 99.2755 7.0098 1 25 99.2755 7.0098 INE705A16NL4 VIJAYA BK 23-May-16 99.1976 7.0296 1 200 99.1976 7.0296 INE608A16LY7 PUNJAB AND SIND BK 23-May-16 99.2088 7.0998 1 5 99.2088 7.0998 INE692A16EQ2 UNION BK OF INDIA 23-May-16 99.1325 7.6046 3 3 99.2010 6.9996 INE028A16AY1 BK OF BARODA 30-May-16 99.0651 7.0298 1 100 99.0651 7.0298 INE608A16MB3 PUNJAB AND SIND BK 30-May-16 99.0624 7.0503 4 92 99.0624 7.0503 INE095A16SL9 INDUSIND BK 30-May-16 99.0558 7.1004 1 50 99.0558 7.1004 INE008A16J97 IDBI BK 31-May-16 99.0624 7.0503 3 300 99.0624 7.0503 INE095A16RT4 INDUSIND BK 31-May-16 99.0292 7.1566 7 275 99.0300 7.1504 INE692A16ER0 UNION BK OF INDIA 31-May-16 99.0502 7.0000 5 125 99.0502 7.0000 INE692A16ER0 UNION BK OF INDIA 31-May-16 99.0624 7.0503 1 5 99.0624 7.0503 INE095A16RT4 INDUSIND BK 31-May-16 99.0427 7.1998 1 5 99.0427 7.1998 INE141A16WP4 OBC 1-Jun-16 99.0204 7.0802 3 250 99.0204 7.0802 INE476A16QK7 CANARA BK 2-Jun-16 99.0033 7.0665 4 350 99.0042 7.0601 INE141A16WJ7 OBC 2-Jun-16 98.9894 7.1657 2 286 99.0014 7.0801 INE457A16GZ6 BK OF MAHARASHTRA 2-Jun-16 99.0067 7.0420 2 250 99.0084 7.0300 INE008A16C60 IDBI BK 2-Jun-16 98.9890 7.1689 1 117 98.9890 7.1689 INE008A16N26 IDBI BK 3-Jun-16 98.9867 7.0498 1 100 98.9867 7.0498 INE141A16WI9 OBC 3-Jun-16 98.9895 7.0301 2 50 98.9895 7.0301 INE705A16MD3 VIJAYA BK 3-Jun-16 98.9808 7.0914 2 30 98.9796 7.0997 INE238A16E78 AXIS BK 3-Jun-16 98.9867 7.0498 2 20 98.9867 7.0498 INE428A16QY9 ALLAHABAD BK 6-Jun-16 98.9224 7.1002 5 300 98.9224 7.1002 INE008A16O41 IDBI BK 6-Jun-16 98.9488 7.0503 1 100 98.9488 7.0503 INE077A16DV8 DENA BK 7-Jun-16 98.9096 7.0595 7 400 98.9034 7.0999 INE428A16QW3 ALLAHABAD BK 7-Jun-16 98.9034 7.0999 3 300 98.9034 7.0999 INE092T16074 IDFC BK 7-Jun-16 98.8958 7.1497 1 50 98.8958 7.1497 INE608A16LX9 PUNJAB AND SIND BK 8-Jun-16 98.8844 7.0998 2 125 98.8844 7.0998 INE428A16RA7 ALLAHABAD BK 8-Jun-16 98.8890 7.0702 1 100 98.8890 7.0702 INE608A16LX9 PUNJAB AND SIND BK 8-Jun-16 98.9103 7.0548 1 50 98.9103 7.0548 INE141A16WN9 OBC 9-Jun-16 98.8701 7.0699 3 325 98.8701 7.0699 INE705A16NP5 VIJAYA BK 9-Jun-16 98.8701 7.0699 1 200 98.8701 7.0699 INE434A16LO9 ANDHRA BK 9-Jun-16 98.8812 6.9997 2 25 98.8812 6.9997 INE141A16WM1 OBC 10-Jun-16 98.8479 7.0901 3 375 98.8463 7.1003 INE112A16KF1 CORPORATION BK 10-Jun-16 98.8463 7.1003 1 100 98.8463 7.1003 INE652A16KK6 STATE BK OF PATIALA 10-Jun-16 98.8463 7.1003 2 55 98.8463 7.1003 INE090A16Z62 ICICI BK 10-Jun-16 98.8512 7.0698 1 50 98.8512 7.0698 INE705A16NR1 VIJAYA BK 13-Jun-16 98.7978 7.0499 2 250 98.7978 7.0499 INE428A16QX1 ALLAHABAD BK 13-Jun-16 98.8166 7.0502 2 175 98.8166 7.0502 INE238A16H91 AXIS BK 13-Jun-16 98.7877 7.1098 2 75 98.7894 7.0997 INE608A16MD9 PUNJAB AND SIND BK 13-Jun-16 98.7911 7.0897 1 25 98.7911 7.0897 INE608A16MD9 PUNJAB AND SIND BK 13-Jun-16 98.8150 7.0599 1 25 98.8150 7.0599 INE008A16L51 IDBI BK 13-Jun-16 98.7894 7.0997 1 25 98.7894 7.0997 INE434A16NF3 ANDHRA BK 15-Jun-16 98.7514 7.1000 3 300 98.7514 7.1000 INE141A16WO7 OBC 15-Jun-16 98.7514 7.1000 3 200 98.7514 7.1000 INE090A16Z39 ICICI BK 15-Jun-16 98.7497 7.1100 3 75 98.7462 7.1300 INE434A16NF3 ANDHRA BK 15-Jun-16 98.7789 7.0502 1 50 98.7789 7.0502 INE428A16QZ6 ALLAHABAD BK 15-Jun-16 98.7789 7.0502 1 50 98.7789 7.0502 INE476A16QN1 CANARA BK 15-Jun-16 98.7514 7.1000 1 50 98.7514 7.1000 INE608A16MJ6 PUNJAB AND SIND BK 15-Jun-16 98.7584 7.0597 1 50 98.7584 7.0597 INE457A16HR1 BK OF MAHARASHTRA 15-Jun-16 98.7514 7.1000 1 25 98.7514 7.1000 INE457A16HK6 BK OF MAHARASHTRA 20-Jun-16 98.6644 7.0587 3 105 98.6641 7.0601 INE608A16MK4 PUNJAB AND SIND BK 20-Jun-16 98.6756 7.0999 1 50 98.6756 7.0999 INE476A16RH1 CANARA BK 20-Jun-16 98.6697 7.0301 1 5 98.6697 7.0301 INE008A16O33 IDBI BK 21-Jun-16 98.6453 7.0599 2 300 98.6453 7.0599 INE692A16ES8 UNION BK OF INDIA 21-Jun-16 98.6567 6.9997 1 75 98.6567 6.9997 INE028A16AX3 BK OF BARODA 21-Jun-16 98.6585 6.9902 1 55 98.6585 6.9902 INE608A16MP3 PUNJAB AND SIND BK 21-Jun-16 98.6566 7.1003 1 50 98.6566 7.1003 INE476A16QM3 CANARA BK 21-Jun-16 98.6491 7.0399 1 25 98.6491 7.0399 INE705A16OA5 VIJAYA BK 28-Jun-16 98.5137 7.0601 1 100 98.5137 7.0601 INE692A16ET6 UNION BK OF INDIA 28-Jun-16 98.5262 6.9998 2 50 98.5262 6.9998 INE238A16B30 AXIS BK 11-Aug-16 97.5926 7.3801 1 25 97.5926 7.3801 INE112A16JX6 CORPORATION BK 2-Sep-16 97.1969 7.3100 2 30 97.1969 7.3100 INE480Q16051 COOPERATIEVE CENTRALE 15-Sep-16 96.8587 7.5399 1 4 96.8587 7.5399 RAIFFEISEN BOERENLEEN BANK INE261F16173 NABARD 15-Feb-17 94.1093 7.3700 3 125 94.1093 7.3700 INE514E16AO3 EXIM 1-Mar-17 93.8596 7.3700 3 100 93.8596 7.3700 INE008A16N42 IDBI BK 3-Mar-17 93.7926 7.4100 1 5 93.7926 7.4100 INE434A16MW0 ANDHRA BK 3-Mar-17 93.7690 7.4400 1 5 93.7690 7.4400 INE112A16JZ1 CORPORATION BK 6-Mar-17 93.7786 7.3601 2 100 93.7786 7.3601 INE112A16JZ1 CORPORATION BK 6-Mar-17 93.8003 7.3550 2 100 93.8003 7.3550 INE476A16QX0 CANARA BK 6-Mar-17 93.7866 7.3500 2 75 93.7866 7.3500 INE608A16MF4 PUNJAB AND SIND BK 6-Mar-17 93.7193 7.4349 1 10 93.7193 7.4349 INE090A168F7 ICICI BK 7-Mar-17 93.7014 7.4349 1 55 93.7014 7.4349 INE112A16JY4 CORPORATION BK 9-Mar-17 93.6935 7.4000 1 2 93.6935 7.4000 INE112A16KH7 CORPORATION BK 10-Mar-17 93.6757 7.4000 1 25 93.6757 7.4000 INE077A16DS4 DENA BK 10-Mar-17 93.6697 7.4075 1 10 93.6697 7.4075 INE514E16AP0 EXIM 14-Mar-17 93.6087 7.3950 2 100 93.6046 7.4000 INE112A16KI5 CORPORATION BK 14-Mar-17 93.5975 7.4088 3 100 93.6046 7.4000 INE476A16RA6 CANARA BK 14-Mar-17 93.6628 7.3499 1 25 93.6628 7.3499 INE457A16HP5 BK OF MAHARASHTRA 15-Mar-17 93.5463 7.4500 2 35 93.5463 7.4500 INE476A16RG3 CANARA BK 16-Mar-17 93.6069 7.3536 2 35 93.5996 7.3625 INE705A16NS9 VIJAYA BK 17-Mar-17 93.5106 7.4500 1 25 93.5106 7.4500 INE112A16KN5 CORPORATION BK 20-Mar-17 93.4973 7.4010 3 36 93.4951 7.4037 INE261F16207 NABARD 21-Mar-17 93.5216 7.3500 3 50 93.5216 7.3500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com