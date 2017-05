Apr 12 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE705A16NJ8 VIJAYA BK 22-Apr-16 99.8067 7.0691 2 125 99.8067 7.0691 INE141A16VY8 OBC 28-Apr-16 99.6919 7.0503 1 25 99.6919 7.0503 INE090A166E4 ICICI BK 29-Apr-16 99.6736 7.0309 1 250 99.6736 7.0309 INE141A16WC2 OBC 6-May-16 99.5386 7.0497 1 95 99.5386 7.0497 INE608A16LW1 PUNJAB AND SIND BK 6-May-16 99.5386 7.0497 1 39 99.5386 7.0497 INE608A16LZ4 PUNJAB AND SIND BK 9-May-16 99.4812 7.0500 1 5 99.4812 7.0500 INE476A16QP6 CANARA BK 10-May-16 99.4659 6.9998 1 125 99.4659 6.9998 INE667A16FW9 SYNDICATE BK 10-May-16 99.4659 6.9998 1 100 99.4659 6.9998 INE090A165F3 ICICI BK 12-May-16 99.4214 7.0806 1 95 99.4214 7.0806 INE141A16WD0 OBC 16-May-16 99.3485 7.0399 1 10 99.3485 7.0399 INE976G16DJ3 RBL BK 17-May-16 99.3238 7.0998 1 6.5 99.3238 7.0998 INE457A16HH2 BK OF MAHARASHTRA 20-May-16 99.2662 7.1004 2 125 99.2662 7.1004 INE141A16WK5 OBC 20-May-16 99.2862 7.0919 2 30 99.2854 7.1002 INE692A16EQ2 UNION BK OF INDIA 23-May-16 99.2322 7.0604 1 200 99.2322 7.0604 INE095A16SK1 INDUSIND BK 27-May-16 99.1632 7.0002 1 5 99.1632 7.0002 INE092T16090 IDFC BK 30-May-16 99.0775 7.0802 2 250 99.0775 7.0802 INE028A16AY1 BK OF BARODA 30-May-16 99.0814 7.0499 1 75 99.0814 7.0499 INE692A16ER0 UNION BK OF INDIA 31-May-16 99.0630 7.0457 3 55 99.0624 7.0503 INE476A16QK7 CANARA BK 2-Jun-16 99.0435 7.0499 2 200 99.0435 7.0499 INE652A16KJ8 STATE BK OF PATIALA 2-Jun-16 99.0208 7.0773 1 1 99.0208 7.0773 INE008A16N26 IDBI BK 3-Jun-16 99.0042 7.0601 2 50 99.0042 7.0601 INE457A16HV3 BK OF MAHARASHTRA 3-Jun-16 99.0056 7.0500 2 50 99.0056 7.0500 INE705A16MD3 VIJAYA BK 3-Jun-16 99.0039 7.0622 1 50 99.0039 7.0622 INE651A16HH0 STATE BK OF MYSORE 6-Jun-16 98.9721 7.0200 1 150 98.9721 7.0200 INE238A16E86 AXIS BK 6-Jun-16 98.9503 7.0401 1 100 98.9503 7.0401 INE112A16JW8 CORPORATION BK 7-Jun-16 98.9120 7.2998 1 50 98.9120 7.2998 INE608A16LX9 PUNJAB AND SIND BK 8-Jun-16 98.9080 7.0698 1 50 98.9080 7.0698 INE141A16WN9 OBC 9-Jun-16 98.9025 7.1060 2 250 98.8728 7.3003 INE141A16WN9 OBC 9-Jun-16 98.8902 7.0625 1 200 98.8902 7.0625 INE705A16NP5 VIJAYA BK 9-Jun-16 98.8902 7.0625 2 200 98.8902 7.0625 INE705A16NP5 VIJAYA BK 9-Jun-16 98.9099 7.0574 1 150 98.9099 7.0574 INE141A16WM1 OBC 10-Jun-16 98.8733 7.0497 1 125 98.8733 7.0497 INE090A16Z62 ICICI BK 10-Jun-16 98.9077 6.9499 1 50 98.9077 6.9499 INE008A16L51 IDBI BK 13-Jun-16 98.8084 7.0997 1 50 98.8084 7.0997 INE476A16QN1 CANARA BK 15-Jun-16 98.7814 7.0354 6 276 98.7789 7.0502 INE562A16HW8 INDIAN BK 15-Jun-16 98.7824 7.0297 1 200 98.7824 7.0297 INE141A16WO7 OBC 15-Jun-16 98.7738 7.0800 1 100 98.7738 7.0800 INE090A16Z39 ICICI BK 15-Jun-16 98.7755 7.0700 2 50 98.7755 7.0700 INE457A16HR1 BK OF MAHARASHTRA 15-Jun-16 98.7789 7.0502 2 50 98.7789 7.0502 INE237A16O51 KOTAK MAH BK 17-Jun-16 98.7377 7.0701 1 10 98.7377 7.0701 INE476A16RH1 CANARA BK 20-Jun-16 98.6831 7.0594 5 325 98.6811 7.0700 INE457A16HK6 BK OF MAHARASHTRA 20-Jun-16 98.6756 7.0999 3 250 98.6756 7.0999 INE077A16DZ9 DENA BK 21-Jun-16 98.6636 7.0628 2 175 98.6632 7.0649 INE077A16DZ9 DENA BK 21-Jun-16 98.6841 7.0535 4 145 98.6829 7.0603 INE095A16SJ3 INDUSIND BK 21-Jun-16 98.6380 7.1999 1 35 98.6380 7.1999 INE608A16MP3 PUNJAB AND SIND BK 21-Jun-16 98.6529 7.1201 1 25 98.6529 7.1201 INE476A16QM3 CANARA BK 21-Jun-16 98.6660 7.0499 1 25 98.6660 7.0499 INE652A16KN0 STATE BK OF PATIALA 21-Jun-16 98.6781 6.9851 1 25 98.6781 6.9851 INE028A16AX3 BK OF BARODA 21-Jun-16 98.6791 6.9797 1 25 98.6791 6.9797 INE457A16HZ4 BK OF MAHARASHTRA 21-Jun-16 98.6529 7.1201 1 5 98.6529 7.1201 INE457A16IA5 BK OF MAHARASHTRA 24-Jun-16 98.6096 7.0500 2 50 98.6096 7.0500 INE608A16MM0 PUNJAB AND SIND BK 24-Jun-16 98.6096 7.0500 1 15 98.6096 7.0500 INE095A16SO3 INDUSIND BK 28-Jun-16 98.5129 7.2498 1 25 98.5129 7.2498 INE040A16AT6 HDFC BK 30-Jun-16 98.4976 7.0473 8 1900 98.4976 7.0473 INE112A16JX6 CORPORATION BK 2-Sep-16 97.2195 7.3001 1 100 97.2195 7.3001 INE112A16KE4 CORPORATION BK 9-Sep-16 97.0874 7.2999 2 100 97.0874 7.2999 INE476A16QU6 CANARA BK 12-Sep-16 97.0506 7.2500 4 200 97.0506 7.2500 INE238A16F51 AXIS BK 2-Dec-16 95.4532 7.4301 1 2.55 95.4532 7.4301 INE238A16G84 AXIS BK 1-Feb-17 94.3064 7.4699 1 25 94.3064 7.4699 INE008A16K37 IDBI BK 3-Feb-17 94.2772 7.4600 1 50 94.2772 7.4600 INE008A16K29 IDBI BK 7-Feb-17 94.2046 7.4600 2 225 94.2046 7.4600 INE008A16L28 IDBI BK 9-Feb-17 94.1865 7.4599 2 100 94.1865 7.4599 INE008A16L28 IDBI BK 9-Feb-17 94.1865 7.4353 1 75 94.1865 7.4353 INE008A16K52 IDBI BK 14-Feb-17 94.0778 7.4600 2 100 94.0778 7.4600 INE008A16M68 IDBI BK 15-Feb-17 94.0702 7.4460 1 15 94.0702 7.4460 INE090A161F2 ICICI BK 1-Mar-17 93.8627 7.4117 4 200 93.8874 7.3800 INE090A161F2 ICICI BK 1-Mar-17 93.8150 7.4500 1 100 93.8150 7.4500 INE112A16JK3 CORPORATION BK 2-Mar-17 93.8518 7.3799 1 25 93.8518 7.3799 INE112A16JU2 CORPORATION BK 3-Mar-17 93.8575 7.3500 2 125 93.8575 7.3500 INE008A16N42 IDBI BK 3-Mar-17 93.8183 7.4000 2 75 93.8183 7.4000 INE238A16I09 AXIS BK 10-Mar-17 93.6925 7.4013 3 100 93.6935 7.4000 INE238A16I09 AXIS BK 10-Mar-17 93.7113 7.4000 1 25 93.7113 7.4000 INE112A16KH7 CORPORATION BK 10-Mar-17 93.7095 7.3800 2 15 93.7095 7.3800 INE476A16RA6 CANARA BK 14-Mar-17 93.6688 7.3425 1 25 93.6688 7.3425 INE434A16ND8 ANDHRA BK 14-Mar-17 93.6224 7.4000 2 12 93.6224 7.4000 INE476A16RG3 CANARA BK 16-Mar-17 93.6451 7.3500 1 100 93.6451 7.3500 INE112A16KN5 CORPORATION BK 20-Mar-17 93.5323 7.3800 11 83.3 93.5323 7.3800 INE608A16MO6 PUNJAB AND SIND BK 21-Mar-17 93.4982 7.4000 2 13 93.4982 7.4000 INE705A16NU5 VIJAYA BK 21-Mar-17 93.4982 7.4000 2 13 93.4982 7.4000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 