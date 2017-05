Apr 13 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE976G16DC8 RBL BK 25-Apr-16 99.7671 7.1006 1 42.5 99.7671 7.1006 INE705A16NM2 VIJAYA BK 29-Apr-16 99.6941 6.9998 1 30 99.6941 6.9998 INE476A16QR2 CANARA BK 2-May-16 99.6369 7.0008 1 50 99.6369 7.0008 INE112A16JS6 CORPORATION BK 2-May-16 99.7322 7.0007 1 25 99.7322 7.0007 INE141A16WB4 OBC 3-May-16 99.7132 6.9989 1 50 99.7132 6.9989 INE457A16HI0 BK OF MAHARASHTRA 3-May-16 99.6174 7.0093 1 50 99.6174 7.0093 INE112A16JP2 CORPORATION BK 3-May-16 99.7132 6.9989 1 25 99.7132 6.9989 INE141A16WC2 OBC 6-May-16 99.5577 7.0503 1 100 99.5577 7.0503 INE008A16L10 IDBI BK 9-May-16 99.5003 7.0502 1 100 99.5003 7.0502 INE090A166F1 ICICI BK 13-May-16 99.4190 7.1101 1 200 99.4190 7.1101 INE008A16M19 IDBI BK 17-May-16 99.3421 7.1095 3 275 99.3421 7.1095 INE652A16KL4 STATE BK OF PATIALA 30-May-16 99.1042 7.0196 1 25 99.1042 7.0196 INE608A16MB3 PUNJAB AND SIND BK 30-May-16 99.0997 7.0552 1 2 99.0997 7.0552 INE692A16ER0 UNION BK OF INDIA 31-May-16 99.0853 7.0197 2 125 99.0853 7.0197 INE095A16RT4 INDUSIND BK 31-May-16 99.0749 7.1003 1 25 99.0749 7.1003 INE141A16WP4 OBC 1-Jun-16 99.0624 7.0503 2 150 99.0624 7.0503 INE705A16MC5 VIJAYA BK 1-Jun-16 99.0624 7.0503 1 125 99.0624 7.0503 INE667A16GC9 SYNDICATE BK 1-Jun-16 99.1040 7.4999 1 5 99.1040 7.4999 INE667A16GC9 SYNDICATE BK 1-Jun-16 99.0678 7.0093 1 2 99.0678 7.0093 INE476A16QK7 CANARA BK 2-Jun-16 99.0448 7.0402 2 225 99.0448 7.0402 INE652A16KJ8 STATE BK OF PATIALA 2-Jun-16 99.0400 7.0759 1 50 99.0400 7.0759 INE141A16WI9 OBC 3-Jun-16 99.0245 7.0503 2 100 99.0245 7.0503 INE008A16N26 IDBI BK 3-Jun-16 99.0177 7.0999 2 50 99.0177 7.0999 INE112A16JV0 CORPORATION BK 6-Jun-16 98.9678 7.0497 2 250 98.9678 7.0497 INE008A16O41 IDBI BK 6-Jun-16 98.9634 7.0800 1 100 98.9634 7.0800 INE651A16HH0 STATE BK OF MYSORE 6-Jun-16 98.9834 6.9420 1 20 98.9834 6.9420 INE008A16O41 IDBI BK 6-Jun-16 99.0032 7.4999 1 5 99.0032 7.4999 INE112A16JW8 CORPORATION BK 7-Jun-16 98.9473 7.0602 3 300 98.9488 7.0503 INE428A16QW3 ALLAHABAD BK 7-Jun-16 98.9488 7.0503 1 100 98.9488 7.0503 INE077A16DV8 DENA BK 7-Jun-16 98.9415 7.0997 2 50 98.9415 7.0997 INE141A16WN9 OBC 9-Jun-16 98.9116 7.0463 3 325 98.9117 7.0456 INE084A16BS4 BK OF INDIA 9-Jun-16 98.9129 7.0378 1 5 98.9129 7.0378 INE652A16KK6 STATE BK OF PATIALA 10-Jun-16 98.8968 7.0200 3 145 98.8968 7.0200 INE691A16KR9 UCO BK 10-Jun-16 98.8906 7.0599 1 130 98.8906 7.0599 INE476A16QO9 CANARA BK 10-Jun-16 98.8960 7.0251 1 100 98.8960 7.0251 INE562A16HY4 INDIAN BK 10-Jun-16 98.8980 7.0123 1 50 98.8980 7.0123 INE008A16E92 IDBI BK 10-Jun-16 98.9810 7.0899 1 50 98.9810 7.0899 INE090A16Z62 ICICI BK 10-Jun-16 98.8844 7.0998 1 25 98.8844 7.0998 INE141A16WM1 OBC 10-Jun-16 98.8859 7.0901 1 10 98.8859 7.0901 INE476A16QN1 CANARA BK 15-Jun-16 98.8008 7.0321 3 110 98.8011 7.0303 INE141A16WO7 OBC 15-Jun-16 98.7927 7.0802 3 100 98.7927 7.0802 INE608A16MJ6 PUNJAB AND SIND BK 15-Jun-16 98.7894 7.0997 1 100 98.7894 7.0997 INE457A16HR1 BK OF MAHARASHTRA 15-Jun-16 98.7977 7.0505 1 61.5 98.7977 7.0505 INE434A16NF3 ANDHRA BK 15-Jun-16 98.7894 7.0997 1 50 98.7894 7.0997 INE476A16RH1 CANARA BK 20-Jun-16 98.7031 7.0528 1 200 98.7031 7.0528 INE008A16O33 IDBI BK 21-Jun-16 98.6774 7.0901 3 450 98.6774 7.0901 INE077A16DZ9 DENA BK 21-Jun-16 98.6805 7.0733 3 150 98.6793 7.0798 INE476A16QM3 CANARA BK 21-Jun-16 98.6848 7.0499 1 25 98.6848 7.0499 INE095A16SJ3 INDUSIND BK 21-Jun-16 98.6609 7.1798 1 25 98.6609 7.1798 INE028A16AX3 BK OF BARODA 21-Jun-16 98.6977 6.9799 1 12 98.6977 6.9799 INE608A16MM0 PUNJAB AND SIND BK 24-Jun-16 98.6207 7.0901 1 250 98.6207 7.0901 INE476A16RE8 CANARA BK 27-Jun-16 98.6641 7.0601 2 100 98.6641 7.0601 INE008A16P08 IDBI BK 27-Jun-16 98.5641 7.0898 1 7 98.5641 7.0898 INE705A16OA5 VIJAYA BK 28-Jun-16 98.5452 7.0900 1 150 98.5452 7.0900 INE095A16SO3 INDUSIND BK 28-Jun-16 98.5230 7.1998 1 10 98.5230 7.1998 INE457A16IB3 BK OF MAHARASHTRA 29-Jun-16 98.5263 7.0902 1 50 98.5263 7.0902 INE112A16KE4 CORPORATION BK 9-Sep-16 97.1216 7.2601 1 50 97.1216 7.2601 INE476A16QY8 CANARA BK 9-Sep-16 97.1216 7.2601 1 15 97.1216 7.2601 INE090A161B1 ICICI BK 13-Sep-16 97.1079 7.3450 2 150 97.1079 7.3450 INE112A16KK1 CORPORATION BK 16-Sep-16 96.9684 7.3149 3 175 96.9684 7.3149 INE040A16AU4 HDFC BK 20-Sep-16 96.9023 7.2925 4 775 96.9023 7.2925 INE040A16AU4 HDFC BK 20-Sep-16 97.0012 7.2800 1 75 97.0012 7.2800 INE238A16C13 AXIS BK 29-Sep-16 96.8052 7.3450 2 150 96.8052 7.3450 INE238A16C13 AXIS BK 29-Sep-16 96.7110 7.3450 1 50 96.7110 7.3450 INE476A16RD0 CANARA BK 14-Dec-16 95.3045 7.3400 1 75 95.3045 7.3400 INE514E16AM7 EXIM 24-Feb-17 93.9575 7.4049 1 6 93.9575 7.4049 INE112A16JK3 CORPORATION BK 2-Mar-17 93.8930 7.3500 1 100 93.8930 7.3500 INE112A16JK3 CORPORATION BK 2-Mar-17 93.9818 7.3500 2 50 93.9818 7.3500 INE112A16JU2 CORPORATION BK 3-Mar-17 93.8752 7.3500 2 275 93.8752 7.3500 INE434A16MW0 ANDHRA BK 3-Mar-17 93.8596 7.3700 1 50 93.8596 7.3700 INE476A16QW2 CANARA BK 7-Mar-17 93.9242 7.3100 2 50 93.9242 7.3100 INE476A16QW2 CANARA BK 7-Mar-17 93.8043 7.3500 2 3.5 93.8043 7.3500 INE112A16JY4 CORPORATION BK 9-Mar-17 93.7451 7.3799 1 5 93.7451 7.3799 INE077A16DS4 DENA BK 10-Mar-17 93.7352 7.3700 1 50 93.7352 7.3700 INE434A16NC0 ANDHRA BK 10-Mar-17 93.7352 7.3700 1 50 93.7352 7.3700 INE434A16NC0 ANDHRA BK 10-Mar-17 93.8240 7.3700 1 25 93.8240 7.3700 INE238A16I09 AXIS BK 10-Mar-17 93.7113 7.4000 1 25 93.7113 7.4000 INE434A16ND8 ANDHRA BK 14-Mar-17 93.6135 7.4331 3 25 93.6135 7.4331 INE457A16HP5 BK OF MAHARASHTRA 15-Mar-17 93.6038 7.4230 1 75 93.6038 7.4230 INE705A16NS9 VIJAYA BK 17-Mar-17 93.5941 7.3911 2 32.5 93.5640 7.4282 INE705A16NU5 VIJAYA BK 21-Mar-17 93.5282 7.3850 1 25 93.5282 7.3850 INE528G16F54 YES BK 28-Mar-17 93.3482 7.4525 1 13 93.3482 7.4525 INE238A16I58 AXIS BK 30-Mar-17 93.3566 7.4000 1 0.9 93.3566 7.4000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 