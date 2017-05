Apr 18 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE976G16DC8 RBL BK 25-Apr-16 99.8612 7.2475 1 40 99.8612 7.2475 INE237A16F37 KOTAK MAH BK 28-Apr-16 99.8018 7.2500 1 300 99.8018 7.2500 INE141A16VW2 OBC 29-Apr-16 99.7880 7.0495 3 255 99.7880 7.0495 INE608A16LR1 PUNJAB AND SIND BK 29-Apr-16 99.7874 7.0695 1 25 99.7874 7.0695 INE112A16JO5 CORPORATION BK 29-Apr-16 99.7820 7.2494 1 5 99.7820 7.2494 INE705A16NM2 VIJAYA BK 29-Apr-16 99.7820 7.2494 1 5 99.7820 7.2494 INE667A16FU3 SYNDICATE BK 03-May-16 99.7463 7.1412 2 150 99.7463 7.1412 INE238A16G92 AXIS BK 05-May-16 99.6690 7.1304 1 25 99.6690 7.1304 INE705A16NK6 VIJAYA BK 06-May-16 99.6511 7.0997 1 25 99.6511 7.0997 INE008A16L10 IDBI BK 09-May-16 99.5903 7.1503 1 10 99.5903 7.1503 INE008A16B87 IDBI BK 10-May-16 99.5709 7.1498 3 13 99.5709 7.1498 INE090A165F3 ICICI BK 12-May-16 99.5334 7.1297 4 455 99.5334 7.1295 INE141A16WD0 OBC 16-May-16 99.4545 7.1500 2 6 99.4545 7.1500 INE976G16DJ3 RBL BK 17-May-16 99.4397 7.0918 1 5.3 99.4397 7.0918 INE457A16HH2 BK OF MAHARASHTRA 20-May-16 99.3821 7.0917 1 25 99.3821 7.0917 INE095A16RX6 INDUSIND BK 23-May-16 99.3096 7.2499 2 50 99.3096 7.2499 INE692A16EQ2 UNION BK OF INDIA 23-May-16 99.3102 7.2441 2 46.7 99.3096 7.2499 INE608A16MB3 PUNJAB AND SIND BK 30-May-16 99.1925 7.0750 2 20 99.1953 7.0500 INE692A16ER0 UNION BK OF INDIA 31-May-16 99.1879 6.9498 1 25 99.1879 6.9498 INE692A16ER0 UNION BK OF INDIA 31-May-16 99.2198 7.0003 1 5 99.2198 7.0003 INE667A16GC9 SYNDICATE BK 01-Jun-16 99.1395 7.2002 2 100 99.1395 7.2002 INE705A16MC5 VIJAYA BK 01-Jun-16 99.1573 7.0500 1 25 99.1573 7.0500 INE077A16DU0 DENA BK 06-Jun-16 99.0427 7.1998 1 25 99.0427 7.1998 INE428A16QW3 ALLAHABAD BK 07-Jun-16 99.0435 7.0499 1 25 99.0435 7.0499 INE112A16JW8 CORPORATION BK 07-Jun-16 99.0435 7.0499 1 25 99.0435 7.0499 INE705A16NP5 VIJAYA BK 09-Jun-16 99.0028 7.0701 1 50 99.0028 7.0701 INE691A16KR9 UCO BK 10-Jun-16 98.9867 7.0498 4 300 98.9867 7.0498 INE434A16NF3 ANDHRA BK 15-Jun-16 98.8919 7.0513 6 900 98.8921 7.0502 INE476A16RH1 CANARA BK 20-Jun-16 98.7995 7.0398 1 200 98.7995 7.0398 INE077A16DZ9 DENA BK 21-Jun-16 98.7738 7.0800 1 50 98.7738 7.0800 INE028A16AX3 BK OF BARODA 21-Jun-16 98.7841 7.0198 1 50 98.7841 7.0198 INE028A16AX3 BK OF BARODA 21-Jun-16 98.8249 7.0002 1 25 98.8249 7.0002 INE008A16P08 IDBI BK 27-Jun-16 98.6585 7.0901 1 1 98.6585 7.0901 INE692A16ET6 UNION BK OF INDIA 28-Jun-16 98.6188 7.2000 1 45 98.6188 7.2000 INE692A16ET6 UNION BK OF INDIA 28-Jun-16 98.6572 7.1999 1 5 98.6572 7.1999 INE095A16SQ8 INDUSIND BK 01-Jul-16 98.5421 7.2974 2 200 98.5421 7.2974 INE237A16G85 KOTAK MAH BK 12-Jul-16 98.3172 7.3498 1 0.5 98.3172 7.3498 INE095A16SP0 INDUSIND BK 15-Jul-16 98.2611 7.3401 1 500 98.2611 7.3401 INE040A16AW0 HDFC BK 18-Jul-16 98.2179 7.2777 14 2600 98.2179 7.2777 INE112A16JX6 CORPORATION BK 02-Sep-16 97.3282 7.3137 1 3.8 97.3282 7.3137 INE008A16F91 IDBI BK 08-Sep-16 97.2010 7.3500 1 50 97.2010 7.3500 INE112A16KE4 CORPORATION BK 09-Sep-16 97.1969 7.3100 1 25 97.1969 7.3100 INE008A16J22 IDBI BK 12-Sep-16 97.1250 7.3499 1 50 97.1250 7.3499 INE008A16M01 IDBI BK 14-Sep-16 97.0870 7.3500 1 100 97.0870 7.3500 INE649A16FQ9 STATE BK OF HYDERABAD 14-Sep-16 97.1255 7.2500 3 50 97.1255 7.2500 INE040A16AU4 HDFC BK 20-Sep-16 96.9732 7.3501 4 104 96.9732 7.3501 INE090A166C8 ICICI BK 26-Oct-16 96.2623 7.4201 1 0.1 96.2623 7.4201 INE261F16181 NABARD 16-Feb-17 94.1908 7.4050 2 1.6 94.1908 7.4050 INE008A16N42 IDBI BK 03-Mar-17 93.9286 7.3959 3 7.6 93.9395 7.3818 INE608A16MF4 PUNJAB AND SIND BK 06-Mar-17 93.8719 7.3999 1 1.7 93.8719 7.3999 INE457A16HN0 BK OF MAHARASHTRA 06-Mar-17 93.8629 7.4115 1 1.7 93.8629 7.4115 INE077A16DQ8 DENA BK 06-Mar-17 93.8835 7.3850 1 1.7 93.8835 7.3850 INE476A16QX0 CANARA BK 06-Mar-17 93.9263 7.3300 1 1.7 93.9263 7.3300 INE476A16QW2 CANARA BK 07-Mar-17 93.8930 7.3500 1 2.4 93.8930 7.3500 INE040A16AV2 HDFC BK 20-Mar-17 93.6587 7.3550 14 750 93.6587 7.3550 INE705A16OD9 VIJAYA BK 28-Mar-17 93.1460 7.8075 1 300 93.1460 7.8075 INE237A16O77 KOTAK MAH BK 06-Apr-17 93.2539 7.4800 1 10 93.2539 7.4800 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com