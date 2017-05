Apr 20 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE141A16VY8 OBC 28-Apr-16 99.8464 7.0188 1 14 99.8464 7.0188 INE434A16MU4 ANDHRA BK 29-Apr-16 99.8271 7.0242 1 495 99.8271 7.0242 INE608A16LR1 PUNJAB AND SIND BK 29-Apr-16 99.8265 7.0498 3 300 99.8262 7.0608 INE090A166E4 ICICI BK 29-Apr-16 99.8262 7.0608 2 258 99.8262 7.0608 INE141A16VW2 OBC 29-Apr-16 99.8271 7.0222 4 150 99.8272 7.0201 INE090A165E6 ICICI BK 02-May-16 99.7684 7.0609 1 80 99.7684 7.0609 INE112A16JS6 CORPORATION BK 02-May-16 99.7688 7.0486 1 25 99.7688 7.0486 INE608A16LU5 PUNJAB AND SIND BK 02-May-16 99.7688 7.0486 1 4 99.7688 7.0486 INE667A16FU3 SYNDICATE BK 03-May-16 99.7506 7.0199 1 150 99.7506 7.0199 INE141A16WC2 OBC 06-May-16 99.6915 7.0594 1 95 99.6915 7.0594 INE705A16NK6 VIJAYA BK 06-May-16 99.6876 7.1490 1 95 99.6876 7.1490 INE008A16L10 IDBI BK 09-May-16 99.6369 7.0008 1 150 99.6369 7.0008 INE090A166F1 ICICI BK 13-May-16 99.5533 7.1207 1 50 99.5533 7.1207 INE141A16WD0 OBC 16-May-16 99.4968 7.0999 1 50 99.4968 7.0999 INE608A16LS9 PUNJAB AND SIND BK 17-May-16 99.4812 7.0500 1 50 99.4812 7.0500 INE692A16EO7 UNION BK OF INDIA 17-May-16 99.5038 7.0006 1 5 99.5038 7.0006 INE457A16HH2 BK OF MAHARASHTRA 20-May-16 99.4198 7.1003 1 50 99.4198 7.1003 INE705A16NL4 VIJAYA BK 23-May-16 99.3604 7.1199 1 190 99.3604 7.1199 INE141A16WL3 OBC 25-May-16 99.3332 7.0005 1 200 99.3332 7.0005 INE112A16JR8 CORPORATION BK 27-May-16 99.3143 7.0002 2 10 99.3143 7.0002 INE608A16MB3 PUNJAB AND SIND BK 30-May-16 99.2336 7.0474 1 3 99.2336 7.0474 INE095A16RT4 INDUSIND BK 31-May-16 99.2098 7.0907 1 130 99.2098 7.0907 INE095A16RT4 INDUSIND BK 31-May-16 99.2279 7.1002 1 25 99.2279 7.1002 INE040A16AX8 HDFC BK 01-Jun-16 99.1861 7.1315 23 2375 99.1862 7.1303 INE476A16QK7 CANARA BK 02-Jun-16 99.1763 7.0499 2 25 99.1763 7.0499 INE238A16E78 AXIS BK 03-Jun-16 99.1514 7.0998 1 100 99.1514 7.0998 INE667A16GE5 SYNDICATE BK 03-Jun-16 99.1526 7.0896 1 50 99.1526 7.0896 INE008A16N26 IDBI BK 03-Jun-16 99.1763 7.0499 1 5 99.1763 7.0499 INE608A16LX9 PUNJAB AND SIND BK 08-Jun-16 99.0558 7.1004 1 25 99.0558 7.1004 INE141A16WN9 OBC 09-Jun-16 99.0435 7.0499 1 75 99.0435 7.0499 INE141A16WM1 OBC 10-Jun-16 99.0193 7.0883 2 350 99.0191 7.0897 INE691A16KR9 UCO BK 10-Jun-16 99.0191 7.0897 4 200 99.0191 7.0897 INE112A16KF1 CORPORATION BK 10-Jun-16 99.0204 7.0802 2 50 99.0204 7.0802 INE705A16NR1 VIJAYA BK 13-Jun-16 98.9620 7.0897 2 250 98.9620 7.0897 INE008A16L51 IDBI BK 13-Jun-16 98.9649 7.0697 2 100 98.9649 7.0697 INE428A16QX1 ALLAHABAD BK 13-Jun-16 98.9620 7.0897 1 100 98.9620 7.0897 INE976G16DO3 RBL BK 15-Jun-16 98.9326 7.1601 1 5 98.9326 7.1601 INE476A16RH1 CANARA BK 20-Jun-16 98.8371 7.0402 1 125 98.8371 7.0402 INE238A16A80 AXIS BK 20-Jun-16 98.8273 7.1002 1 50 98.8273 7.1002 INE028A16AX3 BK OF BARODA 21-Jun-16 98.8249 7.0002 4 200 98.8249 7.0002 INE008A16O33 IDBI BK 21-Jun-16 98.8083 7.1003 1 25 98.8083 7.1003 INE457A16IA5 BK OF MAHARASHTRA 24-Jun-16 98.7601 7.0499 1 25 98.7601 7.0499 INE008A16P08 IDBI BK 27-Jun-16 98.7111 7.0086 2 350 98.7090 7.0203 INE095A16SQ8 INDUSIND BK 01-Jul-16 98.5763 7.3216 3 250 98.5761 7.3226 INE095A16SR6 INDUSIND BK 19-Jul-16 98.2223 7.3400 1 500 98.2223 7.3400 INE040A16AY6 HDFC BK 18-Aug-16 97.6691 7.3200 3 500 97.6691 7.3200 INE040A16AY6 HDFC BK 18-Aug-16 97.6508 7.3174 2 100 97.6508 7.3174 INE095A16RB2 INDUSIND BK 29-Aug-16 97.4152 7.4499 1 25 97.4152 7.4499 INE008A16F34 IDBI BK 01-Sep-16 97.3725 7.3501 1 50 97.3725 7.3501 INE476A16QY8 CANARA BK 09-Sep-16 97.2384 7.3001 1 75 97.2384 7.3001 INE112A16KE4 CORPORATION BK 09-Sep-16 97.2458 7.2800 1 25 97.2458 7.2800 INE476A16QU6 CANARA BK 12-Sep-16 97.1886 7.2817 2 150 97.1874 7.2849 INE008A16M01 IDBI BK 14-Sep-16 97.1250 7.3499 1 50 97.1250 7.3499 INE112A16KK1 CORPORATION BK 16-Sep-16 97.1062 7.3001 2 75 97.1062 7.3001 INE112A16KK1 CORPORATION BK 16-Sep-16 97.1251 7.3000 1 50 97.1251 7.3000 INE040A16AU4 HDFC BK 20-Sep-16 97.0151 7.3399 1 25 97.0151 7.3399 INE008A16K37 IDBI BK 03-Feb-17 94.4369 7.4400 1 50 94.4369 7.4400 INE528G16E14 YES BK 06-Feb-17 94.3467 7.4901 1 5 94.3467 7.4901 INE008A16K29 IDBI BK 07-Feb-17 94.3580 7.4487 2 309.5 94.3857 7.4099 INE008A16K78 IDBI BK 08-Feb-17 94.3461 7.4399 1 10 94.3461 7.4399 INE514E16AL9 EXIM 10-Feb-17 94.3495 7.3850 1 11.5 94.3495 7.3850 INE261F16173 NABARD 15-Feb-17 94.2595 7.3850 1 11.5 94.2595 7.3850 INE008A16L36 IDBI BK 17-Feb-17 94.1830 7.4401 2 100 94.1830 7.4401 INE649A16FU1 STATE BK OF HYDERABAD 27-Feb-17 94.1379 7.2850 2 75 94.1379 7.2850 INE434A16MW0 ANDHRA BK 03-Mar-17 93.9766 7.3800 1 50 93.9766 7.3800 INE112A16JZ1 CORPORATION BK 06-Mar-17 93.9308 7.3700 1 8 93.9308 7.3700 INE476A16QW2 CANARA BK 07-Mar-17 93.9772 7.3100 1 50 93.9772 7.3100 INE476A16QW2 CANARA BK 07-Mar-17 93.9440 7.3300 1 11.5 93.9440 7.3300 INE095A16SA2 INDUSIND BK 07-Mar-17 93.8161 7.4950 1 11.5 93.8161 7.4950 INE705A16NQ3 VIJAYA BK 10-Mar-17 93.8518 7.3799 1 50 93.8518 7.3799 INE705A16NQ3 VIJAYA BK 10-Mar-17 93.8696 7.3800 1 50 93.8696 7.3800 INE238A16I09 AXIS BK 10-Mar-17 93.8596 7.3700 1 25 93.8596 7.3700 INE476A16RA6 CANARA BK 14-Mar-17 93.8536 7.3100 1 50 93.8536 7.3100 INE112A16KI5 CORPORATION BK 14-Mar-17 93.7984 7.3800 1 50 93.7984 7.3800 INE434A16ND8 ANDHRA BK 14-Mar-17 93.7627 7.4026 2 33 93.7688 7.3949 INE476A16RA6 CANARA BK 14-Mar-17 93.8043 7.3500 2 20 93.8043 7.3500 INE528G16F21 YES BK 15-Mar-17 93.7050 7.4530 2 33 93.6975 7.4625 INE457A16HP5 BK OF MAHARASHTRA 15-Mar-17 93.7379 7.4114 1 8 93.7379 7.4114 INE476A16RG3 CANARA BK 16-Mar-17 93.8183 7.3100 1 50 93.8183 7.3100 INE476A16RG3 CANARA BK 16-Mar-17 93.8007 7.3100 1 25 93.8007 7.3100 INE112A16KN5 CORPORATION BK 20-Mar-17 93.6820 7.3700 1 3 93.6820 7.3700 INE528G16F62 YES BK 27-Mar-17 93.4928 7.4500 4 10 93.4928 7.4500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 