Apr 21 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE141A16VY8 OBC 28-Apr-16 99.8659 7.0017 1 25 99.8659 7.0017 INE090A166E4 ICICI BK 29-Apr-16 99.8444 7.1103 1 175 99.8444 7.1103 INE141A16VW2 OBC 29-Apr-16 99.8457 7.0508 1 50 99.8457 7.0508 INE705A16NM2 VIJAYA BK 29-Apr-16 99.8446 7.1012 1 5 99.8446 7.1012 INE141A16WH1 OBC 2-May-16 99.7874 7.0695 2 75 99.7874 7.0695 INE457A16HI0 BK OF MAHARASHTRA 3-May-16 99.7665 7.1189 1 50 99.7665 7.1189 INE141A16WB4 OBC 3-May-16 99.7671 7.1006 1 5 99.7671 7.1006 INE112A16JP2 CORPORATION BK 3-May-16 99.7880 7.0495 1 5 99.7880 7.0495 INE705A16NK6 VIJAYA BK 6-May-16 99.7091 7.0992 3 85 99.7091 7.0992 INE608A16LW1 PUNJAB AND SIND BK 6-May-16 99.7070 7.1506 1 10 99.7070 7.1506 INE008A16L10 IDBI BK 9-May-16 99.6498 7.1269 2 150 99.6496 7.1303 INE608A16LZ4 PUNJAB AND SIND BK 9-May-16 99.6486 7.1507 2 145 99.6486 7.1507 INE090A165F3 ICICI BK 12-May-16 99.5903 7.1503 2 150 99.5903 7.1503 INE090A166F1 ICICI BK 13-May-16 99.5713 7.1431 2 300 99.5709 7.1498 INE238A16H75 AXIS BK 13-May-16 99.5718 7.1348 2 200 99.5721 7.1298 INE141A16WD0 OBC 16-May-16 99.5161 7.0993 1 50 99.5161 7.0993 INE434A16MV2 ANDHRA BK 16-May-16 99.5147 7.1199 1 25 99.5147 7.1199 INE008A16M19 IDBI BK 17-May-16 99.4968 7.0999 1 215 99.4968 7.0999 INE476A16QQ4 CANARA BK 17-May-16 99.4968 7.0999 1 50 99.4968 7.0999 INE476A16QQ4 CANARA BK 17-May-16 99.5161 7.0993 1 50 99.5161 7.0993 INE608A16LS9 PUNJAB AND SIND BK 17-May-16 99.4968 7.0999 1 50 99.4968 7.0999 INE008A16M35 IDBI BK 18-May-16 99.4739 7.1497 1 15 99.4739 7.1497 INE008A16L85 IDBI BK 20-May-16 99.4391 7.0994 1 25 99.4391 7.0994 INE692A16EP4 UNION BK OF INDIA 20-May-16 99.4507 7.2001 1 5 99.4507 7.2001 INE238A16H26 AXIS BK 23-May-16 99.3788 7.1299 1 50 99.3788 7.1299 INE428A16QU7 ALLAHABAD BK 26-May-16 99.3238 7.0998 1 25 99.3238 7.0998 INE112A16JN7 CORPORATION BK 26-May-16 99.3384 7.1498 1 5 99.3384 7.1498 INE112A16KA2 CORPORATION BK 30-May-16 99.1825 7.7140 1 5 99.1825 7.7140 INE008A16N00 IDBI BK 30-May-16 99.2560 7.1999 1 5 99.2560 7.1999 INE090A167D4 ICICI BK 31-May-16 99.2182 7.1901 1 25 99.2182 7.1901 INE040A16AX8 HDFC BK 1-Jun-16 99.2052 7.1323 1 100 99.2052 7.1323 INE476A16QK7 CANARA BK 2-Jun-16 99.1951 7.0517 1 5 99.1951 7.0517 INE705A16MD3 VIJAYA BK 3-Jun-16 99.1682 7.1199 1 25 99.1682 7.1199 INE008A16N26 IDBI BK 3-Jun-16 99.1670 7.3000 1 5 99.1670 7.3000 INE476A16RC2 CANARA BK 6-Jun-16 99.1156 7.0801 1 75 99.1156 7.0801 INE238A16E86 AXIS BK 6-Jun-16 99.1082 7.1399 1 45.5 99.1082 7.1399 INE112A16JV0 CORPORATION BK 6-Jun-16 99.1335 7.0900 1 30 99.1335 7.0900 INE112A16JW8 CORPORATION BK 7-Jun-16 99.0949 7.0929 4 107 99.0953 7.0900 INE077A16DV8 DENA BK 7-Jun-16 99.0953 7.0900 4 23.5 99.0953 7.0900 INE457A16HT7 BK OF MAHARASHTRA 8-Jun-16 99.0724 7.1197 1 50 99.0724 7.1197 INE084A16BS4 BK OF INDIA 9-Jun-16 99.0598 7.0700 3 150 99.0598 7.0700 INE705A16NP5 VIJAYA BK 9-Jun-16 99.0537 7.1160 2 85 99.0578 7.0852 INE112A16KF1 CORPORATION BK 10-Jun-16 99.0368 7.0997 1 50 99.0368 7.0997 INE691A16KR9 UCO BK 10-Jun-16 99.0327 7.1303 1 50 99.0327 7.1303 INE683A16GK9 THE SOUTH INDIAN BK 10-Jun-16 99.0387 7.2302 1 50 99.0387 7.2302 INE976G16DO3 RBL BK 15-Jun-16 98.9678 7.0497 1 5 98.9678 7.0497 INE476A16RH1 CANARA BK 20-Jun-16 98.8592 7.0200 1 125 98.8592 7.0200 INE090A16Z13 ICICI BK 20-Jun-16 98.8303 7.1999 1 0.1 98.8303 7.1999 INE503A16DM2 DCB BK 21-Jun-16 98.7784 7.4000 1 50 98.7784 7.4000 INE028A16AX3 BK OF BARODA 21-Jun-16 98.8436 7.0004 1 13 98.8436 7.0004 INE562A16HX6 INDIAN BK 21-Jun-16 98.8380 7.0347 1 10 98.8380 7.0347 INE090A16Z47 ICICI BK 23-Jun-16 98.7725 7.2001 1 0.1 98.7725 7.2001 INE651A16HI8 STATE BK OF MYSORE 27-Jun-16 98.7135 7.0999 1 0.1 98.7135 7.0999 INE457A16IB3 BK OF MAHARASHTRA 29-Jun-16 98.6885 7.0298 1 70 98.6885 7.0298 INE238A16A56 AXIS BK 8-Jul-16 98.4536 7.3500 1 25 98.4536 7.3500 INE476A16QZ5 CANARA BK 2-Aug-16 97.9951 7.2501 1 0.25 97.9951 7.2501 INE008A16F26 IDBI BK 16-Aug-16 97.6737 7.4301 2 20 97.6737 7.4301 INE040A16AY6 HDFC BK 18-Aug-16 97.6691 7.3200 1 150 97.6691 7.3200 INE090A167A0 ICICI BK 23-Aug-16 97.5638 7.3501 1 0.1 97.5638 7.3501 INE476A16QS0 CANARA BK 2-Sep-16 97.4004 7.2700 1 5 97.4004 7.2700 INE112A16KE4 CORPORATION BK 9-Sep-16 97.2482 7.3250 1 35 97.2482 7.3250 INE476A16QU6 CANARA BK 12-Sep-16 97.1988 7.3049 1 50 97.1988 7.3049 INE608A16MN8 PUNJAB AND SIND BK 24-Jan-17 94.6304 7.4501 1 0.1 94.6304 7.4501 INE008A16K29 IDBI BK 7-Feb-17 94.3752 7.4501 3 7 94.3752 7.4501 INE237A16O85 KOTAK MAH BK 7-Feb-17 94.4465 7.3501 1 5 94.4465 7.3501 INE514E16AL9 EXPORT IMPORT BK OF INDI10-Feb-17 94.3351 7.4300 1 50 94.3351 7.4300 INE649A16FR7 STATE BK OF HYDERABAD 24-Feb-17 94.1047 7.4000 1 5 94.1047 7.4000 INE112A16JK3 CORPORATION BK 2-Mar-17 94.0005 7.3955 3 110 94.0047 7.3900 INE112A16JU2 CORPORATION BK 3-Mar-17 93.9792 7.3999 2 75 93.9792 7.3999 INE434A16MW0 ANDHRA BK 3-Mar-17 93.9639 7.4200 1 1 93.9639 7.4200 INE095A16SA2 INDUSIND BK 7-Mar-17 93.8496 7.4750 2 3.25 93.8496 7.4750 INE476A16QW2 CANARA BK 7-Mar-17 93.9463 7.3499 1 0.1 93.9463 7.3499 INE112A16JY4 CORPORATION BK 9-Mar-17 93.8796 7.3900 1 50 93.8796 7.3900 INE238A16I09 AXIS BK 10-Mar-17 93.8228 7.4400 2 125 93.8228 7.4400 INE434A16NC0 ANDHRA BK 10-Mar-17 93.8589 7.3937 1 10 93.8589 7.3937 INE112A16KH7 CORPORATION BK 10-Mar-17 93.8462 7.4100 1 10 93.8462 7.4100 INE112A16KI5 CORPORATION BK 14-Mar-17 93.7865 7.3950 2 200 93.7826 7.4000 INE112A16KN5 CORPORATION BK 20-Mar-17 93.6757 7.4000 1 5 93.6757 7.4000 INE705A16NU5 VIJAYA BK 21-Mar-17 93.6901 7.3600 1 5 93.6901 7.3600 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 