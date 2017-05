Apr 22 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE976G16DC8 RBL BK 25-Apr-16 99.9413 7.1460 1 47.5 99.9413 7.1460 INE608A16LR1 PUNJAB AND SIND BK 29-Apr-16 99.8669 6.9495 2 94 99.8669 6.9495 INE457A16HI0 BK OF MAHARASHTRA 03-May-16 99.8448 7.0920 1 25 99.8448 7.0920 INE238A16G92 AXIS BK 05-May-16 99.7513 7.0001 1 25 99.7513 7.0001 INE705A16NK6 VIJAYA BK 06-May-16 99.7288 7.0898 2 255 99.7288 7.0898 INE648A16HF0 SBBJ 06-May-16 99.6956 7.9604 1 3 99.6956 7.9604 INE683A16HU6 THE SOUTH INDIAN BK 09-May-16 99.6681 7.1498 1 50 99.6681 7.1498 INE683A16HV4 THE SOUTH INDIAN BK 10-May-16 99.6486 7.1507 1 50 99.6486 7.1507 INE090A165F3 ICICI BK 12-May-16 99.6152 7.0497 1 25 99.6152 7.0497 INE090A166F1 ICICI BK 13-May-16 99.5929 7.1047 1 130 99.5929 7.1047 INE976G16DJ3 RBL BK 17-May-16 99.5170 7.0860 1 5 99.5170 7.0860 INE692A16EQ2 UNION BK OF INDIA 23-May-16 99.4048 7.0500 2 197 99.4048 7.0500 INE667A16GD7 SYNDICATE BK 25-May-16 99.4279 7.0006 1 5 99.4279 7.0006 INE608A16MB3 PUNJAB AND SIND BK 30-May-16 99.2663 7.0995 1 8 99.2663 7.0995 INE090A167D4 ICICI BK 31-May-16 99.2366 7.1996 1 50 99.2366 7.1996 INE095A16RT4 INDUSIND BK 31-May-16 99.3095 7.0496 1 5 99.3095 7.0496 INE040A16AX8 HDFC BK 01-Jun-16 99.2171 7.2003 1 100 99.2171 7.2003 INE476A16QK7 CANARA BK 02-Jun-16 99.2143 7.0500 1 150 99.2143 7.0500 INE141A16WJ7 OBC 02-Jun-16 99.1922 7.2500 1 50 99.1922 7.2500 INE141A16WI9 OBC 03-Jun-16 99.1856 7.1352 2 100 99.1783 7.2001 INE112A16JV0 CORPORATION BK 06-Jun-16 99.1347 7.0798 1 150 99.1347 7.0798 INE476A16RC2 CANARA BK 06-Jun-16 99.1383 7.0501 1 125 99.1383 7.0501 INE428A16QY9 ALLAHABAD BK 06-Jun-16 99.1117 7.2697 1 50 99.1117 7.2697 INE077A16DV8 DENA BK 07-Jun-16 99.1705 7.1000 1 75 99.1705 7.1000 INE112A16JW8 CORPORATION BK 07-Jun-16 99.1193 7.0503 1 50 99.1193 7.0503 INE705A16NP5 VIJAYA BK 09-Jun-16 99.0812 7.0514 4 205 99.0801 7.0600 INE141A16WN9 OBC 09-Jun-16 99.0728 7.1165 3 75 99.0814 7.0499 INE141A16WM1 OBC 10-Jun-16 99.0579 7.0845 3 175 99.0361 7.2500 INE476A16QO9 CANARA BK 10-Jun-16 99.0585 7.0799 1 25 99.0585 7.0799 INE457A16HY7 BK OF MAHARASHTRA 13-Jun-16 99.0042 7.0601 2 100 99.0042 7.0601 INE238A16H91 AXIS BK 13-Jun-16 99.0028 7.0701 1 75 99.0028 7.0701 INE476A16QN1 CANARA BK 15-Jun-16 98.9678 7.0497 3 225 98.9678 7.0497 INE565A16AN5 INDIAN OVERSEAS BK 15-Jun-16 98.9533 7.1498 1 50 98.9533 7.1498 INE476A16RH1 CANARA BK 20-Jun-16 98.9149 7.1501 1 50 98.9149 7.1501 INE562A16HX6 INDIAN BK 21-Jun-16 98.8544 7.0498 3 150 98.8544 7.0498 INE692A16ES8 UNION BK OF INDIA 21-Jun-16 98.8528 7.0598 1 100 98.8528 7.0598 INE562A16HX6 INDIAN BK 21-Jun-16 98.8958 7.1497 2 50 98.8958 7.1497 INE652A16KN0 STATE BK OF PATIALA 21-Jun-16 98.8576 7.0299 1 5 98.8576 7.0299 INE705A16OA5 VIJAYA BK 28-Jun-16 98.7206 7.0602 1 100 98.7206 7.0602 INE238A16I74 AXIS BK 04-Jul-16 98.5513 7.3500 1 249.25 98.5513 7.3500 INE238A16A31 AXIS BK 06-Jul-16 98.5122 7.3500 1 25 98.5122 7.3500 INE238A16A56 AXIS BK 08-Jul-16 98.4731 7.3501 1 25 98.4731 7.3501 INE008A16F34 IDBI BK 01-Sep-16 97.4513 7.4000 1 50 97.4513 7.4000 INE008A16F91 IDBI BK 08-Sep-16 97.3167 7.4001 1 50 97.3167 7.4001 INE112A16KE4 CORPORATION BK 09-Sep-16 97.2647 7.3319 2 125 97.2617 7.3401 INE112A16KJ3 CORPORATION BK 12-Sep-16 97.2654 7.3299 2 300 97.2654 7.3299 INE112A16KJ3 CORPORATION BK 12-Sep-16 97.2084 7.3300 2 75 97.2084 7.3300 INE008A16J22 IDBI BK 12-Sep-16 97.2400 7.4000 1 50 97.2400 7.4000 INE008A16M01 IDBI BK 14-Sep-16 97.2017 7.3999 1 100 97.2017 7.3999 INE434A16MO7 ANDHRA BK 14-Sep-16 97.2274 7.3300 1 50 97.2274 7.3300 INE112A16KK1 CORPORATION BK 16-Sep-16 97.2006 7.3001 1 50 97.2006 7.3001 INE008A16J06 IDBI BK 07-Dec-16 95.5632 7.4001 1 50 95.5632 7.4001 INE649A16FS5 STATE BK OF HYDERABAD 09-Dec-16 95.5551 7.3500 1 50 95.5551 7.3500 INE649A16FT3 STATE BK OF HYDERABAD 14-Dec-16 95.4633 7.3500 1 50 95.4633 7.3500 INE008A16K94 IDBI BK 15-Dec-16 95.4154 7.3999 1 50 95.4154 7.3999 INE261F16181 NABARD 16-Feb-17 94.2629 7.4050 1 7.6 94.2629 7.4050 INE514E16AO3 EXIM 01-Mar-17 94.0329 7.4000 1 50 94.0329 7.4000 INE112A16JU2 CORPORATION BK 03-Mar-17 94.0047 7.3900 1 50 94.0047 7.3900 INE434A16MW0 ANDHRA BK 03-Mar-17 93.9818 7.4200 1 50 93.9818 7.4200 INE434A16NC0 ANDHRA BK 10-Mar-17 93.8563 7.4200 3 100 93.8563 7.4200 INE112A16KH7 CORPORATION BK 10-Mar-17 93.8796 7.3900 1 25 93.8796 7.3900 INE112A16KI5 CORPORATION BK 14-Mar-17 93.8083 7.3900 2 100 93.8083 7.3900 INE238A16I25 AXIS BK 17-Mar-17 93.7114 7.4449 1 1.4 93.7114 7.4449 INE112A16KN5 CORPORATION BK 20-Mar-17 93.7015 7.3900 1 50 93.7015 7.3900 INE261F16207 NABARD 21-Mar-17 93.6917 7.3801 1 25 93.6917 7.3801 INE238A16J16 AXIS BK 29-Mar-17 93.5009 7.4401 2 100 93.5009 7.4401 INE237A16P35 KOTAK MAH BK 17-Apr-17 93.0439 7.5800 1 10 93.0439 7.5800 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 