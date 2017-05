Apr 25 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE112A16JO5 CORPORATION BK 29-Apr-16 99.9233 7.0042 1 25 99.9233 7.0042 INE141A16WH1 OBC 02-May-16 99.8650 7.0488 1 50 99.8650 7.0488 INE457A16HI0 BK OF MAHARASHTRA 03-May-16 99.8640 7.1011 1 5 99.8640 7.1011 INE112A16JP2 CORPORATION BK 03-May-16 99.8451 7.0783 1 4 99.8451 7.0783 INE705A16NK6 VIJAYA BK 06-May-16 99.7880 7.0495 2 50 99.7880 7.0495 INE705A16NK6 VIJAYA BK 06-May-16 99.8072 7.0508 1 25 99.8072 7.0508 INE683A16HU6 THE SOUTH INDIAN BK 09-May-16 99.7280 7.1108 1 50 99.7280 7.1108 INE112A16KB0 CORPORATION BK 10-May-16 99.7284 7.1003 1 25 99.7284 7.1003 INE090A165F3 ICICI BK 12-May-16 99.6695 7.1196 2 120 99.6695 7.1196 INE090A166F1 ICICI BK 13-May-16 99.6508 7.1058 1 50 99.6508 7.1058 INE692A16EO7 UNION BK OF INDIA 17-May-16 99.5769 7.0494 4 290 99.5769 7.0494 INE692A16EP4 UNION BK OF INDIA 20-May-16 99.5161 7.0993 1 5 99.5161 7.0993 INE141A16WL3 OBC 25-May-16 99.4198 7.1003 1 100 99.4198 7.1003 INE652A16KL4 STATE BK OF PATIALA 30-May-16 99.3285 7.0501 1 25 99.3285 7.0501 INE141A16WP4 OBC 01-Jun-16 99.2854 7.1002 1 85 99.2854 7.1002 INE090A167F9 ICICI BK 01-Jun-16 99.2997 7.1503 1 50 99.2997 7.1503 INE683A16IB4 THE SOUTH INDIAN BK 01-Jun-16 99.2774 7.3797 1 5 99.2774 7.3797 INE476A16QK7 CANARA BK 02-Jun-16 99.2844 7.1102 1 75 99.2844 7.1102 INE008A16N26 IDBI BK 03-Jun-16 99.2470 7.1010 2 205 99.2471 7.0998 INE141A16WI9 OBC 03-Jun-16 99.2471 7.0998 2 50 99.2471 7.0998 INE238A16E78 AXIS BK 03-Jun-16 99.2418 7.1502 1 50 99.2418 7.1502 INE112A16JV0 CORPORATION BK 06-Jun-16 99.2110 7.0799 2 350 99.2110 7.0799 INE476A16RC2 CANARA BK 06-Jun-16 99.2066 7.1197 1 5 99.2066 7.1197 INE112A16JW8 CORPORATION BK 07-Jun-16 99.1705 7.1000 1 100 99.1705 7.1000 INE428A16QW3 ALLAHABAD BK 07-Jun-16 99.1705 7.1000 1 100 99.1705 7.1000 INE141A16WN9 OBC 09-Jun-16 99.1323 7.0996 1 175 99.1323 7.0996 INE457A16HY7 BK OF MAHARASHTRA 13-Jun-16 99.0762 7.0902 2 700 99.0762 7.0902 INE705A16NR1 VIJAYA BK 13-Jun-16 99.0545 7.1102 2 200 99.0545 7.1102 INE434A16NF3 ANDHRA BK 15-Jun-16 99.0258 7.0408 1 50 99.0258 7.0408 INE476A16QN1 CANARA BK 15-Jun-16 99.0177 7.0999 1 25 99.0177 7.0999 INE692A16ES8 UNION BK OF INDIA 21-Jun-16 98.9224 7.1002 1 100 98.9224 7.1002 INE608A16MM0 PUNJAB AND SIND BK 24-Jun-16 98.8479 7.0903 2 30 98.8479 7.0903 INE095A16SO3 INDUSIND BK 28-Jun-16 98.7516 7.2098 1 150 98.7516 7.2098 INE141A16WQ2 OBC 04-Jul-16 98.6235 7.2776 6 1000 98.6235 7.2776 INE090A166C8 ICICI BK 26-Oct-16 96.4133 7.4199 1 25 96.4133 7.4199 INE008A16K11 IDBI BK 02-Feb-17 94.5391 7.4501 1 25 94.5391 7.4501 INE008A16K29 IDBI BK 07-Feb-17 94.4498 7.4475 1 2.5 94.4498 7.4475 INE008A16K78 IDBI BK 08-Feb-17 94.4298 7.4500 2 25 94.4298 7.4500 INE008A16L28 IDBI BK 09-Feb-17 94.4063 7.4575 2 100 94.4116 7.4500 INE261F16181 NABARD 16-Feb-17 94.2808 7.4550 1 50 94.2808 7.4550 INE008A16N67 IDBI BK 01-Mar-17 94.0491 7.4500 1 50 94.0491 7.4500 INE112A16JU2 CORPORATION BK 03-Mar-17 94.0735 7.3700 2 100 94.0735 7.3700 INE008A16N42 IDBI BK 03-Mar-17 94.0130 7.4501 1 50 94.0130 7.4501 INE434A16MW0 ANDHRA BK 03-Mar-17 94.0508 7.4000 1 10 94.0508 7.4000 INE112A16JY4 CORPORATION BK 09-Mar-17 93.9510 7.3901 1 2.5 93.9510 7.3901 INE434A16NC0 ANDHRA BK 10-Mar-17 93.9126 7.4167 2 75 93.9178 7.4099 INE434A16ND8 ANDHRA BK 14-Mar-17 93.8462 7.4100 1 25 93.8462 7.4100 INE457A16HP5 BK OF MAHARASHTRA 15-Mar-17 93.8735 7.3750 1 50 93.8735 7.3750 INE457A16HP5 BK OF MAHARASHTRA 15-Mar-17 93.8264 7.4124 13 15 93.8264 7.4124 INE705A16NS9 VIJAYA BK 17-Mar-17 93.7906 7.4125 3 17.5 93.7906 7.4125 INE238A16I25 AXIS BK 17-Mar-17 93.7651 7.4450 1 3.8 93.7651 7.4450 INE112A16KN5 CORPORATION BK 20-Mar-17 93.7885 7.3700 1 25 93.7885 7.3700 INE237A16P43 KOTAK MAH BK 24-Apr-17 92.9720 7.5800 2 78 92.9720 7.5800 INE528G16F70 YES BK 24-Apr-17 92.9505 7.6050 1 28 92.9505 7.6050 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com