Apr 27 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE090A166E4 ICICI BK 29-Apr-16 99.9616 7.0123 3 275 99.9614 7.0472 INE608A16LR1 PUNJAB AND SIND BK 29-Apr-16 99.9617 6.9924 3 145 99.9617 6.9924 INE608A16LU5 PUNJAB AND SIND BK 02-May-16 99.9223 7.0956 1 25 99.9223 7.0956 INE683A16HY8 THE SOUTH INDIAN BK 02-May-16 99.9223 7.0956 1 5 99.9223 7.0956 INE141A16WB4 OBC 03-May-16 99.9049 6.9489 1 5 99.9049 6.9489 INE238A16G92 AXIS BK 05-May-16 99.8669 6.9495 1 5 99.8669 6.9495 INE608A16LW1 PUNJAB AND SIND BK 06-May-16 99.8252 7.1015 1 12 99.8252 7.1015 INE667A16FV1 SYNDICATE BK 09-May-16 99.7671 7.1006 1 25 99.7671 7.1006 INE705A16NO8 VIJAYA BK 10-May-16 99.7478 7.0989 1 50 99.7478 7.0989 INE090A165F3 ICICI BK 12-May-16 99.7083 7.1188 1 150 99.7083 7.1188 INE141A16WD0 OBC 16-May-16 99.6341 7.0559 3 495.5 99.6344 7.0491 INE141A16WD0 OBC 16-May-16 99.6437 7.2508 1 5 99.6437 7.2508 INE692A16EO7 UNION BK OF INDIA 17-May-16 99.6131 7.0888 4 46 99.6130 7.0902 INE608A16LS9 PUNJAB AND SIND BK 17-May-16 99.6152 7.0497 1 25 99.6152 7.0497 INE692A16EQ2 UNION BK OF INDIA 23-May-16 99.4968 7.0999 2 147 99.4968 7.0999 INE705A16NL4 VIJAYA BK 23-May-16 99.5161 7.0993 1 10 99.5161 7.0993 INE705A16NL4 VIJAYA BK 23-May-16 99.5003 7.0502 1 5 99.5003 7.0502 INE667A16GD7 SYNDICATE BK 25-May-16 99.4583 7.0999 3 125 99.4583 7.0999 INE112A16JN7 CORPORATION BK 26-May-16 99.4407 7.0787 2 475 99.4391 7.0994 INE457A16HU5 BK OF MAHARASHTRA 27-May-16 99.4198 7.1003 2 75 99.4198 7.1003 INE608A16MB3 PUNJAB AND SIND BK 30-May-16 99.3622 7.0997 2 75 99.3622 7.0997 INE028A16AY1 BK OF BARODA 30-May-16 99.3622 7.0997 1 50 99.3622 7.0997 INE667A16FY5 SYNDICATE BK 30-May-16 99.3554 7.4002 1 25 99.3554 7.4002 INE476A16QL5 CANARA BK 30-May-16 99.3840 7.0698 1 10 99.3840 7.0698 INE008A16J97 IDBI BK 31-May-16 99.3416 7.1150 1 50 99.3416 7.1150 INE112A16JM9 CORPORATION BK 01-Jun-16 99.3238 7.0998 1 100 99.3238 7.0998 INE476A16QK7 CANARA BK 02-Jun-16 99.3046 7.1000 1 125 99.3046 7.1000 INE077A16DU0 DENA BK 06-Jun-16 99.2368 7.0178 2 62.5 99.2368 7.0178 INE608A16MC1 PUNJAB AND SIND BK 06-Jun-16 99.2357 7.0280 1 40 99.2357 7.0280 INE077A16DU0 DENA BK 06-Jun-16 99.2281 7.2804 1 25 99.2281 7.2804 INE428A16QW3 ALLAHABAD BK 07-Jun-16 99.2032 7.1504 1 25 99.2032 7.1504 INE608A16LX9 PUNJAB AND SIND BK 08-Jun-16 99.1907 7.0906 1 8 99.1907 7.0906 INE008A16E92 IDBI BK 10-Jun-16 99.1514 7.0998 2 150 99.1514 7.0998 INE691A16KR9 UCO BK 10-Jun-16 99.1454 7.1504 1 25 99.1454 7.1504 INE705A16NR1 VIJAYA BK 13-Jun-16 99.0931 7.1074 1 100 99.0931 7.1074 INE608A16MD9 PUNJAB AND SIND BK 13-Jun-16 99.0909 7.2797 1 25 99.0909 7.2797 INE457A16HY7 BK OF MAHARASHTRA 13-Jun-16 99.0983 7.2199 1 5 99.0983 7.2199 INE008A16L51 IDBI BK 13-Jun-16 99.1008 7.1997 1 5 99.1008 7.1997 INE683A16HT8 THE SOUTH INDIAN BK 15-Jun-16 99.0408 7.2146 5 325 99.0414 7.2097 INE141A16WO7 OBC 15-Jun-16 99.0558 7.1004 3 150 99.0558 7.1004 INE562A16HW8 INDIAN BK 15-Jun-16 99.0672 7.1600 1 5 99.0672 7.1600 INE648A16HI4 SBBJ 15-Jun-16 99.0556 7.2498 1 5 99.0556 7.2498 INE008A16O90 IDBI BK 20-Jun-16 98.9617 7.0918 1 59.4 98.9617 7.0918 INE692A16ES8 UNION BK OF INDIA 21-Jun-16 98.9459 7.0699 1 50 98.9459 7.0699 INE652A16KN0 STATE BK OF PATIALA 21-Jun-16 98.9415 7.0997 1 50 98.9415 7.0997 INE503A16DM2 DCB BK 21-Jun-16 98.8972 7.4002 1 25 98.8972 7.4002 INE008A16O33 IDBI BK 21-Jun-16 98.9678 7.0497 1 5 98.9678 7.0497 INE705A16OA5 VIJAYA BK 28-Jun-16 98.8050 7.1202 1 25 98.8050 7.1202 INE040A16AW0 HDFC BK 18-Jul-16 98.3658 7.3950 2 500 98.3658 7.3950 INE095A16ST2 INDUSIND BK 26-Jul-16 98.1994 7.4362 6 900 98.1991 7.4376 INE705A16OB3 VIJAYA BK 09-Sep-16 97.3429 7.3801 1 50 97.3429 7.3801 INE040A16AU4 HDFC BK 20-Sep-16 97.1326 7.3801 1 56 97.1326 7.3801 INE008A16K29 IDBI BK 07-Feb-17 94.4984 7.4300 1 50 94.4984 7.4300 INE008A16K78 IDBI BK 08-Feb-17 94.4803 7.4299 1 50 94.4803 7.4299 INE008A16L36 IDBI BK 17-Feb-17 94.3026 7.4500 1 4 94.3026 7.4500 INE090A169E8 ICICI BK 22-Feb-17 94.2119 7.4500 2 21 94.2119 7.4500 INE237A16N60 KOTAK MAH BK 24-Feb-17 94.1757 7.4500 1 2 94.1757 7.4500 INE112A16JK3 CORPORATION BK 02-Mar-17 94.1226 7.4000 1 200 94.1226 7.4000 INE112A16JU2 CORPORATION BK 03-Mar-17 94.0855 7.4016 2 150 94.0830 7.4049 INE434A16MW0 ANDHRA BK 03-Mar-17 94.0717 7.4200 1 5 94.0717 7.4200 INE008A16N75 IDBI BK 07-Mar-17 93.9998 7.4200 1 25 93.9998 7.4200 INE112A16JY4 CORPORATION BK 09-Mar-17 93.9782 7.4012 5 400 93.9792 7.3999 INE608A16ME7 PUNJAB AND SIND BK 10-Mar-17 93.9459 7.4200 3 62 93.9459 7.4200 INE705A16NQ3 VIJAYA BK 10-Mar-17 93.9448 7.4449 1 50 93.9448 7.4449 INE112A16KI5 CORPORATION BK 14-Mar-17 93.8878 7.4025 1 15 93.8878 7.4025 INE705A16NS9 VIJAYA BK 17-Mar-17 93.8205 7.4200 1 50 93.8205 7.4200 INE237A16P84 KOTAK MAH BK 11-Apr-17 93.2421 7.5800 1 8 93.2421 7.5800 INE237A16P92 KOTAK MAH BK 27-Apr-17 92.9541 7.5800 1 5 92.9541 7.5800 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 