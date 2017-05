Apr 28 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE976G16DB0 RBL BK 29-Apr-16 99.9806 7.0824 2 185 99.9806 7.0824 INE608A16LR1 PUNJAB AND SIND BK 29-Apr-16 99.9811 6.8998 1 50 99.9811 6.8998 INE141A16VW2 OBC 29-Apr-16 99.9806 7.0824 1 25 99.9806 7.0824 INE476A16QR2 CANARA BK 2-May-16 99.9239 6.9494 1 25 99.9239 6.9494 INE608A16LU5 PUNJAB AND SIND BK 2-May-16 99.9219 7.1322 1 4 99.9219 7.1322 INE112A16JP2 CORPORATION BK 3-May-16 99.9028 7.1025 1 10 99.9028 7.1025 INE705A16NK6 VIJAYA BK 6-May-16 99.8435 7.1515 1 10 99.8435 7.1515 INE608A16LW1 PUNJAB AND SIND BK 6-May-16 99.8446 7.1012 1 5 99.8446 7.1012 INE667A16FV1 SYNDICATE BK 9-May-16 99.7936 7.5492 1 5 99.7936 7.5492 INE008A16B87 IDBI BK 10-May-16 99.7671 7.1006 1 40 99.7671 7.1006 INE705A16NO8 VIJAYA BK 10-May-16 99.7671 7.1006 1 5 99.7671 7.1006 INE090A165F3 ICICI BK 12-May-16 99.7284 7.1003 1 5 99.7284 7.1003 INE705A16NN0 VIJAYA BK 16-May-16 99.6516 7.0895 1 45 99.6516 7.0895 INE141A16WD0 OBC 16-May-16 99.6458 7.2087 2 30 99.6516 7.0895 INE008A16M35 IDBI BK 18-May-16 99.6292 7.1498 1 20 99.6292 7.1498 INE692A16EQ2 UNION BK OF INDIA 23-May-16 99.5161 7.0993 1 145 99.5161 7.0993 INE238A16H26 AXIS BK 23-May-16 99.5093 7.1995 1 25 99.5093 7.1995 INE692A16EQ2 UNION BK OF INDIA 23-May-16 99.5288 7.2001 1 5 99.5288 7.2001 INE667A16GD7 SYNDICATE BK 25-May-16 99.4775 7.1005 1 5 99.4775 7.1005 INE095A16RV0 INDUSIND BK 26-May-16 99.4695 7.2098 1 50 99.4695 7.2098 INE112A16JR8 CORPORATION BK 27-May-16 99.4580 7.1038 2 325 99.4545 7.1500 INE457A16HU5 BK OF MAHARASHTRA 27-May-16 99.4351 7.1503 1 25 99.4351 7.1503 INE238A16H59 AXIS BK 30-May-16 99.3922 7.2001 1 400 99.3922 7.2001 INE112A16KA2 CORPORATION BK 30-May-16 99.3779 7.1402 2 100 99.3779 7.1402 INE090A160G2 ICICI BK 30-May-16 99.3964 7.1501 1 25 99.3964 7.1501 INE667A16FY5 SYNDICATE BK 30-May-16 99.3771 7.1495 1 25 99.3771 7.1495 INE476A16QL5 CANARA BK 30-May-16 99.4006 7.1000 1 15 99.4006 7.1000 INE112A16KA2 CORPORATION BK 30-May-16 99.4006 7.1000 1 5 99.4006 7.1000 INE008A16N00 IDBI BK 30-May-16 99.3754 7.4004 1 5 99.3754 7.4004 INE008A16J97 IDBI BK 31-May-16 99.3577 7.1502 1 50 99.3577 7.1502 INE692A16ER0 UNION BK OF INDIA 31-May-16 99.3814 7.0998 1 5 99.3814 7.0998 INE040A16AX8 HDFC BK 1-Jun-16 99.3338 7.1998 1 37 99.3338 7.1998 INE652A16KJ8 STATE BK OF PATIALA 2-Jun-16 99.3402 7.1302 1 75 99.3402 7.1302 INE008A16C60 IDBI BK 2-Jun-16 99.3191 7.1495 1 25 99.3191 7.1495 INE652A16KJ8 STATE BK OF PATIALA 2-Jun-16 99.3209 7.1305 1 25 99.3209 7.1305 INE008A16N26 IDBI BK 3-Jun-16 99.3181 7.1601 2 150 99.3181 7.1601 INE649A16FV9 STATE BK OF HYDERABAD 3-Jun-16 99.3017 7.1298 1 25 99.3017 7.1298 INE008A16N26 IDBI BK 3-Jun-16 99.2997 7.1503 1 5 99.2997 7.1503 INE651A16HH0 STATE BK OF MYSORE 6-Jun-16 99.2632 7.1297 1 75 99.2632 7.1297 INE476A16RC2 CANARA BK 6-Jun-16 99.2580 7.1804 1 5 99.2580 7.1804 INE112A16JW8 CORPORATION BK 7-Jun-16 99.2211 7.1632 2 75 99.2225 7.1503 INE084A16BS4 BK OF INDIA 9-Jun-16 99.1851 7.1401 3 190 99.1851 7.1401 INE705A16NP5 VIJAYA BK 9-Jun-16 99.1828 7.1604 1 150 99.1828 7.1604 INE457A16HS9 BK OF MAHARASHTRA 10-Jun-16 99.1607 7.1846 1 50 99.1607 7.1846 INE008A16E92 IDBI BK 10-Jun-16 99.1908 7.0897 1 50 99.1908 7.0897 INE090A16Z62 ICICI BK 10-Jun-16 99.1659 7.1397 2 50 99.1729 7.0793 INE457A16HY7 BK OF MAHARASHTRA 13-Jun-16 99.1020 7.1900 1 50 99.1020 7.1900 INE476A16QN1 CANARA BK 15-Jun-16 99.0890 7.1398 1 100 99.0890 7.1398 INE562A16HW8 INDIAN BK 15-Jun-16 99.0890 7.1398 2 50 99.0890 7.1398 INE428A16QZ6 ALLAHABAD BK 15-Jun-16 99.0659 7.1700 3 50 99.0659 7.1700 INE090A16Z39 ICICI BK 15-Jun-16 99.0620 7.2002 1 25 99.0620 7.2002 INE434A16NF3 ANDHRA BK 15-Jun-16 99.0753 7.0972 1 24 99.0753 7.0972 INE434A16NF3 ANDHRA BK 15-Jun-16 99.0751 7.2498 1 5 99.0751 7.2498 INE008A16N18 IDBI BK 15-Jun-16 99.0877 7.1501 1 5 99.0877 7.1501 INE476A16RH1 CANARA BK 20-Jun-16 98.9739 7.1398 1 225 98.9739 7.1398 INE476A16QM3 CANARA BK 21-Jun-16 98.9547 7.1401 1 200 98.9547 7.1401 INE652A16KN0 STATE BK OF PATIALA 21-Jun-16 98.9607 7.0987 1 50 98.9607 7.0987 INE028A16AX3 BK OF BARODA 21-Jun-16 98.9668 7.0566 1 30 98.9668 7.0566 INE562A16HX6 INDIAN BK 21-Jun-16 98.9653 7.2003 1 25 98.9653 7.2003 INE092T16082 IDFC BK 21-Jun-16 98.9824 7.0800 1 5 98.9824 7.0800 INE008A16P08 IDBI BK 27-Jun-16 98.8367 7.1600 1 400 98.8367 7.1600 INE651A16HI8 STATE BK OF MYSORE 27-Jun-16 98.8399 7.1401 1 0.1 98.8399 7.1401 INE705A16OA5 VIJAYA BK 28-Jun-16 98.8192 7.1499 1 225 98.8192 7.1499 INE095A16SS4 INDUSIND BK 25-Jul-16 98.2335 7.4587 1 250 98.2335 7.4587 INE095A16SU0 INDUSIND BK 27-Jul-16 98.1991 7.4376 1 100 98.1991 7.4376 INE090A165A4 ICICI BK 4-Aug-16 98.0441 7.4301 1 15 98.0441 7.4301 INE476A16QS0 CANARA BK 2-Sep-16 97.5097 7.3399 1 50 97.5097 7.3399 INE476A16QU6 CANARA BK 12-Sep-16 97.3189 7.3399 1 50 97.3189 7.3399 INE476A16RD0 CANARA BK 14-Dec-16 95.5735 7.3500 1 50 95.5735 7.3500 INE649A16FR7 STATE BK OF HYDERABAD 24-Feb-17 94.2452 7.3800 1 1 94.2452 7.3800 INE008A16O17 IDBI BK 27-Feb-17 94.1099 7.4900 2 150 94.1099 7.4900 INE112A16JK3 CORPORATION BK 2-Mar-17 94.1226 7.4000 3 150 94.1226 7.4000 INE112A16JU2 CORPORATION BK 3-Mar-17 94.1043 7.4005 3 83 94.1047 7.4000 INE008A16N42 IDBI BK 3-Mar-17 94.0672 7.4500 1 75 94.0672 7.4500 INE008A16N42 IDBI BK 3-Mar-17 94.0853 7.4499 1 25 94.0853 7.4499 INE434A16MW0 ANDHRA BK 3-Mar-17 94.0969 7.4104 2 8.2 94.0672 7.4500 INE476A16QX0 CANARA BK 6-Mar-17 94.0660 7.3799 1 50 94.0660 7.3799 INE457A16HN0 BK OF MAHARASHTRA 6-Mar-17 94.0130 7.4501 1 50 94.0130 7.4501 INE077A16DQ8 DENA BK 6-Mar-17 94.0311 7.4500 1 25 94.0311 7.4500 INE476A16QW2 CANARA BK 7-Mar-17 94.0329 7.4000 1 0.1 94.0329 7.4000 INE705A16NQ3 VIJAYA BK 10-Mar-17 93.9448 7.4449 1 100 93.9448 7.4449 INE705A16NQ3 VIJAYA BK 10-Mar-17 93.9590 7.4499 1 25 93.9590 7.4499 INE112A16KH7 CORPORATION BK 10-Mar-17 93.9716 7.4099 1 1.7 93.9716 7.4099 INE112A16KI5 CORPORATION BK 14-Mar-17 93.9076 7.4000 1 25 93.9076 7.4000 INE434A16ND8 ANDHRA BK 14-Mar-17 93.8869 7.4500 1 25 93.8869 7.4500 INE514E16AP0 EXIM 14-Mar-17 93.9076 7.4000 1 1 93.9076 7.4000 INE705A16NS9 VIJAYA BK 17-Mar-17 93.8150 7.4500 1 5 93.8150 7.4500 INE528G16F96 YES BK 11-Apr-17 93.2435 7.6001 1 8 93.2435 7.6001 INE528G16F88 YES BK 27-Apr-17 92.9720 7.5800 1 5.4 92.9720 7.5800 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com