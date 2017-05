Apr 29 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE608A16LU5 PUNJAB AND SIND BK 2-May-16 99.9474 6.4030 1 170 99.9474 6.4030 INE476A16QR2 CANARA BK 2-May-16 99.9466 6.5005 1 50 99.9466 6.5005 INE141A16WH1 OBC 2-May-16 99.9474 6.4030 2 50 99.9474 6.4030 INE090A165E6 ICICI BK 2-May-16 99.9474 6.4030 1 50 99.9474 6.4030 INE112A16JS6 CORPORATION BK 2-May-16 99.9446 6.7441 1 25 99.9446 6.7441 INE141A16WB4 OBC 3-May-16 99.9266 6.7049 4 485 99.9239 6.9494 INE112A16JP2 CORPORATION BK 3-May-16 99.9295 6.4383 2 54 99.9299 6.4011 INE705A16NK6 VIJAYA BK 6-May-16 99.8678 6.9024 2 150 99.8678 6.9024 INE692A16EO7 UNION BK OF INDIA 17-May-16 99.6584 6.9506 2 175 99.6584 6.9506 INE608A16LS9 PUNJAB AND SIND BK 17-May-16 99.6511 7.0997 1 5 99.6511 7.0997 INE457A16HH2 BK OF MAHARASHTRA 20-May-16 99.6521 7.0793 1 150 99.6521 7.0793 INE141A16WK5 OBC 20-May-16 99.5932 7.0995 1 20 99.5932 7.0995 INE238A16H26 AXIS BK 23-May-16 99.5321 7.1494 1 205 99.5321 7.1494 INE112A16JN7 CORPORATION BK 26-May-16 99.5032 6.7495 1 25 99.5032 6.7495 INE238A16H59 AXIS BK 30-May-16 99.3922 7.2001 2 100 99.3922 7.2001 INE008A16N00 IDBI BK 30-May-16 99.4568 7.1197 1 25 99.4568 7.1197 INE476A16QL5 CANARA BK 30-May-16 99.4006 7.1000 1 15 99.4006 7.1000 INE238A16H34 AXIS BK 31-May-16 99.3757 7.1657 1 200 99.3757 7.1657 INE008A16J97 IDBI BK 31-May-16 99.4117 6.7500 1 25 99.4117 6.7500 INE095A16RT4 INDUSIND BK 31-May-16 99.3823 7.0894 1 25 99.3823 7.0894 INE692A16ER0 UNION BK OF INDIA 31-May-16 99.3814 7.0998 1 5 99.3814 7.0998 INE090A167F9 ICICI BK 1-Jun-16 99.3622 7.0997 1 50 99.3622 7.0997 INE040A16AX8 HDFC BK 1-Jun-16 99.3640 7.0796 1 25 99.3640 7.0796 INE040A16AX8 HDFC BK 1-Jun-16 99.4182 7.1200 1 25 99.4182 7.1200 INE667A16GC9 SYNDICATE BK 1-Jun-16 99.4158 7.1495 1 5 99.4158 7.1495 INE141A16WJ7 OBC 2-Jun-16 99.4048 7.0500 2 150 99.4048 7.0500 INE476A16QK7 CANARA BK 2-Jun-16 99.3430 7.0997 3 125 99.3430 7.0997 INE652A16KJ8 STATE BK OF PATIALA 2-Jun-16 99.4006 7.1000 1 75 99.4006 7.1000 INE652A16KJ8 STATE BK OF PATIALA 2-Jun-16 99.3494 7.0301 1 50 99.3494 7.0301 INE008A16N26 IDBI BK 3-Jun-16 99.3900 7.0005 1 5 99.3900 7.0005 INE651A16HH0 STATE BK OF MYSORE 6-Jun-16 99.3238 7.0998 1 150 99.3238 7.0998 INE008A16O41 IDBI BK 6-Jun-16 99.2714 7.0498 2 73.5 99.2714 7.0498 INE008A16O41 IDBI BK 6-Jun-16 99.3332 7.0005 1 5 99.3332 7.0005 INE092T16074 IDFC BK 7-Jun-16 99.2366 7.1996 1 150 99.2366 7.1996 INE562A16HY4 INDIAN BK 10-Jun-16 99.2020 6.9908 1 59.5 99.2020 6.9908 INE008A16E92 IDBI BK 10-Jun-16 99.1840 7.1498 2 50 99.1840 7.1498 INE112A16KF1 CORPORATION BK 10-Jun-16 99.2003 7.0058 1 39 99.2003 7.0058 INE652A16KK6 STATE BK OF PATIALA 10-Jun-16 99.2011 6.9987 2 4 99.2011 6.9987 INE608A16MD9 PUNJAB AND SIND BK 13-Jun-16 99.1226 7.1797 1 25 99.1226 7.1797 INE476A16RH1 CANARA BK 20-Jun-16 99.0084 7.0300 3 50 99.0084 7.0300 INE028A16AX3 BK OF BARODA 21-Jun-16 98.9653 7.2003 1 75 98.9653 7.2003 INE092T16082 IDFC BK 21-Jun-16 98.9653 7.2003 1 25 98.9653 7.2003 INE608A16ML2 PUNJAB AND SIND BK 22-Jun-16 98.9573 7.1221 1 12 98.9573 7.1221 INE692A16ET6 UNION BK OF INDIA 28-Jun-16 98.8973 7.1399 2 100 98.8973 7.1399 INE040A16AW0 HDFC BK 18-Jul-16 98.4167 7.3399 2 25 98.4252 7.3000 INE112A16KE4 CORPORATION BK 9-Sep-16 97.3882 7.3599 2 75 97.3882 7.3599 INE008A16J22 IDBI BK 12-Sep-16 97.3238 7.3800 2 50 97.3238 7.3800 INE652A16KO8 STATE BK OF PATIALA 14-Sep-16 97.3159 7.2951 1 40 97.3159 7.2951 INE112A16KK1 CORPORATION BK 16-Sep-16 97.2545 7.3600 3 160 97.2545 7.3600 INE238A16K05 AXIS BK 28-Feb-17 94.0951 7.5100 1 6 94.0951 7.5100 INE514E16AO3 EXIM 1-Mar-17 94.1904 7.4300 2 100 94.1904 7.4300 INE514E16AO3 EXIM 1-Mar-17 94.1437 7.4200 1 50 94.1437 7.4200 INE112A16JK3 CORPORATION BK 2-Mar-17 94.1406 7.4000 2 75 94.1406 7.4000 INE008A16N42 IDBI BK 3-Mar-17 94.0853 7.4499 3 52 94.0853 7.4499 INE476A16QX0 CANARA BK 6-Mar-17 94.0688 7.4000 1 75 94.0688 7.4000 INE112A16JY4 CORPORATION BK 9-Mar-17 94.0112 7.4050 1 25 94.0112 7.4050 INE090A161G0 ICICI BK 9-Mar-17 93.9770 7.4500 1 4 93.9770 7.4500 INE705A16NQ3 VIJAYA BK 10-Mar-17 93.9590 7.4499 1 25 93.9590 7.4499 INE457A16HO8 BK OF MAHARASHTRA 10-Mar-17 94.0130 7.4501 1 25 94.0130 7.4501 INE434A16NC0 ANDHRA BK 10-Mar-17 93.9590 7.4499 1 25 93.9590 7.4499 INE434A16NC0 ANDHRA BK 10-Mar-17 94.0130 7.4501 1 25 94.0130 7.4501 INE238A16I09 AXIS BK 10-Mar-17 93.9438 7.4699 1 25 93.9438 7.4699 INE434A16ND8 ANDHRA BK 14-Mar-17 93.9409 7.4500 1 125 93.9409 7.4500 INE434A16ND8 ANDHRA BK 14-Mar-17 93.8875 7.4493 2 54 93.8946 7.4400 INE476A16RA6 CANARA BK 14-Mar-17 93.9255 7.4000 1 25 93.9255 7.4000 INE112A16KI5 CORPORATION BK 14-Mar-17 93.9255 7.4000 1 4 93.9255 7.4000 INE457A16HP5 BK OF MAHARASHTRA 15-Mar-17 93.9536 7.4100 1 100 93.9536 7.4100 INE705A16NS9 VIJAYA BK 17-Mar-17 93.8343 7.4483 2 30 93.8330 7.4500 INE705A16OC1 VIJAYA BK 20-Mar-17 93.7791 7.4500 1 25 93.7791 7.4500 INE112A16KN5 CORPORATION BK 20-Mar-17 93.8144 7.4049 2 1.3 93.8144 7.4049 INE261F16207 NABARD 21-Mar-17 93.8384 7.4200 1 50 93.8384 7.4200 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 