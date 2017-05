May 2 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE141A16WB4 OBC 3-May-16 99.9806 7.0668 3 235 99.9806 7.0824 INE112A16JP2 CORPORATION BK 3-May-16 99.9804 7.1554 2 41 99.9804 7.1554 INE667A16FV1 SYNDICATE BK 9-May-16 99.8642 7.0884 3 240 99.8642 7.0906 INE608A16LZ4 PUNJAB AND SIND BK 9-May-16 99.8631 7.1479 2 205.5 99.8644 7.0802 INE141A16WE8 OBC 10-May-16 99.8435 7.1515 1 95 99.8435 7.1515 INE705A16NN0 VIJAYA BK 16-May-16 99.7478 7.0989 1 25 99.7478 7.0989 INE608A16LS9 PUNJAB AND SIND BK 17-May-16 99.7070 7.1506 1 25 99.7070 7.1506 INE457A16HH2 BK OF MAHARASHTRA 20-May-16 99.6486 7.1507 1 150 99.6486 7.1507 INE608A16MA5 PUNJAB AND SIND BK 20-May-16 99.6486 7.1507 1 100 99.6486 7.1507 INE434A16NK3 ANDHRA BK 20-May-16 99.6496 7.1303 1 5 99.6496 7.1303 INE608A16LY7 PUNJAB AND SIND BK 23-May-16 99.5903 7.1503 4 275 99.5903 7.1503 INE608A16LY7 PUNJAB AND SIND BK 23-May-16 99.6125 7.0994 1 25 99.6125 7.0994 INE095A16RV0 INDUSIND BK 26-May-16 99.5301 7.1801 1 50 99.5301 7.1801 INE112A16JR8 CORPORATION BK 27-May-16 99.5147 7.1202 3 180 99.5127 7.1494 INE095A16SK1 INDUSIND BK 27-May-16 99.5106 7.1804 1 50 99.5106 7.1804 INE238A16H59 AXIS BK 30-May-16 99.4491 7.2217 4 250 99.4477 7.2396 INE090A160G2 ICICI BK 30-May-16 99.4560 7.1302 1 150 99.4560 7.1302 INE092T16090 IDFC BK 30-May-16 99.4469 7.2502 1 50 99.4469 7.2502 INE652A16KL4 STATE BK OF PATIALA 30-May-16 99.4583 7.0999 1 25 99.4583 7.0999 INE608A16MB3 PUNJAB AND SIND BK 30-May-16 99.4545 7.1500 1 5 99.4545 7.1500 INE008A16N00 IDBI BK 30-May-16 99.4849 6.9994 1 5 99.4849 6.9994 INE692A16ER0 UNION BK OF INDIA 31-May-16 99.4391 7.0994 1 50 99.4391 7.0994 INE008A16J97 IDBI BK 31-May-16 99.4553 7.1394 1 5 99.4553 7.1394 INE040A16AX8 HDFC BK 1-Jun-16 99.4158 7.1495 4 251 99.4158 7.1495 INE667A16GC9 SYNDICATE BK 1-Jun-16 99.4359 7.1402 1 5 99.4359 7.1402 INE141A16WJ7 OBC 2-Jun-16 99.4006 7.1000 4 250 99.4006 7.1000 INE476A16QK7 CANARA BK 2-Jun-16 99.4006 7.1000 2 125 99.4006 7.1000 INE238A16E78 AXIS BK 3-Jun-16 99.3719 7.2095 2 100 99.3719 7.2095 INE090A16Y89 ICICI BK 3-Jun-16 99.3745 7.1795 1 15 99.3745 7.1795 INE237A16G02 KOTAK MAH BK 6-Jun-16 99.3275 7.0607 2 75 99.3275 7.0607 INE008A16O41 IDBI BK 6-Jun-16 99.3172 7.1696 2 50 99.3172 7.1696 INE428A16QY9 ALLAHABAD BK 6-Jun-16 99.3219 7.1199 1 10 99.3219 7.1199 INE092T16074 IDFC BK 7-Jun-16 99.3046 7.1000 1 25 99.3046 7.1000 INE705A16NP5 VIJAYA BK 9-Jun-16 99.2714 7.0498 1 25 99.2714 7.0498 INE691A16KR9 UCO BK 10-Jun-16 99.2412 7.1557 5 125 99.2408 7.1597 INE434A16NH9 ANDHRA BK 10-Jun-16 99.2450 7.1198 2 45 99.2450 7.1198 INE008A16E92 IDBI BK 10-Jun-16 99.2443 7.1260 2 29.5 99.2418 7.1502 INE008A16L51 IDBI BK 13-Jun-16 99.1817 7.1701 1 100 99.1817 7.1701 INE095A16RS6 INDUSIND BK 14-Jun-16 99.1817 7.1701 1 50 99.1817 7.1701 INE562A16HW8 INDIAN BK 15-Jun-16 99.1537 7.0804 3 300 99.1537 7.0804 INE090A16Z39 ICICI BK 15-Jun-16 99.1431 7.1698 1 50 99.1431 7.1698 INE008A16O90 IDBI BK 20-Jun-16 99.0440 7.1900 2 100 99.0427 7.1998 INE476A16RH1 CANARA BK 20-Jun-16 99.0558 7.1004 2 50 99.0558 7.1004 INE092T16082 IDFC BK 21-Jun-16 99.0233 7.2002 1 50 99.0233 7.2002 INE476A16QM3 CANARA BK 21-Jun-16 99.0361 7.2500 1 5 99.0361 7.2500 INE562A16HX6 INDIAN BK 21-Jun-16 99.0361 7.2500 1 5 99.0361 7.2500 INE040A16AW0 HDFC BK 18-Jul-16 98.4629 7.4000 1 250 98.4629 7.4000 INE608A16MQ1 PUNJAB AND SIND BK 29-Jul-16 98.2524 7.3775 3 200 98.2547 7.3676 INE090A166A2 ICICI BK 11-Aug-16 97.9828 7.4400 1 0.1 97.9828 7.4400 INE476A16QS0 CANARA BK 2-Sep-16 97.5830 7.3500 2 2 97.5830 7.3500 INE705A16OB3 VIJAYA BK 9-Sep-16 97.4388 7.3801 1 100 97.4388 7.3801 INE652A16KM2 STATE BK OF PATIALA 9-Sep-16 97.4727 7.2799 1 50 97.4727 7.2799 INE090A161B1 ICICI BK 13-Sep-16 97.3916 7.3501 1 150 97.3916 7.3501 INE652A16KG4 STATE BK OF PATIALA 15-Sep-16 97.3591 7.2800 1 50 97.3591 7.2800 INE112A16KK1 CORPORATION BK 16-Sep-16 97.3117 7.3601 1 25 97.3117 7.3601 INE090A163B7 ICICI BK 16-Sep-16 97.2833 7.4400 1 0.1 97.2833 7.4400 INE476A16RI9 CANARA BK 15-Dec-16 95.6173 7.3701 2 75 95.6173 7.3701 INE008A16L36 IDBI BK 17-Feb-17 94.3579 7.5000 1 50 94.3579 7.5000 INE008A16L36 IDBI BK 17-Feb-17 94.3762 7.5000 1 25 94.3762 7.5000 INE237A16Q18 KOTAK MAH BK 28-Feb-17 94.1571 7.5000 1 50 94.1571 7.5000 INE112A16JK3 CORPORATION BK 2-Mar-17 94.1904 7.4300 2 150 94.1904 7.4300 INE556F16085 SIDBI 2-Mar-17 94.1724 7.4299 2 50 94.1724 7.4299 INE112A16JU2 CORPORATION BK 3-Mar-17 94.1724 7.4299 2 150 94.1724 7.4299 INE476A16QW2 CANARA BK 7-Mar-17 94.1032 7.4020 3 125 94.1047 7.4000 INE476A16QW2 CANARA BK 7-Mar-17 94.1226 7.4000 1 75 94.1226 7.4000 INE112A16JY4 CORPORATION BK 9-Mar-17 94.0539 7.4197 4 101.5 94.0462 7.4299 INE112A16JY4 CORPORATION BK 9-Mar-17 94.0642 7.4300 1 25 94.0642 7.4300 INE434A16ND8 ANDHRA BK 14-Mar-17 93.9423 7.4482 2 30.5 93.9486 7.4400 INE457A16HP5 BK OF MAHARASHTRA 15-Mar-17 93.9046 7.4976 4 200 93.9409 7.4501 INE457A16HP5 BK OF MAHARASHTRA 15-Mar-17 93.8464 7.5500 1 100 93.8464 7.5500 INE434A16NI7 ANDHRA BK 17-Mar-17 93.9049 7.4500 1 50 93.9049 7.4500 INE112A16KN5 CORPORATION BK 20-Mar-17 93.8511 7.4267 2 30 93.8485 7.4300 INE238A16I58 AXIS BK 30-Mar-17 93.6137 7.5001 2 1.9 93.6137 7.5001 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 