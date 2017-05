May 3 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE141A16WG3 OBC 05-May-16 99.9617 6.9924 1 75 99.9617 6.9924 INE141A16WC2 OBC 06-May-16 99.9433 6.9024 1 200 99.9433 6.9024 INE648A16HF0 SBBJ 06-May-16 99.9429 6.9511 1 75 99.9429 6.9511 INE976G16CZ1 RBL BK 12-May-16 99.8166 7.4516 2 145 99.8166 7.4516 INE141A16WD0 OBC 16-May-16 99.7469 7.1243 5 450 99.7460 7.1497 INE705A16NN0 VIJAYA BK 16-May-16 99.7102 8.1603 1 200 99.7102 8.1603 INE434A16MV2 ANDHRA BK 16-May-16 99.7467 7.1299 1 25 99.7467 7.1299 INE692A16EO7 UNION BK OF INDIA 17-May-16 99.7265 7.1501 2 50 99.7265 7.1501 INE608A16LS9 PUNJAB AND SIND BK 17-May-16 99.7269 7.1396 1 50 99.7269 7.1396 INE976G16DJ3 RBL BK 17-May-16 99.7295 7.0714 1 1 99.7295 7.0714 INE457A16HH2 BK OF MAHARASHTRA 20-May-16 99.6692 7.1266 3 195 99.6695 7.1196 INE692A16EQ2 UNION BK OF INDIA 23-May-16 99.6073 7.1950 1 200 99.6073 7.1950 INE608A16LY7 PUNJAB AND SIND BK 23-May-16 99.6097 7.1509 3 125 99.6097 7.1509 INE667A16GD7 SYNDICATE BK 25-May-16 99.5689 7.1833 2 300 99.5679 7.2000 INE112A16JR8 CORPORATION BK 27-May-16 99.5334 7.1295 1 5 99.5334 7.1295 INE028A16AY1 BK OF BARODA 30-May-16 99.4743 7.1449 2 50 99.4746 7.1401 INE608A16MB3 PUNJAB AND SIND BK 30-May-16 99.4702 7.2003 2 35 99.4702 7.2003 INE028A16AY1 BK OF BARODA 30-May-16 99.4756 7.4006 1 25 99.4756 7.4006 INE008A16J97 IDBI BK 31-May-16 99.4507 7.2001 2 150 99.4507 7.2001 INE237A16Q26 KOTAK MAH BK 31-May-16 99.4666 7.2494 1 25 99.4666 7.2494 INE040A16AX8 HDFC BK 01-Jun-16 99.4351 7.1503 1 3 99.4351 7.1503 INE652A16KJ8 STATE BK OF PATIALA 02-Jun-16 99.4198 7.1003 1 50 99.4198 7.1003 INE476A16QK7 CANARA BK 02-Jun-16 99.4158 7.1495 2 50 99.4158 7.1495 INE238A16E60 AXIS BK 02-Jun-16 99.4273 7.2496 1 5 99.4273 7.2496 INE077A16DL9 DENA BK 03-Jun-16 99.3989 7.1203 1 50 99.3989 7.1203 INE476A16RC2 CANARA BK 06-Jun-16 99.3394 7.1393 2 30.34 99.3439 7.0899 INE077A16DU0 DENA BK 06-Jun-16 99.3271 7.2727 1 25 99.3271 7.2727 INE112A16JW8 CORPORATION BK 07-Jun-16 99.3238 7.0998 4 200 99.3238 7.0998 INE434A16LO9 ANDHRA BK 09-Jun-16 99.2834 7.1202 2 75 99.2834 7.1202 INE008A16E92 IDBI BK 10-Jun-16 99.2615 7.1461 4 125 99.2611 7.1502 INE008A16E92 IDBI BK 10-Jun-16 99.2804 7.1502 1 100 99.2804 7.1502 INE705A16NR1 VIJAYA BK 13-Jun-16 99.2258 7.1197 2 100 99.2258 7.1197 INE683A16HT8 THE SOUTH INDIAN BK 15-Jun-16 99.1582 7.2062 1 80 99.1582 7.2062 INE476A16QN1 CANARA BK 15-Jun-16 99.1718 7.0888 1 25 99.1718 7.0888 INE036D16HA3 THE KARUR VYSYA BK 15-Jun-16 99.1537 7.2450 1 3.2 99.1537 7.2450 INE028A16AX3 BK OF BARODA 21-Jun-16 99.0567 7.0936 4 150 99.0558 7.1004 INE077A16DZ9 DENA BK 21-Jun-16 99.0532 7.1201 2 100 99.0532 7.1201 INE608A16MP3 PUNJAB AND SIND BK 21-Jun-16 99.0558 7.1004 2 100 99.0558 7.1004 INE692A16ES8 UNION BK OF INDIA 21-Jun-16 99.0801 7.0600 1 50 99.0801 7.0600 INE092T16082 IDFC BK 21-Jun-16 99.0433 7.1953 1 25 99.0433 7.1953 INE562A16HX6 INDIAN BK 21-Jun-16 99.0362 7.4002 1 25 99.0362 7.4002 INE112A16KM7 CORPORATION BK 21-Jun-16 99.0479 7.1603 1 15 99.0479 7.1603 INE562A16HX6 INDIAN BK 21-Jun-16 99.0605 7.0647 1 9 99.0605 7.0647 INE457A16IA5 BK OF MAHARASHTRA 24-Jun-16 98.9972 7.1102 1 50 98.9972 7.1102 INE608A16MM0 PUNJAB AND SIND BK 24-Jun-16 98.9888 7.1704 1 15 98.9888 7.1704 INE008A16P08 IDBI BK 27-Jun-16 98.9354 7.1414 4 350 98.9341 7.1499 INE457A16IB3 BK OF MAHARASHTRA 29-Jun-16 98.9019 7.1098 2 100 98.9019 7.1098 INE040A16AW0 HDFC BK 18-Jul-16 98.4851 7.3874 1 250 98.4851 7.3874 INE040A16AW0 HDFC BK 18-Jul-16 98.5067 7.3776 1 250 98.5067 7.3776 INE608A16MQ1 PUNJAB AND SIND BK 29-Jul-16 98.2719 7.3776 1 250 98.2719 7.3776 INE648A16GZ0 SBBJ 14-Sep-16 97.3830 7.3200 2 75 97.3830 7.3200 INE652A16KO8 STATE BK OF PATIALA 14-Sep-16 97.3830 7.3200 1 25 97.3830 7.3200 INE649A16FQ9 STATE BK OF HYDERABAD 14-Sep-16 97.3830 7.3200 1 25 97.3830 7.3200 INE112A16KK1 CORPORATION BK 16-Sep-16 97.3288 7.3658 5 175 97.3273 7.3700 INE040A16AU4 HDFC BK 20-Sep-16 97.2509 7.3699 2 40 97.2509 7.3699 INE476A16RI9 CANARA BK 15-Dec-16 95.6301 7.3801 2 100 95.6301 7.3801 INE040A16AO7 HDFC BK 29-Dec-16 95.3271 7.4551 1 25 95.3271 7.4551 INE008A16K29 IDBI BK 07-Feb-17 94.5596 7.5000 1 0.5 94.5596 7.5000 INE514E16AL9 EXIM 10-Feb-17 94.5184 7.4799 1 0.5 94.5184 7.4799 INE261F16173 NABARD 15-Feb-17 94.4269 7.4800 4 52.25 94.4269 7.4800 INE556F16085 SIDBI 02-Mar-17 94.1904 7.4300 1 5 94.1904 7.4300 INE434A16MW0 ANDHRA BK 03-Mar-17 94.1558 7.4524 1 1.2 94.1558 7.4524 INE476A16QX0 CANARA BK 06-Mar-17 94.1406 7.4000 1 100 94.1406 7.4000 INE112A16JZ1 CORPORATION BK 06-Mar-17 94.1182 7.4300 2 75 94.1182 7.4300 INE457A16HN0 BK OF MAHARASHTRA 06-Mar-17 94.0922 7.4649 1 1.2 94.0922 7.4649 INE476A16QW2 CANARA BK 07-Mar-17 94.1188 7.4051 2 200 94.1151 7.4101 INE090A168F7 ICICI BK 07-Mar-17 94.0629 7.4799 1 5 94.0629 7.4799 INE556F16077 SIDBI 10-Mar-17 94.0642 7.4300 1 150 94.0642 7.4300 INE112A16KH7 CORPORATION BK INE528G16G04 YES BK 02-May-17 92.9419 7.6150 1 30 92.9419 7.6150 INE237A16Q34 KOTAK MAH BK 02-May-17 92.9720 7.5800 1 30 92.9720 7.5800 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 