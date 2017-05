May 4 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE141A16WG3 OBC 5-May-16 99.9811 6.8998 1 50 99.9811 6.8998 INE705A16NK6 VIJAYA BK 6-May-16 99.9624 6.8705 2 200 99.9624 6.8646 INE141A16WC2 OBC 6-May-16 99.9624 6.8646 1 180 99.9624 6.8646 INE648A16HF0 SBBJ 6-May-16 99.9624 6.8646 1 25 99.9624 6.8646 INE608A16LW1 PUNJAB AND SIND BK 6-May-16 99.9624 6.8646 1 6 99.9624 6.8646 INE667A16FV1 SYNDICATE BK 9-May-16 99.9042 7.0001 1 25 99.9042 7.0001 INE608A16LZ4 PUNJAB AND SIND BK 9-May-16 99.9108 6.5174 1 20 99.9108 6.5174 INE683A16HV4 THE SOUTH INDIAN BK 10-May-16 99.8823 7.1685 1 25 99.8823 7.1685 INE705A16NN0 VIJAYA BK 16-May-16 99.7655 7.1495 3 500 99.7655 7.1495 INE141A16WD0 OBC 16-May-16 99.7655 7.1495 1 99.7 99.7655 7.1495 INE476A16QQ4 CANARA BK 17-May-16 99.7463 7.1412 1 65 99.7463 7.1412 INE692A16EO7 UNION BK OF INDIA 17-May-16 99.7606 7.2992 1 5 99.7606 7.2992 INE457A16HH2 BK OF MAHARASHTRA 20-May-16 99.6876 7.1499 5 110 99.6876 7.1490 INE692A16EP4 UNION BK OF INDIA 20-May-16 99.6897 7.1008 1 5 99.6897 7.1008 INE705A16NL4 VIJAYA BK 23-May-16 99.6292 7.1498 2 100 99.6292 7.1498 INE428A16QU7 ALLAHABAD BK 26-May-16 99.5709 7.1498 1 25 99.5709 7.1498 INE028A16AY1 BK OF BARODA 30-May-16 99.4933 7.1495 1 75 99.4933 7.1495 INE608A16MB3 PUNJAB AND SIND BK 30-May-16 99.4933 7.1495 2 65 99.4933 7.1495 INE667A16FY5 SYNDICATE BK 30-May-16 99.4763 7.3906 1 25 99.4763 7.3906 INE238A16H34 AXIS BK 31-May-16 99.4712 7.1861 8 225 99.4717 7.1798 INE692A16ER0 UNION BK OF INDIA 31-May-16 99.4761 7.1197 2 100 99.4761 7.1197 INE040A16AX8 HDFC BK 1-Jun-16 99.4469 7.2502 1 5 99.4469 7.2502 INE141A16WP4 OBC 1-Jun-16 99.4812 7.0500 1 5 99.4812 7.0500 INE008A16N26 IDBI BK 3-Jun-16 99.4149 7.1606 1 5 99.4149 7.1606 INE476A16RC2 CANARA BK 6-Jun-16 99.3586 7.1405 2 29.66 99.3632 7.0885 INE112A16KF1 CORPORATION BK 10-Jun-16 99.2955 6.9991 2 461 99.2955 6.9991 INE008A16E92 IDBI BK 10-Jun-16 99.2834 7.1202 3 100 99.2794 7.1602 INE691A16KR9 UCO BK 10-Jun-16 99.2834 7.1202 2 75 99.2834 7.1202 INE562A16HY4 INDIAN BK 10-Jun-16 99.2844 7.1102 2 55 99.2844 7.1102 INE476A16QO9 CANARA BK 10-Jun-16 99.2859 7.0952 1 50 99.2859 7.0952 INE457A16HS9 BK OF MAHARASHTRA 10-Jun-16 99.2824 7.1302 1 25 99.2824 7.1302 INE705A16NR1 VIJAYA BK 13-Jun-16 99.2215 7.1595 2 25 99.2215 7.1595 INE090A16Z39 ICICI BK 15-Jun-16 99.1828 7.1604 1 25 99.1828 7.1604 INE238A16A80 AXIS BK 20-Jun-16 99.0827 7.1897 1 75 99.0827 7.1897 INE008A16O90 IDBI BK 20-Jun-16 99.0877 7.1501 1 50 99.0877 7.1501 INE608A16MP3 PUNJAB AND SIND BK 21-Jun-16 99.0659 7.1700 2 100 99.0659 7.1700 INE112A16KM7 CORPORATION BK 21-Jun-16 99.0756 7.0949 2 100 99.0756 7.0949 INE028A16AX3 BK OF BARODA 21-Jun-16 99.0749 7.1003 2 75 99.0749 7.1003 INE705A16NW1 VIJAYA BK 21-Jun-16 99.0730 7.1150 1 50 99.0730 7.1150 INE237A16G44 KOTAK MAH BK 23-Jun-16 99.0247 7.1898 1 25 99.0247 7.1898 INE608A16MM0 PUNJAB AND SIND BK 24-Jun-16 99.0081 7.1700 1 100 99.0081 7.1700 INE457A16IA5 BK OF MAHARASHTRA 24-Jun-16 99.0163 7.1101 1 50 99.0163 7.1101 INE692A16ET6 UNION BK OF INDIA 28-Jun-16 98.9400 7.1099 2 100 98.9400 7.1099 INE040A16AT6 HDFC BK 30-Jun-16 98.8984 7.2600 1 5 98.8984 7.2600 INE237A16M87 KOTAK MAH BK 4-Jul-16 98.7751 7.4202 1 150 98.7751 7.4202 INE040A16AW0 HDFC BK 18-Jul-16 98.5182 7.3199 1 25 98.5182 7.3199 INE683A16IF5 THE SOUTH INDIAN BK 2-Aug-16 98.1914 7.4700 2 500 98.1914 7.4700 INE705A16ML6 VIJAYA BK 2-Aug-16 98.2080 7.4002 4 120 98.2080 7.4002 INE008A16L69 IDBI BK 5-Aug-16 98.1677 7.4051 2 200 98.1677 7.4050 INE040A16AY6 HDFC BK 18-Aug-16 97.9017 7.3801 2 50 97.9017 7.3801 INE112A16JX6 CORPORATION BK 2-Sep-16 97.6119 7.3800 2 100 97.6119 7.3800 INE476A16QY8 CANARA BK 9-Sep-16 97.4872 7.3501 3 375 97.4872 7.3501 INE112A16KJ3 CORPORATION BK 12-Sep-16 97.4196 7.3801 1 25 97.4196 7.3801 INE040A16AU4 HDFC BK 20-Sep-16 97.2592 7.3999 3 225 97.2592 7.3999 INE238A16F51 AXIS BK 2-Dec-16 95.8790 7.4001 1 50 95.8790 7.4001 INE238A16F93 AXIS BK 13-Dec-16 95.6745 7.3999 1 50 95.6745 7.3999 INE008A16K29 IDBI BK 7-Feb-17 94.6100 7.4800 1 100 94.6100 7.4800 INE261F16173 NABARD 15-Feb-17 94.4382 7.4899 1 50 94.4382 7.4899 INE008A16L36 IDBI BK 17-Feb-17 94.4269 7.4800 1 100 94.4269 7.4800 INE514E16AO3 EXIM 1-Mar-17 94.2028 7.4624 1 50 94.2028 7.4624 INE112A16JU2 CORPORATION BK 3-Mar-17 94.1904 7.4300 1 25 94.1904 7.4300 INE077A16DQ8 DENA BK 6-Mar-17 94.1321 7.4600 1 25 94.1321 7.4600 INE090A161G0 ICICI BK 9-Mar-17 94.0073 7.5300 1 5 94.0073 7.5300 INE556F16077 SIDBI 10-Mar-17 94.0132 7.4978 4 300 94.0525 7.4455 INE556F16077 SIDBI 10-Mar-17 94.0747 7.4400 2 150 94.0747 7.4400 INE112A16KH7 CORPORATION BK 10-Mar-17 94.0747 7.4400 2 75 94.0747 7.4400 INE457A16HO8 BK OF MAHARASHTRA 10-Mar-17 94.0473 7.4524 1 25 94.0473 7.4524 INE112A16KI5 CORPORATION BK 14-Mar-17 93.9922 7.4300 3 100 93.9922 7.4300 INE077A16DT2 DENA BK 14-Mar-17 93.9694 7.4600 1 50 93.9694 7.4600 INE112A16KN5 CORPORATION BK 20-Mar-17 93.8689 7.4501 1 50 93.8689 7.4501 INE705A16OC1 VIJAYA BK 20-Mar-17 93.8303 7.5000 1 12 93.8303 7.5000 INE237A16Q34 KOTAK MAH BK 2-May-17 92.9900 7.5800 1 25 92.9900 7.5800 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com