May 5 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE705A16NK6 VIJAYA BK 6-May-16 99.9816 6.7172 1 50 99.9816 6.7172 INE141A16WC2 OBC 6-May-16 99.9816 6.7172 1 5 99.9816 6.7172 INE141A16WD0 OBC 16-May-16 99.7841 7.1807 2 55 99.7859 7.1195 INE692A16EO7 UNION BK OF INDIA 17-May-16 99.7663 7.1235 3 100 99.7665 7.1189 INE608A16LS9 PUNJAB AND SIND BK 17-May-16 99.7652 7.1586 2 50 99.7652 7.1586 INE692A16EO7 UNION BK OF INDIA 17-May-16 99.7880 7.0495 1 5 99.7880 7.0495 INE457A16HH2 BK OF MAHARASHTRA 20-May-16 99.7070 7.1506 1 15 99.7070 7.1506 INE692A16EQ2 UNION BK OF INDIA 23-May-16 99.6508 7.1052 4 420 99.6501 7.1201 INE667A16GD7 SYNDICATE BK 25-May-16 99.6159 7.0363 3 270 99.6103 7.1398 INE141A16WL3 OBC 25-May-16 99.6108 7.1307 2 100 99.6108 7.1307 INE095A16RV0 INDUSIND BK 26-May-16 99.5886 7.1801 1 50 99.5886 7.1801 INE608A16MB3 PUNJAB AND SIND BK 30-May-16 99.5127 7.1493 3 55 99.5133 7.1406 INE040A16AX8 HDFC BK 1-Jun-16 99.4739 7.1497 3 125 99.4739 7.1497 INE141A16WP4 OBC 1-Jun-16 99.4764 7.1156 1 50 99.4764 7.1156 INE667A16GC9 SYNDICATE BK 1-Jun-16 99.4878 6.9598 1 25 99.4878 6.9598 INE652A16KJ8 STATE BK OF PATIALA 2-Jun-16 99.4591 7.0894 2 125 99.4591 7.0894 INE141A16WI9 OBC 3-Jun-16 99.4379 7.1147 1 50 99.4379 7.1147 INE649A16FV9 STATE BK OF HYDERABAD 3-Jun-16 99.4410 7.0752 1 50 99.4410 7.0752 INE705A16MD3 VIJAYA BK 3-Jun-16 99.4572 7.1150 1 50 99.4572 7.1150 INE705A16MD3 VIJAYA BK 3-Jun-16 99.4375 7.1198 1 45 99.4375 7.1198 INE705A16NT7 VIJAYA BK 6-Jun-16 99.3753 7.1703 2 150 99.3753 7.1703 INE651A16HH0 STATE BK OF MYSORE 6-Jun-16 99.3835 7.0756 1 50 99.3835 7.0756 INE428A16QY9 ALLAHABAD BK 6-Jun-16 99.3964 7.1501 1 5 99.3964 7.1501 INE008A16O41 IDBI BK 6-Jun-16 99.3746 7.4099 1 5 99.3746 7.4099 INE476A16RC2 CANARA BK 6-Jun-16 99.3825 7.0871 1 1 99.3825 7.0871 INE112A16KF1 CORPORATION BK 10-Jun-16 99.3051 7.0948 4 450 99.3051 7.0948 INE562A16HY4 INDIAN BK 10-Jun-16 99.3056 7.0897 2 300 99.3056 7.0897 INE008A16L51 IDBI BK 13-Jun-16 99.2560 7.1999 1 25 99.2560 7.1999 INE562A16HW8 INDIAN BK 15-Jun-16 99.2088 7.0998 2 150 99.2088 7.0998 INE648A16HI4 SBBJ 15-Jun-16 99.2225 7.1503 1 5 99.2225 7.1503 INE434A16NF3 ANDHRA BK 15-Jun-16 99.2247 7.1299 1 5 99.2247 7.1299 INE090A16Y97 ICICI BK 17-Jun-16 99.1647 7.1501 1 0.1 99.1647 7.1501 INE692A16ES8 UNION BK OF INDIA 21-Jun-16 99.0940 7.1003 3 100 99.0940 7.1003 INE562A16HX6 INDIAN BK 21-Jun-16 99.0940 7.1003 1 50 99.0940 7.1003 INE008A16O33 IDBI BK 21-Jun-16 99.0859 7.3201 1 5 99.0859 7.3201 INE090A16Z54 ICICI BK 24-Jun-16 99.0300 7.1504 1 5 99.0300 7.1504 INE008A16P08 IDBI BK 27-Jun-16 98.9822 7.0816 4 300 98.9753 7.1300 INE476A16RE8 CANARA BK 27-Jun-16 98.9986 7.1002 1 5 98.9986 7.1002 INE692A16ET6 UNION BK OF INDIA 28-Jun-16 98.9605 7.1001 2 100 98.9605 7.1001 INE238A16I41 AXIS BK 30-Jun-16 98.9562 7.0001 1 5 98.9562 7.0001 INE238A16J40 AXIS BK 20-Jul-16 98.4805 7.4102 1 250 98.4805 7.4102 INE238A16J40 AXIS BK 20-Jul-16 98.5022 7.4001 1 250 98.5022 7.4001 INE476A16QS0 CANARA BK 2-Sep-16 97.6406 7.3499 2 100 97.6406 7.3499 INE112A16JX6 CORPORATION BK 2-Sep-16 97.6374 7.3601 1 100 97.6374 7.3601 INE476A16QS0 CANARA BK 2-Sep-16 97.6598 7.3499 1 50 97.6598 7.3499 INE476A16QY8 CANARA BK 9-Sep-16 97.5064 7.3499 1 100 97.5064 7.3499 INE112A16KJ3 CORPORATION BK 12-Sep-16 97.4580 7.3801 2 75 97.4580 7.3801 INE040A16AU4 HDFC BK 20-Sep-16 97.2783 7.4001 4 275 97.2783 7.4001 INE652A16KE9 STATE BK OF PATIALA 28-Dec-16 95.4479 7.3450 1 25 95.4479 7.3450 INE238A16G35 AXIS BK 30-Dec-16 95.3398 7.4649 1 50 95.3398 7.4649 INE608A16MN8 PUNJAB AND SIND BK 24-Jan-17 94.8610 7.4900 1 0.1 94.8610 7.4900 INE514E16AL9 EXIM 10-Feb-17 94.5733 7.4800 1 100 94.5733 7.4800 INE008A16M68 IDBI BK 15-Feb-17 94.4399 7.5401 1 50 94.4399 7.5401 INE261F16181 NABARD 16-Feb-17 94.4635 7.4799 1 100 94.4635 7.4799 INE261F16181 NABARD 16-Feb-17 94.4417 7.4850 1 6 94.4417 7.4850 INE008A16M84 IDBI BK 21-Feb-17 94.3295 7.5400 2 275 94.3295 7.5400 INE514E16AO3 EXIM 1-Mar-17 94.2337 7.4450 2 100 94.2373 7.4400 INE090A161F2 ICICI BK 1-Mar-17 94.2300 7.4500 2 75 94.2300 7.4500 INE112A16JK3 CORPORATION BK 2-Mar-17 94.2483 7.4250 1 25 94.2483 7.4250 INE112A16JU2 CORPORATION BK 3-Mar-17 94.2085 7.4300 1 25 94.2085 7.4300 INE112A16JZ1 CORPORATION BK 6-Mar-17 94.1543 7.4300 1 25 94.1543 7.4300 INE608A16MF4 PUNJAB AND SIND BK 6-Mar-17 94.1210 7.4750 1 5.5 94.1210 7.4750 INE476A16QX0 CANARA BK 6-Mar-17 94.1654 7.4150 1 2.85 94.1654 7.4150 INE476A16QW2 CANARA BK 7-Mar-17 94.1363 7.4300 6 3 94.1363 7.4300 INE090A168F7 ICICI BK 7-Mar-17 94.1214 7.4500 1 2 94.1214 7.4500 INE112A16JY4 CORPORATION BK 9-Mar-17 94.1002 7.4300 5 51.7 94.1002 7.4300 INE457A16HO8 BK OF MAHARASHTRA 10-Mar-17 94.0634 7.4551 1 25 94.0634 7.4551 INE077A16DS4 DENA BK 10-Mar-17 94.0522 7.4700 1 5 94.0522 7.4700 INE649A16FW7 STATE BK OF HYDERABAD 15-Mar-17 94.0302 7.3800 2 50 94.0302 7.3800 INE457A16HP5 BK OF MAHARASHTRA 15-Mar-17 93.9647 7.4662 1 5 93.9647 7.4662 INE705A16NS9 VIJAYA BK 17-Mar-17 93.9362 7.4562 2 105 93.9180 7.4800 INE112A16KN5 CORPORATION BK 20-Mar-17 93.9023 7.4301 1 5 93.9023 7.4301 INE040A16AV2 HDFC BK 20-Mar-17 93.8638 7.4800 1 0.4 93.8638 7.4800 INE238A16I58 AXIS BK 30-Mar-17 93.6678 7.5000 1 0.9 93.6678 7.5000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com