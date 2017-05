May 6 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE667A16FV1 SYNDICATE BK 9-May-16 99.9446 6.7493 3 105 99.9446 6.7441 INE077A16DP0 DENA BK 9-May-16 99.9425 6.9999 1 50 99.9425 6.9999 INE090A16Y55 ICICI BK 9-May-16 99.9446 6.7441 1 50 99.9446 6.7441 INE683A16HU6 THE SOUTH INDIAN BK 9-May-16 99.9435 6.8720 2 50 99.9425 6.9999 INE648A16HG8 SBBJ 9-May-16 99.9437 6.8537 1 35 99.9437 6.8537 INE008A16L10 IDBI BK 9-May-16 99.9413 7.1460 4 10.5 99.9413 7.1460 INE705A16NO8 VIJAYA BK 10-May-16 99.9220 7.1231 1 50 99.9220 7.1231 INE112A16KB0 CORPORATION BK 10-May-16 99.9233 7.0042 1 25 99.9233 7.0042 INE667A16FW9 SYNDICATE BK 10-May-16 99.9240 6.9403 1 25 99.9240 6.9403 INE008A16B87 IDBI BK 10-May-16 99.9217 7.1505 1 1 99.9217 7.1505 INE090A165F3 ICICI BK 12-May-16 99.8826 7.1502 2 5 99.8826 7.1502 INE141A16WD0 OBC 16-May-16 99.8049 7.1334 2 28 99.8045 7.1497 INE705A16NN0 VIJAYA BK 16-May-16 99.8050 7.1314 1 25 99.8050 7.1314 INE608A16LS9 PUNJAB AND SIND BK 17-May-16 99.7850 7.1495 1 25 99.7850 7.1495 INE608A16MA5 PUNJAB AND SIND BK 20-May-16 99.7265 7.1501 1 145 99.7265 7.1501 INE457A16HH2 BK OF MAHARASHTRA 20-May-16 99.7265 7.1501 1 25 99.7265 7.1501 INE238A16H26 AXIS BK 23-May-16 99.7208 7.2995 1 5 99.7208 7.2995 INE692A16EQ2 UNION BK OF INDIA 23-May-16 99.6681 7.1498 1 2 99.6681 7.1498 INE667A16GD7 SYNDICATE BK 25-May-16 99.6359 7.0202 3 150 99.6287 7.1595 INE095A16RV0 INDUSIND BK 26-May-16 99.6043 7.2502 1 50 99.6043 7.2502 INE683A16ID0 THE SOUTH INDIAN BK 27-May-16 99.5854 7.2358 2 125 99.5863 7.2204 INE457A16HU5 BK OF MAHARASHTRA 27-May-16 99.5897 7.1608 1 25 99.5897 7.1608 INE976G16DE4 RBL BK 31-May-16 99.5018 7.3101 2 50 99.5018 7.3101 INE238A16H34 AXIS BK 31-May-16 99.5127 7.1494 1 25 99.5127 7.1494 INE008A16J97 IDBI BK 31-May-16 99.5127 7.1494 1 25 99.5127 7.1494 INE141A16WP4 OBC 1-Jun-16 99.4989 7.0706 4 925 99.4968 7.0999 INE040A16AX8 HDFC BK 1-Jun-16 99.4921 7.1670 2 150 99.4968 7.0999 INE476A16QK7 CANARA BK 2-Jun-16 99.5353 7.1003 2 75 99.5353 7.1003 INE476A16QK7 CANARA BK 2-Jun-16 99.4775 7.1005 2 50 99.4775 7.1005 INE008A16N26 IDBI BK 3-Jun-16 99.4565 7.1232 6 1295 99.4583 7.0999 INE649A16FV9 STATE BK OF HYDERABAD 3-Jun-16 99.4601 7.0766 2 75 99.4598 7.0801 INE238A16E78 AXIS BK 3-Jun-16 99.4583 7.0999 1 50 99.4583 7.0999 INE008A16O41 IDBI BK 6-Jun-16 99.3972 7.1405 1 250 99.3972 7.1405 INE237A16G02 KOTAK MAH BK 6-Jun-16 99.3922 7.2001 4 121.2 99.3922 7.2001 INE428A16QY9 ALLAHABAD BK 6-Jun-16 99.4035 7.0655 1 50 99.4035 7.0655 INE428A16QW3 ALLAHABAD BK 7-Jun-16 99.3827 7.0848 1 25 99.3827 7.0848 INE141A16WN9 OBC 9-Jun-16 99.3444 7.0845 1 75 99.3444 7.0845 INE008A16E92 IDBI BK 10-Jun-16 99.3199 7.1414 3 175 99.3191 7.1495 INE652A16KK6 STATE BK OF PATIALA 10-Jun-16 99.3332 7.0005 1 25 99.3332 7.0005 INE976G16DG9 RBL BK 13-Jun-16 99.2304 7.4495 1 10 99.2304 7.4495 INE476A16QN1 CANARA BK 15-Jun-16 99.2383 7.0039 1 200 99.2383 7.0039 INE683A16HT8 THE SOUTH INDIAN BK 15-Jun-16 99.2215 7.1595 2 50 99.2215 7.1595 INE976G16DO3 RBL BK 15-Jun-16 99.2854 7.1002 1 25 99.2854 7.1002 INE457A16HR1 BK OF MAHARASHTRA 15-Jun-16 99.2362 7.0233 1 10 99.2362 7.0233 INE562A16HW8 INDIAN BK 15-Jun-16 99.2654 7.3004 1 5 99.2654 7.3004 INE476A16RH1 CANARA BK 20-Jun-16 99.1310 7.1103 1 50 99.1310 7.1103 INE095A16SJ3 INDUSIND BK 21-Jun-16 99.1020 7.1900 1 100 99.1020 7.1900 INE092T16082 IDFC BK 21-Jun-16 99.1705 7.1000 1 55 99.1705 7.1000 INE705A16NW1 VIJAYA BK 21-Jun-16 99.1473 7.3003 1 5 99.1473 7.3003 INE692A16ES8 UNION BK OF INDIA 21-Jun-16 99.1180 7.0608 1 5 99.1180 7.0608 INE608A16ML2 PUNJAB AND SIND BK 22-Jun-16 99.1277 7.2998 1 5 99.1277 7.2998 INE434A16NN7 ANDHRA BK 24-Jun-16 99.0884 7.2999 1 5 99.0884 7.2999 INE238A16A15 AXIS BK 27-Jun-16 98.9861 7.1897 1 75 98.9861 7.1897 INE040A16AT6 HDFC BK 30-Jun-16 98.9568 7.3997 1 5 98.9568 7.3997 INE040A16AW0 HDFC BK 18-Jul-16 98.5435 7.3901 1 250 98.5435 7.3901 INE040A16AU4 HDFC BK 20-Sep-16 97.2975 7.4001 1 100 97.2975 7.4001 INE238A16C13 AXIS BK 29-Sep-16 97.1251 7.4000 1 100 97.1251 7.4000 INE238A16G35 AXIS BK 30-Dec-16 95.3672 7.4501 1 50 95.3672 7.4501 INE514E16AL9 EXIM 10-Feb-17 94.5596 7.5000 1 50 94.5596 7.5000 INE514E16AN5 EXIM 15-Feb-17 94.4678 7.5000 1 50 94.4678 7.5000 INE008A16N42 IDBI BK 3-Mar-17 94.2119 7.4500 1 50 94.2119 7.4500 INE705A16NQ3 VIJAYA BK 10-Mar-17 94.0479 7.5000 1 25 94.0479 7.5000 INE434A16ND8 ANDHRA BK 14-Mar-17 94.0130 7.4501 2 75 94.0130 7.4501 INE476A16RA6 CANARA BK 14-Mar-17 94.1047 7.4000 1 25 94.1047 7.4000 INE705A16OC1 VIJAYA BK 20-Mar-17 93.8665 7.5000 1 25 93.8665 7.5000 INE112A16KN5 CORPORATION BK 20-Mar-17 93.9049 7.4500 1 7 93.9049 7.4500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 