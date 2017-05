May 9 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE608A16LY7 PUNJAB AND SIND BK 23-May-16 99.7284 7.1003 1 85 99.7284 7.1003 INE095A16RX6 INDUSIND BK 23-May-16 99.7442 7.2005 1 5 99.7442 7.2005 INE667A16GD7 SYNDICATE BK 25-May-16 99.6897 7.1008 2 300 99.6897 7.1008 INE683A16ID0 THE SOUTH INDIAN BK 27-May-16 99.6486 7.1507 1 75 99.6486 7.1507 INE112A16KA2 CORPORATION BK 30-May-16 99.5949 7.0697 1 245 99.5949 7.0697 INE008A16N00 IDBI BK 30-May-16 99.6070 7.2005 1 5 99.6070 7.2005 INE092T16090 IDFC BK 30-May-16 99.6016 7.2999 1 5 99.6016 7.2999 INE040A16AX8 HDFC BK 01-Jun-16 99.5515 7.1496 1 22 99.5515 7.1496 INE008A16N26 IDBI BK 03-Jun-16 99.5147 7.1199 3 140 99.5147 7.1199 INE428A16QY9 ALLAHABAD BK 06-Jun-16 99.4612 7.0617 1 100 99.4612 7.0617 INE238A16E86 AXIS BK 06-Jun-16 99.4592 7.3506 1 5 99.4592 7.3506 INE428A16QW3 ALLAHABAD BK 07-Jun-16 99.4409 7.0766 2 130 99.4406 7.0803 INE141A16WN9 OBC 09-Jun-16 99.4023 7.0798 1 100 99.4023 7.0798 INE090A16Z21 ICICI BK 09-Jun-16 99.3964 7.1501 1 50 99.3964 7.1501 INE457A16HS9 BK OF MAHARASHTRA 10-Jun-16 99.3797 7.1195 1 50 99.3797 7.1195 INE691A16KR9 UCO BK 10-Jun-16 99.3814 7.0998 1 25 99.3814 7.0998 INE705A16NR1 VIJAYA BK 13-Jun-16 99.3226 7.1125 1 100 99.3226 7.1125 INE008A16L51 IDBI BK 13-Jun-16 99.3280 7.0554 1 25 99.3280 7.0554 INE141A16WO7 OBC 15-Jun-16 99.2804 7.1502 1 25 99.2804 7.1502 INE434A16NF3 ANDHRA BK 15-Jun-16 99.2900 7.2501 1 5 99.2900 7.2501 INE008A16O90 IDBI BK 20-Jun-16 99.1840 7.1498 1 50 99.1840 7.1498 INE095A16SI5 INDUSIND BK 20-Jun-16 99.1867 7.2997 1 5 99.1867 7.2997 INE608A16MP3 PUNJAB AND SIND BK 21-Jun-16 99.1678 7.1236 2 75 99.1693 7.1104 INE092T16082 IDFC BK 21-Jun-16 99.1726 7.0818 2 55 99.1647 7.1501 INE008A16O33 IDBI BK 21-Jun-16 99.1693 7.1104 1 25 99.1693 7.1104 INE608A16MM0 PUNJAB AND SIND BK 24-Jun-16 99.1107 7.1197 1 100 99.1107 7.1197 INE651A16HI8 STATE BK OF MYSORE 27-Jun-16 99.0690 7.0002 1 25 99.0690 7.0002 INE476A16RE8 CANARA BK 27-Jun-16 99.0749 7.1003 1 5 99.0749 7.1003 INE040A16AT6 HDFC BK 30-Jun-16 99.0108 7.1503 1 5 99.0108 7.1503 INE008A16O58 IDBI BK 04-Jul-16 98.8791 7.3887 4 18 98.8791 7.3887 INE141A16WQ2 OBC 04-Jul-16 98.9149 7.2801 1 5 98.9149 7.2801 INE040A16AW0 HDFC BK 18-Jul-16 98.6044 7.3801 1 250 98.6044 7.3801 INE238A16J40 AXIS BK 20-Jul-16 98.5632 7.3900 1 250 98.5632 7.3900 INE608A16MQ1 PUNJAB AND SIND BK 29-Jul-16 98.3843 7.4002 1 100 98.3843 7.4002 INE008A16L69 IDBI BK 05-Aug-16 98.2472 7.3998 1 200 98.2472 7.3998 INE040A16AU4 HDFC BK 20-Sep-16 97.3604 7.3849 1 100 97.3604 7.3849 INE238A16C13 AXIS BK 29-Sep-16 97.1881 7.3849 1 100 97.1881 7.3849 INE514E16AL9 EXIM 10-Feb-17 94.6283 7.4800 2 175 94.6283 7.4800 INE261F16173 NABARD 15-Feb-17 94.5367 7.4799 1 100 94.5367 7.4799 INE008A16M68 IDBI BK 15-Feb-17 94.5091 7.5199 1 50 94.5091 7.5199 INE261F16173 NABARD 15-Feb-17 94.5550 7.4800 1 50 94.5550 7.4800 INE514E16AN5 EXIM 15-Feb-17 94.5436 7.4700 1 50 94.5436 7.4700 INE261F16181 NABARD 16-Feb-17 94.5367 7.4799 1 50 94.5367 7.4799 INE008A16M84 IDBI BK 21-Feb-17 94.3988 7.5200 1 100 94.3988 7.5200 INE514E16AO3 EXIM 01-Mar-17 94.3242 7.4200 1 100 94.3242 7.4200 INE112A16JK3 CORPORATION BK 02-Mar-17 94.3027 7.4248 3 75 94.2958 7.4343 INE008A16N42 IDBI BK 03-Mar-17 94.2663 7.4500 2 50 94.2663 7.4500 INE112A16JU2 CORPORATION BK 03-Mar-17 94.2777 7.4343 1 8 94.2777 7.4343 INE112A16JY4 CORPORATION BK 09-Mar-17 94.1692 7.4343 1 0.2 94.1692 7.4343 INE238A16I09 AXIS BK 10-Mar-17 94.1173 7.4800 1 1.85 94.1173 7.4800 INE261F16207 NABARD 21-Mar-17 93.9562 7.4300 2 150 93.9562 7.4300 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com