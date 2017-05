May 10 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE008A16M27 IDBI BK 12-May-16 99.9625 6.8463 1 25 99.9625 6.8463 INE705A16NN0 VIJAYA BK 16-May-16 99.8851 6.9978 1 300 99.8851 6.9978 INE141A16WD0 OBC 16-May-16 99.8851 6.9978 1 0.5 99.8851 6.9978 INE692A16EO7 UNION BK OF INDIA 17-May-16 99.8669 6.9495 1 75 99.8669 6.9495 INE692A16EQ2 UNION BK OF INDIA 23-May-16 99.7478 7.0989 1 200 99.7478 7.0989 INE112A16JN7 CORPORATION BK 26-May-16 99.6932 7.0204 1 250 99.6932 7.0204 INE428A16QU7 ALLAHABAD BK 26-May-16 99.6941 6.9998 1 25 99.6941 6.9998 INE238A16H59 AXIS BK 30-May-16 99.6152 7.0497 1 100 99.6152 7.0497 INE092T16090 IDFC BK 30-May-16 99.6245 7.2407 1 50 99.6245 7.2407 INE090A160G2 ICICI BK 30-May-16 99.6103 7.1398 1 25 99.6103 7.1398 INE008A16N00 IDBI BK 30-May-16 99.6070 7.2005 1 25 99.6070 7.2005 INE141A16WJ7 OBC 02-Jun-16 99.5625 7.2904 1 25 99.5625 7.2904 INE649A16FV9 STATE BK OF HYDERABAD 03-Jun-16 99.5399 7.0297 1 6 99.5399 7.0297 INE428A16QY9 ALLAHABAD BK 06-Jun-16 99.4849 6.9994 1 50 99.4849 6.9994 INE683A16IA6 THE SOUTH INDIAN BK 08-Jun-16 99.4359 7.1402 1 50 99.4359 7.1402 INE705A16NP5 VIJAYA BK 09-Jun-16 99.4239 7.0498 2 225 99.4239 7.0498 INE141A16WN9 OBC 09-Jun-16 99.4241 7.2904 1 25 99.4241 7.2904 INE008A16E92 IDBI BK 10-Jun-16 99.3982 7.1291 2 175 99.3985 7.1250 INE683A16GK9 THE SOUTH INDIAN BK 10-Jun-16 99.3964 7.1501 1 25 99.3964 7.1501 INE077A16DW6 DENA BK 14-Jun-16 99.3261 7.0755 5 400 99.3261 7.0755 INE428A16QZ6 ALLAHABAD BK 15-Jun-16 99.3075 7.0701 1 25 99.3075 7.0701 INE476A16QN1 CANARA BK 15-Jun-16 99.2929 7.2203 1 5 99.2929 7.2203 INE683A16IC2 THE SOUTH INDIAN BK 16-Jun-16 99.2814 7.1402 1 50 99.2814 7.1402 INE476A16RH1 CANARA BK 20-Jun-16 99.2082 7.1052 1 50 99.2082 7.1052 INE092T16082 IDFC BK 21-Jun-16 99.1936 7.0650 1 50 99.1936 7.0650 INE028A16AX3 BK OF BARODA 21-Jun-16 99.1905 7.0924 1 50 99.1905 7.0924 INE562A16HX6 INDIAN BK 21-Jun-16 99.1767 7.3902 1 25 99.1767 7.3902 INE562A16HX6 INDIAN BK 21-Jun-16 99.1947 7.0553 1 15 99.1947 7.0553 INE238A16A23 AXIS BK 01-Jul-16 98.9637 7.3502 2 100 98.9637 7.3502 INE008A16O58 IDBI BK 04-Jul-16 98.8987 7.3900 1 20 98.8987 7.3900 INE090A16Z88 ICICI BK 07-Jul-16 98.8455 7.3502 1 24.5 98.8455 7.3502 INE040A16AW0 HDFC BK 18-Jul-16 98.6483 7.3549 1 250 98.6483 7.3549 INE238A16J40 AXIS BK 20-Jul-16 98.6072 7.3650 1 250 98.6072 7.3650 INE476A16QZ5 CANARA BK 02-Aug-16 98.3433 7.3200 1 0.5 98.3433 7.3200 INE008A16K86 IDBI BK 03-Aug-16 98.3288 7.3852 1 200 98.3288 7.3852 INE008A16K86 IDBI BK 03-Aug-16 98.3094 7.3845 1 0.75 98.3094 7.3845 INE457A16HB5 BK OF MAHARASHTRA 05-Aug-16 98.2977 7.3500 1 50 98.2977 7.3500 INE457A16HB5 BK OF MAHARASHTRA 05-Aug-16 98.2782 7.3502 1 25 98.2782 7.3502 INE008A16L77 IDBI BK 08-Aug-16 98.2358 7.3651 1 100 98.2358 7.3651 INE457A16HC3 BK OF MAHARASHTRA 12-Aug-16 98.1617 7.3499 1 50 98.1617 7.3499 INE112A16JX6 CORPORATION BK 02-Sep-16 97.7397 7.3399 3 200 97.7397 7.3399 INE112A16KE4 CORPORATION BK 09-Sep-16 97.6038 7.3450 2 200 97.6038 7.3450 INE237A16L96 KOTAK MAH BK 09-Sep-16 97.5736 7.4398 8 16.25 97.5736 7.4398 INE112A16KJ3 CORPORATION BK 12-Sep-16 97.5463 7.3450 1 25 97.5463 7.3450 INE649A16FQ9 STATE BK OF HYDERABAD 14-Sep-16 97.5064 7.3499 1 10 97.5064 7.3499 INE040A16AU4 HDFC BK 20-Sep-16 97.3796 7.3848 3 25 97.3796 7.3848 INE090A166C8 ICICI BK 26-Oct-16 96.6548 7.4749 1 20 96.6548 7.4749 INE008A16O09 IDBI BK 09-Dec-16 95.8336 7.4500 1 150 95.8336 7.4500 INE008A16K78 IDBI BK 08-Feb-17 94.6565 7.5200 1 100 94.6565 7.5200 INE008A16M84 IDBI BK 21-Feb-17 94.4171 7.5200 2 100 94.4171 7.5200 INE112A16JL1 CORPORATION BK 23-Feb-17 94.4691 7.4200 1 75 94.4691 7.4200 INE090A161F2 ICICI BK 01-Mar-17 94.3279 7.4400 1 25 94.3279 7.4400 INE112A16JK3 CORPORATION BK 02-Mar-17 94.3495 7.4100 1 50 94.3495 7.4100 INE112A16JU2 CORPORATION BK 03-Mar-17 94.3242 7.4200 1 75 94.3242 7.4200 INE457A16HM2 BK OF MAHARASHTRA 03-Mar-17 94.2989 7.4300 1 50 94.2989 7.4300 INE476A16QX0 CANARA BK 06-Mar-17 94.2738 7.3900 1 25 94.2738 7.3900 INE476A16QW2 CANARA BK 07-Mar-17 94.2265 7.4301 2 0.8 94.2265 7.4301 INE090A161G0 ICICI BK 09-Mar-17 94.1389 7.5000 1 10 94.1389 7.5000 INE112A16JY4 CORPORATION BK 09-Mar-17 94.1904 7.4300 2 7.5 94.1904 7.4300 INE112A16KI5 CORPORATION BK 14-Mar-17 94.1331 7.4100 2 75 94.1331 7.4100 INE434A16ND8 ANDHRA BK 14-Mar-17 94.1002 7.4300 2 25.2 94.1002 7.4300 INE457A16HP5 BK OF MAHARASHTRA 15-Mar-17 94.0822 7.4300 1 25 94.0822 7.4300 INE434A16NG1 ANDHRA BK 15-Mar-17 94.0822 7.4300 1 0.1 94.0822 7.4300 INE095A16SB0 INDUSIND BK 16-Mar-17 94.0491 7.4500 1 0.2 94.0491 7.4500 INE112A16KN5 CORPORATION BK 20-Mar-17 93.9922 7.4300 2 5 93.9922 7.4300 INE238A16I58 AXIS BK 30-Mar-17 93.7971 7.4499 1 1.9 93.7971 7.4499 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 