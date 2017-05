May 11 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE976G16CZ1 RBL BK 12-May-16 99.9803 7.1919 1 45 99.9803 7.1919 INE090A166F1 ICICI BK 13-May-16 99.9617 6.9924 1 75 99.9617 6.9924 INE141A16WD0 OBC 16-May-16 99.9055 6.9069 3 111.5 99.9056 6.8977 INE692A16EO7 UNION BK OF INDIA 17-May-16 99.8866 6.9063 2 80 99.8851 6.9978 INE692A16EP4 UNION BK OF INDIA 20-May-16 99.8297 6.9184 2 350 99.8297 6.9184 INE238A16H18 AXIS BK 20-May-16 99.8284 6.9713 3 200 99.8284 6.9713 INE457A16HH2 BK OF MAHARASHTRA 20-May-16 99.8302 6.8980 1 115 99.8302 6.8980 INE141A16WK5 OBC 20-May-16 99.8277 6.9998 1 25 99.8277 6.9998 INE692A16EQ2 UNION BK OF INDIA 23-May-16 99.7720 6.9508 2 300 99.7720 6.9508 INE692A16EQ2 UNION BK OF INDIA 23-May-16 99.7895 6.9995 1 5 99.7895 6.9995 INE667A16GD7 SYNDICATE BK 25-May-16 99.7322 7.0007 1 25 99.7322 7.0007 INE112A16JN7 CORPORATION BK 26-May-16 99.7132 6.9989 1 25 99.7132 6.9989 INE112A16JR8 CORPORATION BK 27-May-16 99.6897 7.1008 1 15 99.6897 7.1008 INE608A16MB3 PUNJAB AND SIND BK 30-May-16 99.6369 7.0008 1 50 99.6369 7.0008 INE652A16KL4 STATE BK OF PATIALA 30-May-16 99.6333 7.0704 1 25 99.6333 7.0704 INE008A16N00 IDBI BK 30-May-16 99.6318 7.0995 1 25 99.6318 7.0995 INE028A16AY1 BK OF BARODA 30-May-16 99.6168 7.3898 1 25 99.6168 7.3898 INE095A16RT4 INDUSIND BK 31-May-16 99.6152 7.0497 1 100 99.6152 7.0497 INE667A16GC9 SYNDICATE BK 1-Jun-16 99.5932 7.0995 1 25 99.5932 7.0995 INE683A16IB4 THE SOUTH INDIAN BK 1-Jun-16 99.5907 7.5004 1 5 99.5907 7.5004 INE171A16FP6 THE FEDERAL BK 6-Jun-16 99.4982 7.0800 3 100 99.4982 7.0800 INE608A16LX9 PUNJAB AND SIND BK 8-Jun-16 99.4613 7.0604 1 50 99.4613 7.0604 INE457A16HL4 BK OF MAHARASHTRA 9-Jun-16 99.4430 7.0498 1 50 99.4430 7.0498 INE008A16E92 IDBI BK 10-Jun-16 99.4174 7.1298 1 100 99.4174 7.1298 INE036D16GZ2 THE KARUR VYSYA BK 13-Jun-16 99.3554 7.4002 1 5 99.3554 7.4002 INE565A16AN5 INDIAN OVERSEAS BK 15-Jun-16 99.3238 7.0998 1 50 99.3238 7.0998 INE683A16HT8 THE SOUTH INDIAN BK 15-Jun-16 99.3001 7.3504 1 5 99.3001 7.3504 INE237A16O93 KOTAK MAH BK 21-Jun-16 99.2042 7.3199 1 5 99.2042 7.3199 INE705A16MN2 VIJAYA BK 8-Jul-16 98.8611 7.2498 1 25 98.8611 7.2498 INE705A16MN2 VIJAYA BK 8-Jul-16 98.8805 7.2499 1 25 98.8805 7.2499 INE008A16K86 IDBI BK 3-Aug-16 98.3506 7.3750 2 200 98.3506 7.3750 INE008A16L77 IDBI BK 8-Aug-16 98.2382 7.3549 1 100 98.2382 7.3549 INE476A16QS0 CANARA BK 2-Sep-16 97.7899 7.3002 1 200 97.7899 7.3002 INE434A16ME8 ANDHRA BK 2-Sep-16 97.7500 7.3698 1 100 97.7500 7.3698 INE476A16QS0 CANARA BK 2-Sep-16 97.7738 7.2900 1 100 97.7738 7.2900 INE090A163B7 ICICI BK 16-Sep-16 97.4906 7.3399 1 25 97.4906 7.3399 INE040A16AU4 HDFC BK 20-Sep-16 97.4156 7.3357 3 200 97.4176 7.3300 INE090A166C8 ICICI BK 26-Oct-16 96.6976 7.4199 1 20 96.6976 7.4199 INE238A16C96 AXIS BK 27-Oct-16 96.6785 7.4201 1 5 96.6785 7.4201 INE008A16I23 IDBI BK 2-Dec-16 96.0129 7.4300 1 50 96.0129 7.4300 INE238A16F69 AXIS BK 6-Dec-16 95.9086 7.4501 1 50 95.9086 7.4501 INE008A16M68 IDBI BK 15-Feb-17 94.5459 7.5200 1 50 94.5459 7.5200 INE261F16181 NABARD 16-Feb-17 94.5619 7.4699 3 100 94.5619 7.4699 INE077A16DR6 DENA BK 1-Mar-17 94.3532 7.4300 1 50 94.3532 7.4300 INE008A16N42 IDBI BK 3-Mar-17 94.3314 7.4100 2 75 94.3314 7.4100 INE112A16JU2 CORPORATION BK 3-Mar-17 94.3314 7.4100 1 25 94.3314 7.4100 INE476A16QX0 CANARA BK 6-Mar-17 94.2981 7.3814 3 175 94.2918 7.3900 INE457A16HN0 BK OF MAHARASHTRA 6-Mar-17 94.2518 7.4450 1 25 94.2518 7.4450 INE476A16QW2 CANARA BK 7-Mar-17 94.2884 7.3701 1 50 94.2884 7.3701 INE476A16QW2 CANARA BK 7-Mar-17 94.2918 7.3900 3 5 94.2918 7.3900 INE090A161G0 ICICI BK 9-Mar-17 94.2108 7.4268 2 50 94.2158 7.4200 INE090A161G0 ICICI BK 9-Mar-17 94.2339 7.4200 1 50 94.2339 7.4200 INE608A16ME7 PUNJAB AND SIND BK 10-Mar-17 94.1904 7.4300 1 50 94.1904 7.4300 INE112A16KN5 CORPORATION BK 20-Mar-17 94.0253 7.4100 1 2 94.0253 7.4100 INE237A16Q42 KOTAK MAH BK 10-Apr-17 93.5137 7.5800 1 25 93.5137 7.5800 INE237A16P43 KOTAK MAH BK 24-Apr-17 93.2601 7.5800 1 10 93.2601 7.5800 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com