May 12 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE976G16DH7 RBL BK 13-May-16 99.9808 7.0093 1 50 99.9808 7.0093 INE112A16KD6 CORPORATION BK 16-May-16 99.9244 6.9037 3 475 99.9244 6.9037 INE092T16033 IDFC BK 16-May-16 99.9233 7.0042 1 85 99.9233 7.0042 INE476A16QQ4 CANARA BK 17-May-16 99.9042 7.0001 2 600 99.9042 7.0001 INE608A16LS9 PUNJAB AND SIND BK 17-May-16 99.9042 6.9983 4 245 99.9042 7.0001 INE692A16EO7 UNION BK OF INDIA 17-May-16 99.9057 6.8937 2 55 99.9042 7.0001 INE008A16M35 IDBI BK 18-May-16 99.8841 7.0588 1 10 99.8841 7.0588 INE112A16KC8 CORPORATION BK 20-May-16 99.8468 7.0005 2 495 99.8468 7.0005 INE457A16HH2 BK OF MAHARASHTRA 20-May-16 99.8465 7.0142 1 40 99.8465 7.0142 INE141A16WK5 OBC 20-May-16 99.8455 7.0600 1 5 99.8455 7.0600 INE608A16LY7 PUNJAB AND SIND BK 23-May-16 99.7895 6.9995 2 25 99.7895 6.9995 INE095A16RU2 INDUSIND BK 25-May-16 99.7492 7.0594 1 5 99.7492 7.0594 INE112A16KA2 CORPORATION BK 30-May-16 99.6528 7.0650 2 44.5 99.6528 7.0650 INE652A16KL4 STATE BK OF PATIALA 30-May-16 99.6584 6.9506 1 25 99.6584 6.9506 INE692A16ER0 UNION BK OF INDIA 31-May-16 99.6385 6.9698 1 35 99.6385 6.9698 INE237A16Q26 KOTAK MAH BK 31-May-16 99.6560 6.9996 1 25 99.6560 6.9996 INE095A16RT4 INDUSIND BK 31-May-16 99.6413 7.2998 1 5 99.6413 7.2998 INE008A16C60 IDBI BK 2-Jun-16 99.5932 7.0995 1 50 99.5932 7.0995 INE008A16N26 IDBI BK 3-Jun-16 99.6006 6.9698 1 5 99.6006 6.9698 INE705A16MD3 VIJAYA BK 3-Jun-16 99.5983 7.0101 1 5 99.5983 7.0101 INE428A16QY9 ALLAHABAD BK 6-Jun-16 99.5231 6.9961 1 100 99.5231 6.9961 INE476A16RC2 CANARA BK 6-Jun-16 99.5232 6.9946 1 50 99.5232 6.9946 INE428A16QW3 ALLAHABAD BK 7-Jun-16 99.5194 7.0506 1 5 99.5194 7.0506 INE608A16LX9 PUNJAB AND SIND BK 8-Jun-16 99.4827 7.0295 1 50 99.4827 7.0295 INE141A16WM1 OBC 10-Jun-16 99.4446 7.0294 1 75 99.4446 7.0294 INE008A16E92 IDBI BK 10-Jun-16 99.4621 7.0498 2 50 99.4621 7.0498 INE705A16NV3 VIJAYA BK 10-Jun-16 99.4438 7.0396 1 25 99.4438 7.0396 INE683A16HT8 THE SOUTH INDIAN BK 15-Jun-16 99.3211 7.3380 1 5 99.3211 7.3380 INE008A16N18 IDBI BK 15-Jun-16 99.3443 7.3003 1 5 99.3443 7.3003 INE095A16SI5 INDUSIND BK 20-Jun-16 99.2433 7.1359 1 100 99.2433 7.1359 INE237A16G28 KOTAK MAH BK 20-Jun-16 99.2480 7.0913 1 100 99.2480 7.0913 INE028A16AX3 BK OF BARODA 21-Jun-16 99.2376 7.0103 1 125 99.2376 7.0103 INE092T16082 IDFC BK 21-Jun-16 99.2279 7.1002 2 45 99.2279 7.1002 INE028A16AX3 BK OF BARODA 21-Jun-16 99.2576 7.0001 1 25 99.2576 7.0001 INE692A16ES8 UNION BK OF INDIA 21-Jun-16 99.2576 7.0001 1 25 99.2576 7.0001 INE692A16ET6 UNION BK OF INDIA 28-Jun-16 99.1054 7.0101 1 200 99.1054 7.0101 INE090A16Z70 ICICI BK 28-Jun-16 99.0940 7.1003 1 50 99.0940 7.1003 INE237A16Q00 KOTAK MAH BK 28-Jun-16 99.0898 7.1335 1 25 99.0898 7.1335 INE238A16I41 AXIS BK 30-Jun-16 99.0556 7.2498 1 5 99.0556 7.2498 INE238A16J40 AXIS BK 20-Jul-16 98.6314 7.3402 1 150 98.6314 7.3402 INE090A165A4 ICICI BK 4-Aug-16 98.3433 7.3200 1 100 98.3433 7.3200 INE040A16AZ3 HDFC BK 10-Aug-16 98.2229 7.3375 13 1600 98.2229 7.3375 INE040A16AZ3 HDFC BK 10-Aug-16 98.2435 7.3324 1 200 98.2435 7.3324 INE090A166A2 ICICI BK 11-Aug-16 98.2077 7.3201 2 100 98.2077 7.3201 INE476A16QS0 CANARA BK 2-Sep-16 97.8077 7.2400 1 25 97.8077 7.2400 INE112A16KJ3 CORPORATION BK 12-Sep-16 97.6055 7.2799 4 100 97.6055 7.2799 INE238A16D95 AXIS BK 14-Sep-16 97.5447 7.3499 1 75 97.5447 7.3499 INE040A16AU4 HDFC BK 20-Sep-16 97.4469 7.3000 2 100 97.4469 7.3000 INE090A166C8 ICICI BK 26-Oct-16 96.7251 7.4001 3 125 96.7251 7.4001 INE008A16I23 IDBI BK 2-Dec-16 96.0181 7.4199 1 50 96.0181 7.4199 INE238A16F69 AXIS BK 6-Dec-16 95.9314 7.4424 1 50 95.9314 7.4424 INE238A16G84 AXIS BK 1-Feb-17 94.8686 7.4501 1 50 94.8686 7.4501 INE008A16K52 IDBI BK 14-Feb-17 94.6351 7.4700 2 100 94.6351 7.4700 INE514E16AO3 EXIM 1-Mar-17 94.4000 7.3899 1 100 94.4000 7.3899 INE090A161F2 ICICI BK 1-Mar-17 94.3678 7.4350 1 13 94.3678 7.4350 INE476A16QX0 CANARA BK 6-Mar-17 94.3462 7.3399 1 25 94.3462 7.3399 INE476A16QW2 CANARA BK 7-Mar-17 94.3283 7.3399 1 2.7 94.3283 7.3399 INE112A16JY4 CORPORATION BK 9-Mar-17 94.2339 7.4200 1 75 94.2339 7.4200 INE090A161G0 ICICI BK 9-Mar-17 94.2519 7.4200 2 50 94.2519 7.4200 INE705A16NQ3 VIJAYA BK 10-Mar-17 94.2305 7.4000 1 25 94.2305 7.4000 INE112A16KI5 CORPORATION BK 14-Mar-17 94.1437 7.4200 1 100 94.1437 7.4200 INE261F16207 NABARD 21-Mar-17 94.0481 7.3800 1 100 94.0481 7.3800 INE237A16Q83 KOTAK MAH BK 11-May-17 92.9979 7.5500 1 5 92.9979 7.5500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 