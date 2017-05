May 13 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE705A16NN0 VIJAYA BK 16-May-16 99.9458 6.5979 1 170 99.9458 6.5979 INE112A16KD6 CORPORATION BK 16-May-16 99.9454 6.6466 1 50 99.9454 6.6466 INE008A16L44 IDBI BK 16-May-16 99.9458 6.5979 1 45 99.9458 6.5979 INE476A16QQ4 CANARA BK 17-May-16 99.9250 6.8517 3 325 99.9244 6.9037 INE692A16EO7 UNION BK OF INDIA 17-May-16 99.9239 6.9494 1 50 99.9239 6.9494 INE008A16M19 IDBI BK 17-May-16 99.9244 6.9037 1 25 99.9244 6.9037 INE976G16DJ3 RBL BK 17-May-16 99.9227 7.0591 1 0.8 99.9227 7.0591 INE008A16M35 IDBI BK 18-May-16 99.9056 6.8977 1 50 99.9056 6.8977 INE457A16HH2 BK OF MAHARASHTRA 20-May-16 99.8699 6.7926 1 100 99.8699 6.7926 INE692A16EQ2 UNION BK OF INDIA 23-May-16 99.8669 6.9495 1 25 99.8669 6.9495 INE112A16KA2 CORPORATION BK 30-May-16 99.6610 7.3041 3 51 99.6721 7.0634 INE652A16KL4 STATE BK OF PATIALA 30-May-16 99.6318 7.9347 1 50 99.6318 7.9347 INE238A16H59 AXIS BK 30-May-16 99.7322 7.0007 1 10 99.7322 7.0007 INE112A16KA2 CORPORATION BK 30-May-16 99.7322 7.0007 1 5 99.7322 7.0007 INE092T16090 IDFC BK 30-May-16 99.7357 6.9089 1 5 99.7357 6.9089 INE692A16ER0 UNION BK OF INDIA 31-May-16 99.7132 6.9989 1 30 99.7132 6.9989 INE692A16ER0 UNION BK OF INDIA 31-May-16 99.6584 6.9506 1 5 99.6584 6.9506 INE112A16KF1 CORPORATION BK 10-Jun-16 99.4594 7.0854 1 50 99.4594 7.0854 INE648A16HL8 SBBJ 13-Jun-16 99.4423 6.6034 2 10 99.4123 6.9606 INE095A16RS6 INDUSIND BK 14-Jun-16 99.3840 7.0698 2 25 99.3840 7.0698 INE476A16QN1 CANARA BK 15-Jun-16 99.3713 6.9976 3 475 99.3716 6.9944 INE457A16HK6 BK OF MAHARASHTRA 20-Jun-16 99.2765 7.0001 3 150 99.2765 7.0001 INE238A16A80 AXIS BK 20-Jun-16 99.2683 7.0800 1 50 99.2683 7.0800 INE608A16MK4 PUNJAB AND SIND BK 20-Jun-16 99.2745 7.0195 1 25 99.2745 7.0195 INE077A16DZ9 DENA BK 21-Jun-16 99.2566 7.0096 1 50 99.2566 7.0096 INE092T16108 IDFC BK 23-Jun-16 99.2662 7.1004 1 5 99.2662 7.1004 INE608A16MM0 PUNJAB AND SIND BK 24-Jun-16 99.1987 7.0199 1 30 99.1987 7.0199 INE237A16Q00 KOTAK MAH BK 28-Jun-16 99.1131 7.1003 1 100 99.1131 7.1003 INE141A16WQ2 OBC 4-Jul-16 99.0427 7.1998 1 5 99.0427 7.1998 INE434A16LV4 ANDHRA BK 15-Jul-16 98.7759 7.1799 1 50 98.7759 7.1799 INE476A16QS0 CANARA BK 2-Sep-16 97.8091 7.2999 2 200 97.8091 7.2999 INE112A16JX6 CORPORATION BK 2-Sep-16 97.8017 7.3251 1 100 97.8017 7.3251 INE112A16KJ3 CORPORATION BK 12-Sep-16 97.6182 7.2996 7 305.8 97.6516 7.1949 INE649A16FQ9 STATE BK OF HYDERABAD 14-Sep-16 97.6074 7.2154 3 45.5 97.6124 7.1999 INE238A16K88 AXIS BK 26-Sep-16 97.3309 7.3598 1 25 97.3309 7.3598 INE238A16F77 AXIS BK 5-Dec-16 95.9910 7.4000 2 50 95.9910 7.4000 INE008A16K37 IDBI BK 3-Feb-17 94.8470 7.4550 1 25 94.8470 7.4550 INE112A16JT4 CORPORATION BK 22-Feb-17 94.5515 7.3800 1 15 94.5515 7.3800 INE238A16K05 AXIS BK 28-Feb-17 94.4112 7.4250 1 5 94.4112 7.4250 INE112A16JK3 CORPORATION BK 2-Mar-17 94.4036 7.3849 1 5 94.4036 7.3849 INE112A16JU2 CORPORATION BK 3-Mar-17 94.3855 7.3850 1 35 94.3855 7.3850 INE434A16MX8 ANDHRA BK 7-Mar-17 94.3098 7.3900 1 25 94.3098 7.3900 INE476A16QW2 CANARA BK 7-Mar-17 94.3171 7.3800 1 1.3 94.3171 7.3800 INE112A16JY4 CORPORATION BK 9-Mar-17 94.2300 7.4500 2 100.8 94.2300 7.4500 INE705A16NQ3 VIJAYA BK 10-Mar-17 94.1753 7.5000 1 50 94.1753 7.5000 INE608A16ME7 PUNJAB AND SIND BK 10-Mar-17 94.2412 7.4100 1 13 94.2412 7.4100 INE112A16KI5 CORPORATION BK 14-Mar-17 94.1914 7.3799 1 25 94.1914 7.3799 INE434A16ND8 ANDHRA BK 14-Mar-17 94.1691 7.4100 2 23 94.1691 7.4100 INE976G16DM7 RBL BK 15-Mar-17 94.0472 7.5500 1 43 94.0472 7.5500 INE112A16KN5 CORPORATION BK 20-Mar-17 94.0379 7.4410 2 125 94.0273 7.4550 INE705A16OC1 VIJAYA BK 20-Mar-17 93.9934 7.5000 1 25 93.9934 7.5000 INE705A16NU5 VIJAYA BK 21-Mar-17 93.9715 7.5050 1 75 93.9715 7.5050 INE238A16J99 AXIS BK 28-Mar-17 93.9255 7.4000 3 100 93.9255 7.4000 INE976G16DP0 RBL BK 30-Mar-17 93.7736 7.5500 1 25 93.7736 7.5500 INE528G16G12 YES BK 11-May-17 92.9814 7.5900 2 5 92.9814 7.5900 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com