May 16 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE476A16QQ4 CANARA BK 17-May-16 99.9813 6.8348 4 410 99.9812 6.8633 INE008A16M35 IDBI BK 18-May-16 99.9622 6.9000 1 135 99.9622 6.9000 INE692A16EP4 UNION BK OF INDIA 20-May-16 99.9246 6.8854 2 300 99.9246 6.8854 INE608A16MA5 PUNJAB AND SIND BK 20-May-16 99.9244 6.9037 1 145 99.9244 6.9037 INE112A16KC8 CORPORATION BK 20-May-16 99.9244 6.9037 1 25 99.9244 6.9037 INE692A16EQ2 UNION BK OF INDIA 23-May-16 99.8678 6.9024 1 200 99.8678 6.9024 INE528G16E71 YES BK 23-May-16 99.8659 7.0017 1 50 99.8659 7.0017 INE608A16LY7 PUNJAB AND SIND BK 23-May-16 99.8663 6.9808 1 25 99.8663 6.9808 INE112A16JR8 CORPORATION BK 27-May-16 99.7895 6.9995 1 5 99.7895 6.9995 INE112A16KA2 CORPORATION BK 30-May-16 99.7360 6.9011 2 295 99.7360 6.9011 INE008A16N00 IDBI BK 30-May-16 99.7341 6.9509 1 120 99.7341 6.9509 INE652A16KL4 STATE BK OF PATIALA 30-May-16 99.7360 6.9011 1 25 99.7360 6.9011 INE092T16090 IDFC BK 30-May-16 99.7495 7.0509 1 5 99.7495 7.0509 INE095A16RT4 INDUSIND BK 31-May-16 99.7208 7.2995 1 5 99.7208 7.2995 INE667A16GC9 SYNDICATE BK 1-Jun-16 99.7132 6.9989 1 5 99.7132 6.9989 INE171A16FP6 THE FEDERAL BK 6-Jun-16 99.5966 7.0399 2 50 99.5966 7.0399 INE112A16JV0 CORPORATION BK 6-Jun-16 99.5983 7.0101 1 20 99.5983 7.0101 INE008A16O41 IDBI BK 6-Jun-16 99.6179 7.0001 1 5 99.6179 7.0001 INE008A16P40 IDBI BK 7-Jun-16 99.5875 7.1993 1 5 99.5875 7.1993 INE608A16LX9 PUNJAB AND SIND BK 8-Jun-16 99.5640 6.9494 1 25 99.5640 6.9494 INE084A16BS4 BK OF INDIA 9-Jun-16 99.5608 7.0007 1 15 99.5608 7.0007 INE238A16H91 AXIS BK 13-Jun-16 99.4621 7.0498 1 10 99.4621 7.0498 INE457A16HY7 BK OF MAHARASHTRA 13-Jun-16 99.4849 6.9994 1 5 99.4849 6.9994 INE238A16A15 AXIS BK 27-Jun-16 99.1908 7.0897 1 100 99.1908 7.0897 INE237A16Q00 KOTAK MAH BK 28-Jun-16 99.1711 7.0948 1 100 99.1711 7.0948 INE238A16J40 AXIS BK 20-Jul-16 98.7132 7.3201 1 150 98.7132 7.3201 INE112A16KE4 CORPORATION BK 9-Sep-16 97.7447 7.2602 1 50 97.7447 7.2602 INE112A16KJ3 CORPORATION BK 12-Sep-16 97.6792 7.2875 1 150 97.6792 7.2875 INE090A163B7 ICICI BK 16-Sep-16 97.5799 7.3597 1 0.1 97.5799 7.3597 INE514E16AL9 EXIM 10-Feb-17 94.8085 7.4300 2 50 94.8085 7.4300 INE514E16AN5 EXIM 15-Feb-17 94.7171 7.4300 1 50 94.7171 7.4300 INE261F16181 NABARD 16-Feb-17 94.6806 7.4299 1 100 94.6806 7.4299 INE457A16HM2 BK OF MAHARASHTRA 3-Mar-17 94.4541 7.3900 1 50 94.4541 7.3900 INE112A16JU2 CORPORATION BK 3-Mar-17 94.4396 7.3850 1 15 94.4396 7.3850 INE434A16MX8 ANDHRA BK 7-Mar-17 94.3639 7.3900 2 25 94.3639 7.3900 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com