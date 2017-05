May 17 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE008A16M35 IDBI BK 18-May-16 99.9812 6.8633 1 50 99.9812 6.8633 INE976G16DL9 RBL BK 20-May-16 99.9425 6.9999 1 50 99.9425 6.9999 INE238A16H18 AXIS BK 20-May-16 99.9446 6.7441 1 50 99.9446 6.7441 INE692A16EQ2 UNION BK OF INDIA 23-May-16 99.8881 6.8150 3 445 99.8883 6.8027 INE976G16DA2 RBL BK 23-May-16 99.8851 6.9978 1 150 99.8851 6.9978 INE238A16H26 AXIS BK 23-May-16 99.8872 6.8716 2 50 99.8874 6.8576 INE095A16RX6 INDUSIND BK 23-May-16 99.8875 6.8515 1 50 99.8875 6.8515 INE705A16NL4 VIJAYA BK 23-May-16 99.8856 6.9673 1 5 99.8856 6.9673 INE141A16WL3 OBC 25-May-16 99.8512 6.7991 1 50 99.8512 6.7991 INE095A16RU2 INDUSIND BK 25-May-16 99.8383 7.3895 1 5 99.8383 7.3895 INE112A16JR8 CORPORATION BK 27-May-16 99.8126 6.8537 2 105 99.8127 6.8493 INE692A16ER0 UNION BK OF INDIA 31-May-16 99.7341 6.9509 1 25 99.7341 6.9509 INE095A16RT4 INDUSIND BK 31-May-16 99.7513 7.0001 1 5 99.7513 7.0001 INE476A16QK7 CANARA BK 2-Jun-16 99.6928 7.0288 2 75 99.6963 6.9493 INE008A16N26 IDBI BK 3-Jun-16 99.6750 7.0007 2 75 99.6750 7.0007 INE171A16FP6 THE FEDERAL BK 6-Jun-16 99.6157 7.0405 1 75 99.6157 7.0405 INE648A16HJ2 SBBJ 6-Jun-16 99.6375 6.9892 1 25 99.6375 6.9892 INE428A16QW3 ALLAHABAD BK 7-Jun-16 99.5989 6.9996 1 100 99.5989 6.9996 INE608A16LX9 PUNJAB AND SIND BK 8-Jun-16 99.5799 6.9992 11 500 99.5799 6.9992 INE428A16RA7 ALLAHABAD BK 8-Jun-16 99.5806 6.9875 1 100 99.5806 6.9875 INE652A16KK6 STATE BK OF PATIALA 10-Jun-16 99.5425 6.9898 1 25 99.5425 6.9898 INE008A16L51 IDBI BK 13-Jun-16 99.4849 6.9994 1 100 99.4849 6.9994 INE648A16HI4 SBBJ 15-Jun-16 99.4666 6.9905 1 25 99.4666 6.9905 INE237A16O51 KOTAK MAH BK 17-Jun-16 99.4048 7.0500 1 0.2 99.4048 7.0500 INE095A16SJ3 INDUSIND BK 21-Jun-16 99.3167 7.1749 1 25 99.3167 7.1749 INE092T16082 IDFC BK 21-Jun-16 99.3522 6.9997 1 5 99.3522 6.9997 INE237A16Q00 KOTAK MAH BK 28-Jun-16 99.1953 7.0500 1 25 99.1953 7.0500 INE238A16I41 AXIS BK 30-Jun-16 99.1763 7.0499 1 5 99.1763 7.0499 INE238A16J40 AXIS BK 20-Jul-16 98.7349 7.3075 1 150 98.7349 7.3075 INE705A16ML6 VIJAYA BK 2-Aug-16 98.4936 7.2499 2 50 98.4936 7.2499 INE528G16B66 YES BK 2-Aug-16 98.5088 7.2701 1 10 98.5088 7.2701 INE528G16G38 YES BK 8-Aug-16 98.3600 7.3323 1 25 98.3600 7.3323 INE434A16MC2 ANDHRA BK 9-Aug-16 98.3656 7.2199 3 150 98.3656 7.2199 INE238A16B30 AXIS BK 11-Aug-16 98.3083 7.3033 3 300 98.3034 7.3250 INE457A16HC3 BK OF MAHARASHTRA 12-Aug-16 98.2921 7.2898 1 50 98.2921 7.2898 INE528G16E48 YES BK 16-Aug-16 98.2041 7.3351 5 350 98.2041 7.3351 INE112A16JX6 CORPORATION BK 2-Sep-16 97.8997 7.2506 3 50.7 97.8908 7.2819 INE476A16QS0 CANARA BK 2-Sep-16 97.9055 7.2301 1 25 97.9055 7.2301 INE112A16KJ3 CORPORATION BK 12-Sep-16 97.7056 7.2638 3 300 97.7098 7.2501 INE112A16KJ3 CORPORATION BK 12-Sep-16 97.7288 7.2500 1 200 97.7288 7.2500 INE649A16FQ9 STATE BK OF HYDERABAD 14-Sep-16 97.6813 7.2201 1 100 97.6813 7.2201 INE648A16GZ0 SBBJ 14-Sep-16 97.7002 7.2201 1 75 97.7002 7.2201 INE648A16GZ0 SBBJ 14-Sep-16 97.6813 7.2201 1 25 97.6813 7.2201 INE238A16F51 AXIS BK 2-Dec-16 96.1320 7.3800 1 7.45 96.1320 7.3800 INE008A16K29 IDBI BK 7-Feb-17 94.8503 7.4500 1 100 94.8503 7.4500 INE238A16K05 AXIS BK 28-Feb-17 94.4624 7.4554 2 14 94.4487 7.4750 INE112A16JK3 CORPORATION BK 2-Mar-17 94.4793 7.3799 1 25 94.4793 7.3799 INE476A16QX0 CANARA BK 6-Mar-17 94.4357 7.3401 1 25 94.4357 7.3401 INE090A161G0 ICICI BK 9-Mar-17 94.3386 7.4001 2 10 94.3386 7.4001 INE556F16077 SIDBI 10-Mar-17 94.3531 7.3800 1 100 94.3531 7.3800 INE608A16ME7 PUNJAB AND SIND BK 10-Mar-17 94.3206 7.4000 1 1 94.3206 7.4000 INE434A16ND8 ANDHRA BK 14-Mar-17 94.2632 7.3800 1 25 94.2632 7.3800 INE434A16ND8 ANDHRA BK 14-Mar-17 94.2811 7.3801 1 25 94.2811 7.3801 INE608A16MI8 PUNJAB AND SIND BK 14-Mar-17 94.2485 7.4000 1 25 94.2485 7.4000 INE112A16KI5 CORPORATION BK 14-Mar-17 94.2623 7.3812 2 5 94.2623 7.3812 INE434A16NM9 ANDHRA BK 20-Mar-17 94.1555 7.3800 1 100 94.1555 7.3800 INE261F16207 NABARD 21-Mar-17 94.1451 7.3699 1 25 94.1451 7.3699 INE237A16Q91 KOTAK MAH BK 16-May-17 92.9979 7.5500 1 15 92.9979 7.5500 INE528G16G20 YES BK 16-May-17 92.9634 7.5900 1 15 92.9634 7.5900 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com