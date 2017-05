May 18 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE008A16M92 IDBI BK 19-May-16 99.9821 6.5347 2 671 99.9821 6.5347 INE457A16HH2 BK OF MAHARASHTRA 20-May-16 99.9633 6.7002 3 265 99.9633 6.7002 INE238A16H18 AXIS BK 20-May-16 99.9630 6.7550 2 150 99.9630 6.7550 INE692A16EP4 UNION BK OF INDIA 20-May-16 99.9634 6.6876 2 145 99.9633 6.7002 INE141A16WK5 OBC 20-May-16 99.9634 6.6819 1 50 99.9634 6.6819 INE238A16H26 AXIS BK 23-May-16 99.9071 6.7880 1 205 99.9071 6.7880 INE692A16EQ2 UNION BK OF INDIA 23-May-16 99.9075 6.7586 4 59 99.9069 6.8026 INE705A16NL4 VIJAYA BK 23-May-16 99.9071 6.7880 1 50 99.9071 6.7880 INE608A16LY7 PUNJAB AND SIND BK 23-May-16 99.9076 6.7514 1 25 99.9076 6.7514 INE476A16QL5 CANARA BK 30-May-16 99.7733 6.9111 1 50 99.7733 6.9111 INE141A16WP4 OBC 1-Jun-16 99.7353 6.9194 1 75 99.7353 6.9194 INE008A16N26 IDBI BK 3-Jun-16 99.7152 6.9499 1 45 99.7152 6.9499 INE457A16HL4 BK OF MAHARASHTRA 9-Jun-16 99.5774 7.0411 1 200 99.5774 7.0411 INE434A16LO9 ANDHRA BK 9-Jun-16 99.5793 7.0093 2 150 99.5793 7.0093 INE141A16WN9 OBC 9-Jun-16 99.6034 6.9207 1 100 99.6034 6.9207 INE141A16WN9 OBC 9-Jun-16 99.5828 6.9507 1 50 99.5828 6.9507 INE238A16H91 AXIS BK 13-Jun-16 99.5038 7.0006 1 50 99.5038 7.0006 INE428A16QZ6 ALLAHABAD BK 15-Jun-16 99.4651 7.0103 1 25 99.4651 7.0103 INE238A16J81 AXIS BK 21-Jun-16 99.3522 6.9997 2 200 99.3522 6.9997 INE692A16ES8 UNION BK OF INDIA 21-Jun-16 99.3503 7.2331 2 30 99.3488 7.2499 INE608A16MP3 PUNJAB AND SIND BK 21-Jun-16 99.3488 7.2499 1 25 99.3488 7.2499 INE476A16RE8 CANARA BK 27-Jun-16 99.2313 7.2500 1 5 99.2313 7.2500 INE238A16J40 AXIS BK 20-Jul-16 98.7540 7.3100 1 250 98.7540 7.3100 INE237A16N03 KOTAK MAH BK 22-Jul-16 98.7271 7.2400 2 200 98.7271 7.2400 INE090A164A7 ICICI BK 25-Jul-16 98.6564 7.3102 1 150 98.6564 7.3102 INE237A16P76 KOTAK MAH BK 26-Jul-16 98.6333 7.3298 1 500 98.6333 7.3298 INE095A16RB2 INDUSIND BK 29-Aug-16 97.9951 7.2501 1 50 97.9951 7.2501 INE112A16KE4 CORPORATION BK 9-Sep-16 97.7917 7.2301 2 75 97.7917 7.2301 INE238A16E52 AXIS BK 9-Sep-16 97.7840 7.3201 1 50 97.7840 7.3201 INE476A16QV4 CANARA BK 15-Sep-16 97.6876 7.2000 1 25 97.6876 7.2000 INE238A16F77 AXIS BK 5-Dec-16 96.1184 7.3700 1 50 96.1184 7.3700 INE008A16K37 IDBI BK 3-Feb-17 94.9542 7.4599 1 50 94.9542 7.4599 INE008A16K29 IDBI BK 7-Feb-17 94.8686 7.4501 2 100 94.8686 7.4501 INE008A16K29 IDBI BK 7-Feb-17 94.8870 7.4500 1 50 94.8870 7.4500 INE008A16K52 IDBI BK 14-Feb-17 94.7402 7.4500 1 10 94.7402 7.4500 INE261F16181 NABARD 16-Feb-17 94.7306 7.4099 1 5 94.7306 7.4099 INE112A16JU2 CORPORATION BK 3-Mar-17 94.4934 7.3600 1 100 94.4934 7.3600 INE434A16MW0 ANDHRA BK 3-Mar-17 94.4793 7.3799 1 50 94.4793 7.3799 INE476A16QX0 CANARA BK 6-Mar-17 94.4823 7.3250 1 100 94.4823 7.3250 INE476A16QX0 CANARA BK 6-Mar-17 94.4537 7.3400 1 50 94.4537 7.3400 INE476A16QW2 CANARA BK 7-Mar-17 94.4357 7.3401 2 75 94.4357 7.3401 INE112A16JY4 CORPORATION BK 9-Mar-17 94.3855 7.3600 1 100 94.3855 7.3600 INE112A16KH7 CORPORATION BK 10-Mar-17 94.3459 7.3900 1 5 94.3459 7.3900 INE434A16ND8 ANDHRA BK 14-Mar-17 94.2811 7.3801 2 5 94.2811 7.3801 INE649A16FW7 STATE BK OF HYDERABAD 15-Mar-17 94.3292 7.2899 1 25 94.3292 7.2899 INE112A16KN5 CORPORATION BK 20-Mar-17 94.2062 7.3600 2 150 94.2062 7.3600 INE434A16NM9 ANDHRA BK 20-Mar-17 94.1734 7.3800 1 100 94.1734 7.3800 INE705A16OD9 VIJAYA BK 28-Mar-17 94.0226 7.3900 2 50 94.0226 7.3900 INE528G16G46 YES BK 17-May-17 92.9591 7.5950 5 27 92.9591 7.5950 INE237A16R09 KOTAK MAH BK 18-May-17 92.9224 7.6167 3 120 92.9800 7.5500 INE976G16DU0 RBL BK 18-May-17 92.8915 7.6525 2 20 92.8915 7.6525 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com