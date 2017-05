May 19 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE238A16H18 AXIS BK 20-May-16 99.9809 6.9769 2 270 99.9810 6.9363 INE112A16KC8 CORPORATION BK 20-May-16 99.9811 6.8998 1 140 99.9811 6.8998 INE692A16EP4 UNION BK OF INDIA 20-May-16 99.9809 6.9764 3 111 99.9808 7.0093 INE141A16WK5 OBC 20-May-16 99.9815 6.7537 2 100 99.9815 6.7537 INE457A16HH2 BK OF MAHARASHTRA 20-May-16 99.9807 7.0459 1 25 99.9807 7.0459 INE692A16EQ2 UNION BK OF INDIA 23-May-16 99.9259 6.7695 6 542 99.9255 6.8032 INE705A16NL4 VIJAYA BK 23-May-16 99.9263 6.7331 2 45 99.9244 6.9037 INE683A16HX0 THE SOUTH INDIAN BK 24-May-16 99.9028 7.1025 1 100 99.9028 7.1025 INE008A16N34 IDBI BK 25-May-16 99.8885 6.7900 3 650 99.8883 6.8027 INE667A16GD7 SYNDICATE BK 25-May-16 99.8883 6.8027 2 450 99.8883 6.8027 INE090A169F5 ICICI BK 26-May-16 99.8688 6.8501 1 23.7 99.8688 6.8501 INE112A16JN7 CORPORATION BK 26-May-16 99.8707 6.7508 1 20 99.8707 6.7508 INE112A16JR8 CORPORATION BK 27-May-16 99.8518 6.7702 2 150 99.8503 6.8403 INE095A16SK1 INDUSIND BK 27-May-16 99.8512 6.7991 1 20 99.8512 6.7991 INE648A16HH6 SBBJ 27-May-16 99.8266 7.9251 1 5 99.8266 7.9251 INE238A16H59 AXIS BK 30-May-16 99.7940 6.8496 5 474 99.7940 6.8496 INE476A16QL5 CANARA BK 30-May-16 99.7970 6.7496 1 240 99.7970 6.7496 INE008A16N00 IDBI BK 30-May-16 99.7940 6.8496 1 150 99.7940 6.8496 INE608A16MB3 PUNJAB AND SIND BK 30-May-16 99.7938 6.8548 2 127 99.7940 6.8496 INE652A16KL4 STATE BK OF PATIALA 30-May-16 99.7965 6.7656 2 125 99.7958 6.7896 INE112A16KA2 CORPORATION BK 30-May-16 99.7943 6.8396 1 100 99.7943 6.8396 INE090A160G2 ICICI BK 30-May-16 99.7940 6.8496 1 100 99.7940 6.8496 INE095A16RT4 INDUSIND BK 31-May-16 99.7769 6.8011 1 100 99.7769 6.8011 INE692A16ER0 UNION BK OF INDIA 31-May-16 99.7786 6.7492 1 50 99.7786 6.7492 INE238A16H34 AXIS BK 31-May-16 99.7763 6.8195 1 50 99.7763 6.8195 INE457A16GZ6 BK OF MAHARASHTRA 2-Jun-16 99.7353 6.9194 2 175 99.7353 6.9194 INE476A16QK7 CANARA BK 2-Jun-16 99.7360 6.9011 1 75 99.7360 6.9011 INE705A16MD3 VIJAYA BK 3-Jun-16 99.7181 6.8790 1 25 99.7181 6.8790 INE008A16N26 IDBI BK 3-Jun-16 99.7132 6.9989 1 5 99.7132 6.9989 INE608A16LX9 PUNJAB AND SIND BK 8-Jun-16 99.6180 6.9982 1 25 99.6180 6.9982 INE667A16GB1 SYNDICATE BK 9-Jun-16 99.6032 6.9242 1 100 99.6032 6.9242 INE141A16WN9 OBC 9-Jun-16 99.6029 6.9295 1 100 99.6029 6.9295 INE705A16NP5 VIJAYA BK 9-Jun-16 99.6032 6.9242 1 50 99.6032 6.9242 INE652A16KH2 STATE BK OF PATIALA 15-Jun-16 99.4921 6.9011 1 50 99.4921 6.9011 INE428A16QZ6 ALLAHABAD BK 15-Jun-16 99.4856 6.9899 1 25 99.4856 6.9899 INE648A16HI4 SBBJ 15-Jun-16 99.4922 6.8997 1 25 99.4922 6.8997 INE008A16N18 IDBI BK 15-Jun-16 99.4926 7.1594 1 5 99.4926 7.1594 INE692A16ES8 UNION BK OF INDIA 21-Jun-16 99.3782 6.9205 2 72 99.3782 6.9205 INE457A16IA5 BK OF MAHARASHTRA 24-Jun-16 99.3153 6.9900 1 25 99.3153 6.9900 INE237A16Q00 KOTAK MAH BK 28-Jun-16 99.2335 7.0483 1 100 99.2335 7.0483 INE238A16A31 AXIS BK 6-Jul-16 99.0556 7.2498 1 10 99.0556 7.2498 INE040A16AW0 HDFC BK 18-Jul-16 98.8239 7.2398 1 2 98.8239 7.2398 INE090A164A7 ICICI BK 25-Jul-16 98.6806 7.2839 1 80.5 98.6806 7.2839 INE008A16O66 IDBI BK 28-Jul-16 98.6277 7.2551 1 24.75 98.6277 7.2551 INE237A16Q75 KOTAK MAH BK 9-Aug-16 98.3941 7.2649 1 8 98.3941 7.2649 INE434A16MD0 ANDHRA BK 11-Aug-16 98.3567 7.2598 1 50 98.3567 7.2598 INE705A16MR3 VIJAYA BK 12-Aug-16 98.3374 7.2601 1 50 98.3374 7.2601 INE040A16AY6 HDFC BK 18-Aug-16 98.2173 7.2802 3 700 98.2173 7.2802 INE090A161B1 ICICI BK 13-Sep-16 97.7782 7.1499 1 80 97.7782 7.1499 INE092T16132 IDFC BK 28-Dec-16 95.6912 7.3701 1 25 95.6912 7.3701 INE008A16K29 IDBI BK 7-Feb-17 94.9054 7.4500 1 75 94.9054 7.4500 INE008A16K52 IDBI BK 14-Feb-17 94.7669 7.4375 1 40 94.7669 7.4375 INE238A16K05 AXIS BK 28-Feb-17 94.5027 7.4499 2 175 94.5027 7.4499 INE556F16085 SIDBI 2-Mar-17 94.5264 7.3900 1 200 94.5264 7.3900 INE112A16JK3 CORPORATION BK 2-Mar-17 94.5224 7.3700 1 50 94.5224 7.3700 INE476A16RF5 CANARA BK 3-Mar-17 94.5361 7.3250 2 200 94.5361 7.3250 INE112A16JU2 CORPORATION BK 3-Mar-17 94.5184 7.3501 1 100 94.5184 7.3501 INE008A16N42 IDBI BK 3-Mar-17 94.4973 7.3800 2 25 94.4973 7.3800 INE476A16QW2 CANARA BK 7-Mar-17 94.4644 7.3250 1 50 94.4644 7.3250 INE434A16NC0 ANDHRA BK 10-Mar-17 94.3711 7.3800 3 45 94.3711 7.3800 INE112A16KI5 CORPORATION BK 14-Mar-17 94.3043 7.3729 1 50 94.3043 7.3729 INE112A16KN5 CORPORATION BK 20-Mar-17 94.1932 7.3775 1 50 94.1932 7.3775 INE040A16BB2 HDFC BK 15-May-17 93.0302 7.5750 1 10 93.0302 7.5750 INE040A16BA4 HDFC BK 17-May-17 92.9943 7.5750 5 220 92.9943 7.5750 INE092T16124 IDFC BK 18-May-17 92.9785 7.5725 2 20 92.9785 7.5725 INE480Q16093 COOPERATIEVE CENTRALE 18-May-17 92.9526 7.6025 2 20 92.9526 7.6025 RAIFFEISEN-BOERENLEENBANK =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 