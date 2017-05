May 20 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE692A16EQ2 UNION BK OF INDIA 23-May-16 99.9446 6.7441 1 0.5 99.9446 6.7441 INE683A16HX0 THE SOUTH INDIAN BK 24-May-16 99.9253 6.8245 5 375 99.9255 6.8032 INE092T16058 IDFC BK 25-May-16 99.9063 6.8465 1 100 99.9063 6.8465 INE008A16N34 IDBI BK 25-May-16 99.9076 6.7514 1 100 99.9076 6.7514 INE095A16RV0 INDUSIND BK 26-May-16 99.8883 6.8027 1 200 99.8883 6.8027 INE608A16MB3 PUNJAB AND SIND BK 30-May-16 99.8140 6.8017 1 125 99.8140 6.8017 INE095A16RT4 INDUSIND BK 31-May-16 99.7925 6.8995 1 75 99.7925 6.8995 INE008A16J97 IDBI BK 31-May-16 99.7955 6.7996 1 25 99.7955 6.7996 INE040A16AX8 HDFC BK 1-Jun-16 99.7750 6.8592 1 100 99.7750 6.8592 INE705A16MC5 VIJAYA BK 1-Jun-16 99.7664 7.1220 1 11 99.7664 7.1220 INE008A16N26 IDBI BK 3-Jun-16 99.7360 6.9011 1 60 99.7360 6.9011 INE112A16JW8 CORPORATION BK 7-Jun-16 99.6609 6.8996 1 25 99.6609 6.8996 INE084A16BS4 BK OF INDIA 9-Jun-16 99.6233 6.9008 2 75 99.6233 6.9008 INE084A16BS4 BK OF INDIA 9-Jun-16 99.6797 6.8991 1 25 99.6797 6.8991 INE141A16WO7 OBC 15-Jun-16 99.5015 7.0332 1 11 99.5015 7.0332 INE457A16HK6 BK OF MAHARASHTRA 20-Jun-16 99.4697 6.9497 1 5 99.4697 6.9497 INE705A16NW1 VIJAYA BK 21-Jun-16 99.4508 6.9505 1 5 99.4508 6.9505 INE608A16ML2 PUNJAB AND SIND BK 22-Jun-16 99.4320 6.9501 1 5 99.4320 6.9501 INE651A16HI8 STATE BK OF MYSORE 27-Jun-16 99.2816 6.9504 1 25 99.2816 6.9504 INE528G16A91 YES BK 8-Jul-16 99.0361 7.2500 1 10 99.0361 7.2500 INE095A16SP0 INDUSIND BK 15-Jul-16 98.9511 7.3001 1 5 98.9511 7.3001 INE008A16K86 IDBI BK 3-Aug-16 98.5322 7.2497 1 10.25 98.5322 7.2497 INE237A16Q75 KOTAK MAH BK 9-Aug-16 98.4144 7.2601 1 11 98.4144 7.2601 INE095A16SV8 INDUSIND BK 18-Aug-16 98.2039 7.4174 2 500 98.2039 7.4174 INE608A16MR9 PUNJAB AND SIND BK 18-Aug-16 98.2229 7.3375 4 500 98.2229 7.3375 INE683A16IG3 THE SOUTH INDIAN BK 18-Aug-16 98.1914 7.4700 3 500 98.1914 7.4700 INE171A16FR2 THE FEDERAL BK 18-Aug-16 98.2277 7.3173 3 150 98.2277 7.3173 INE237A16K30 KOTAK MAH BK 18-Aug-16 98.2414 7.2598 1 9.75 98.2414 7.2598 INE476A16QS0 CANARA BK 2-Sep-16 97.9708 7.2000 1 100 97.9708 7.2000 INE649A16FQ9 STATE BK OF HYDERABAD 14-Sep-16 97.7533 7.1700 1 25 97.7533 7.1700 INE652A16KG4 STATE BK OF PATIALA 15-Sep-16 97.7345 7.1701 1 50 97.7345 7.1701 INE112A16KK1 CORPORATION BK 16-Sep-16 97.6971 7.2300 1 150 97.6971 7.2300 INE238A16D12 AXIS BK 5-Oct-16 97.2855 7.3800 1 1 97.2855 7.3800 INE238A16C96 AXIS BK 27-Oct-16 96.8745 7.3601 1 25 96.8745 7.3601 INE528G16G61 YES BK 24-Nov-16 96.3691 7.3150 1 25 96.3691 7.3150 INE092T16140 IDFC BK 6-Dec-16 96.1146 7.3775 2 100 96.1146 7.3775 INE090A163D3 ICICI BK 9-Dec-16 96.0830 7.3300 2 50 96.0830 7.3300 INE261F16173 NABARD 15-Feb-17 94.7719 7.4300 1 100 94.7719 7.4300 INE261F16181 NABARD 16-Feb-17 94.7536 7.4300 1 100 94.7536 7.4300 INE649A16FR7 STATE BK OF HYDERABAD 24-Feb-17 94.7107 7.2800 1 100 94.7107 7.2800 INE112A16JK3 CORPORATION BK 2-Mar-17 94.5544 7.3501 1 50 94.5544 7.3501 INE476A16RF5 CANARA BK 3-Mar-17 94.5540 7.3250 1 100 94.5540 7.3250 INE112A16JZ1 CORPORATION BK 6-Mar-17 94.4825 7.3500 1 100 94.4825 7.3500 INE476A16QX0 CANARA BK 6-Mar-17 94.4683 7.3700 1 50 94.4683 7.3700 INE608A16MF4 PUNJAB AND SIND BK 6-Mar-17 94.4754 7.3600 1 25 94.4754 7.3600 INE457A16HN0 BK OF MAHARASHTRA 6-Mar-17 94.4754 7.3600 1 25 94.4754 7.3600 INE112A16KH7 CORPORATION BK 10-Mar-17 94.4106 7.3500 1 25 94.4106 7.3500 INE112A16KI5 CORPORATION BK 14-Mar-17 94.3389 7.3500 1 25 94.3389 7.3500 INE434A16ND8 ANDHRA BK 14-Mar-17 94.3135 7.3850 1 5 94.3135 7.3850 INE649A16FW7 STATE BK OF HYDERABAD 15-Mar-17 94.3611 7.2950 1 75 94.3611 7.2950 INE476A16RG3 CANARA BK 16-Mar-17 94.2830 7.3775 1 50 94.2830 7.3775 INE528G16G53 YES BK 15-May-17 93.0353 7.5901 1 9 93.0353 7.5901 INE040A16BA4 HDFC BK 17-May-17 93.0165 7.5700 2 20 93.0165 7.5700 INE237A16R33 KOTAK MAH BK 19-May-17 92.9289 7.6301 1 200 92.9289 7.6301 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com