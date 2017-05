May 23 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE008A16N34 IDBI BK 25-May-16 99.9631 6.7446 4 500 99.9630 6.7550 INE503A16DJ8 DCB BK 26-May-16 99.9432 6.9146 1 100 99.9432 6.9146 INE608A16MB3 PUNJAB AND SIND BK 30-May-16 99.8695 6.8135 1 25 99.8695 6.8135 INE008A16N00 IDBI BK 30-May-16 99.8669 6.9495 1 5 99.8669 6.9495 INE095A16RT4 INDUSIND BK 31-May-16 99.8484 6.9277 6 360 99.8479 6.9501 INE692A16ER0 UNION BK OF INDIA 31-May-16 99.8511 6.8034 5 225 99.8505 6.8312 INE090A167D4 ICICI BK 31-May-16 99.8501 6.8495 1 150 99.8501 6.8495 INE040A16AX8 HDFC BK 1-Jun-16 99.8314 6.8492 2 200 99.8314 6.8492 INE705A16MC5 VIJAYA BK 1-Jun-16 99.8314 6.8492 1 100 99.8314 6.8492 INE092T16041 IDFC BK 1-Jun-16 99.8289 6.9509 1 75 99.8289 6.9509 INE141A16WP4 OBC 1-Jun-16 99.8314 6.8492 1 65 99.8314 6.8492 INE090A167F9 ICICI BK 1-Jun-16 99.8302 6.8980 1 45 99.8302 6.8980 INE667A16GC9 SYNDICATE BK 1-Jun-16 99.8289 6.9509 1 5 99.8289 6.9509 INE141A16WJ7 OBC 2-Jun-16 99.8136 6.8148 2 175 99.8138 6.8090 INE476A16QK7 CANARA BK 2-Jun-16 99.8140 6.8017 3 99 99.8140 6.8017 INE457A16HV3 BK OF MAHARASHTRA 3-Jun-16 99.7931 6.8796 1 25 99.7931 6.8796 INE476A16QN1 CANARA BK 15-Jun-16 99.5620 6.9814 2 4 99.5620 6.9814 INE237A16O93 KOTAK MAH BK 21-Jun-16 99.4659 6.9998 1 5 99.4659 6.9998 INE090A16Z70 ICICI BK 28-Jun-16 99.3241 6.8995 2 50 99.3241 6.8995 INE237A16G69 KOTAK MAH BK 6-Jul-16 99.1336 7.2500 1 2.8 99.1336 7.2500 INE040A16AW0 HDFC BK 18-Jul-16 98.8825 7.4999 1 5 98.8825 7.4999 INE095A16SR6 INDUSIND BK 19-Jul-16 98.8774 7.4000 1 5 98.8774 7.4000 INE434A16MC2 ANDHRA BK 9-Aug-16 98.4785 7.2298 2 7.9 98.4785 7.2298 INE008A16F26 IDBI BK 16-Aug-16 98.3722 7.1902 1 75 98.3722 7.1902 INE095A16SV8 INDUSIND BK 18-Aug-16 98.2627 7.4175 2 500 98.2627 7.4175 INE608A16MS7 PUNJAB AND SIND BK 22-Aug-16 98.2348 7.2074 9 500 98.2348 7.2074 INE112A16KJ3 CORPORATION BK 12-Sep-16 97.8561 7.1399 2 75 97.8561 7.1399 INE238A16K88 AXIS BK 26-Sep-16 97.5535 7.2648 1 25 97.5535 7.2648 INE092T16140 IDFC BK 6-Dec-16 96.1706 7.3776 4 325 96.1706 7.3776 INE649A16FS5 STATE BK OF HYDERABAD 9-Dec-16 96.1690 7.2701 1 50 96.1690 7.2701 INE008A16K29 IDBI BK 7-Feb-17 94.9702 7.4350 3 100 94.9670 7.4400 INE008A16K29 IDBI BK 7-Feb-17 94.9854 7.4400 2 75 94.9854 7.4400 INE008A16K78 IDBI BK 8-Feb-17 94.9670 7.4400 2 150 94.9670 7.4400 INE008A16K78 IDBI BK 8-Feb-17 94.9615 7.4200 1 25 94.9615 7.4200 INE112A16JL1 CORPORATION BK 23-Feb-17 94.7145 7.3799 1 75 94.7145 7.3799 INE238A16K05 AXIS BK 28-Feb-17 94.5756 7.4500 1 50 94.5756 7.4500 INE008A16N42 IDBI BK 3-Mar-17 94.5870 7.3550 1 5.5 94.5870 7.3550 INE608A16MI8 PUNJAB AND SIND BK 14-Mar-17 94.3891 7.3550 2 50 94.3891 7.3550 INE705A16NS9 VIJAYA BK 17-Mar-17 94.3171 7.3800 1 50 94.3171 7.3800 INE705A16NS9 VIJAYA BK 17-Mar-17 94.3351 7.3800 1 50 94.3351 7.3800 INE040A16AV2 HDFC BK 20-Mar-17 94.2815 7.3550 1 15 94.2815 7.3550 INE705A16OD9 VIJAYA BK 28-Mar-17 94.1422 7.3500 1 25 94.1422 7.3500 INE237A16R74 KOTAK MAH BK 23-May-17 92.9109 7.6300 1 200 92.9109 7.6300 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com