May 24 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE077A16DO3 DENA BK 26-May-16 99.9630 6.7550 7 900 99.9630 6.7550 INE095A16RV0 INDUSIND BK 26-May-16 99.9628 6.7915 1 200 99.9628 6.7915 INE428A16QU7 ALLAHABAD BK 26-May-16 99.9630 6.7550 1 25 99.9630 6.7550 INE112A16JR8 CORPORATION BK 27-May-16 99.9446 6.7441 1 25 99.9446 6.7441 INE683A16ID0 THE SOUTH INDIAN BK 27-May-16 99.9437 6.8537 1 25 99.9437 6.8537 INE667A16FY5 SYNDICATE BK 30-May-16 99.8875 6.8515 2 200 99.8875 6.8515 INE112A16KA2 CORPORATION BK 30-May-16 99.8880 6.8210 1 100 99.8880 6.8210 INE095A16RT4 INDUSIND BK 31-May-16 99.8687 6.8553 2 100 99.8688 6.8501 INE667A16GC9 SYNDICATE BK 1-Jun-16 99.8507 6.8220 1 25 99.8507 6.8220 INE112A16JM9 CORPORATION BK 1-Jun-16 99.8507 6.8220 1 25 99.8507 6.8220 INE476A16QK7 CANARA BK 2-Jun-16 99.8326 6.8015 2 185 99.8326 6.8004 INE141A16WJ7 OBC 2-Jun-16 99.8321 6.8207 1 10 99.8321 6.8207 INE141A16WI9 OBC 3-Jun-16 99.8135 6.8200 1 25 99.8135 6.8200 INE238A16E78 AXIS BK 3-Jun-16 99.8113 6.9006 1 25 99.8113 6.9006 INE667A16GE5 SYNDICATE BK 3-Jun-16 99.8314 6.8492 1 5 99.8314 6.8492 INE428A16QY9 ALLAHABAD BK 6-Jun-16 99.7513 7.0001 1 10 99.7513 7.0001 INE428A16QW3 ALLAHABAD BK 7-Jun-16 99.7379 6.8513 1 25 99.7379 6.8513 INE608A16LX9 PUNJAB AND SIND BK 8-Jun-16 99.7360 6.9011 1 5 99.7360 6.9011 INE084A16BS4 BK OF INDIA 9-Jun-16 99.6969 6.9355 1 25 99.6969 6.9355 INE562A16HY4 INDIAN BK 10-Jun-16 99.6720 7.0655 1 5 99.6720 7.0655 INE238A16H91 AXIS BK 13-Jun-16 99.6157 7.0405 1 10 99.6157 7.0405 INE090A16Z39 ICICI BK 15-Jun-16 99.5858 6.9005 1 25 99.5858 6.9005 INE095A16SI5 INDUSIND BK 20-Jun-16 99.4762 7.1183 1 100 99.4762 7.1183 INE090A16Z70 ICICI BK 28-Jun-16 99.3191 7.1495 1 19.75 99.3191 7.1495 INE238A16I33 AXIS BK 28-Jun-16 99.3614 6.8996 1 5 99.3614 6.8996 INE040A16AT6 HDFC BK 30-Jun-16 99.3143 7.0002 1 5 99.3143 7.0002 INE434A16LU6 ANDHRA BK 5-Jul-16 99.2071 7.1152 1 50 99.2071 7.1152 INE705A16ML6 VIJAYA BK 2-Aug-16 98.6436 7.1699 1 100 98.6436 7.1699 INE434A16MC2 ANDHRA BK 9-Aug-16 98.5141 7.1498 1 50 98.5141 7.1498 INE090A160D9 ICICI BK 31-Aug-16 98.0891 7.1825 1 100 98.0891 7.1825 INE090A169A6 ICICI BK 1-Sep-16 98.0708 7.1801 2 100 98.0708 7.1801 INE090A166C8 ICICI BK 26-Oct-16 96.9633 7.3749 1 18 96.9633 7.3749 INE652A16KE9 STATE BK OF PATIALA 28-Dec-16 95.8441 7.2600 1 25 95.8441 7.2600 INE040A16AO7 HDFC BK 29-Dec-16 95.7928 7.3200 1 50 95.7928 7.3200 INE008A16K37 IDBI BK 3-Feb-17 95.0590 7.4400 1 25 95.0590 7.4400 INE008A16K29 IDBI BK 7-Feb-17 95.0038 7.4400 1 25 95.0038 7.4400 INE008A16K78 IDBI BK 8-Feb-17 94.9854 7.4400 1 25 94.9854 7.4400 INE008A16L36 IDBI BK 17-Feb-17 94.8018 7.4401 1 50 94.8018 7.4401 INE112A16JT4 CORPORATION BK 22-Feb-17 94.7626 7.3624 2 3.5 94.7626 7.3624 INE238A16K05 AXIS BK 28-Feb-17 94.6145 7.4200 1 10 94.6145 7.4200 INE434A16MW0 ANDHRA BK 3-Mar-17 94.5946 7.3700 1 15 94.5946 7.3700 INE434A16ND8 ANDHRA BK 14-Mar-17 94.3963 7.3700 1 25 94.3963 7.3700 INE238A16J99 AXIS BK 28-Mar-17 94.1376 7.3800 1 25 94.1376 7.3800 INE237A16R90 KOTAK MAH BK 24-May-17 92.9541 7.5800 1 175 92.9541 7.5800 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com