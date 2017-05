May 25 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE608A16LV3 PUNJAB AND SIND BK 27-May-16 99.9628 6.7915 1 50 99.9628 6.7915 INE476A16QJ9 CANARA BK 27-May-16 99.9628 6.7915 1 50 99.9628 6.7915 INE008A16N00 IDBI BK 30-May-16 99.9069 6.8026 7 1000 99.9069 6.8026 INE667A16FY5 SYNDICATE BK 30-May-16 99.9069 6.8026 2 400 99.9069 6.8026 INE667A16FY5 SYNDICATE BK 30-May-16 99.9250 6.8489 1 25 99.9250 6.8489 INE608A16MB3 PUNJAB AND SIND BK 30-May-16 99.9049 6.9489 2 15 99.9049 6.9489 INE112A16KA2 CORPORATION BK 30-May-16 99.9069 6.8026 2 5 99.9069 6.8026 INE095A16RT4 INDUSIND BK 31-May-16 99.8877 6.8393 1 100 99.8877 6.8393 INE976G16DE4 RBL BK 31-May-16 99.8865 6.9124 1 75 99.8865 6.9124 INE141A16WP4 OBC 01-Jun-16 99.8694 6.8188 1 200 99.8694 6.8188 INE238A16E60 AXIS BK 02-Jun-16 99.8501 6.8495 3 270 99.8501 6.8495 INE476A16QK7 CANARA BK 02-Jun-16 99.8514 6.7900 1 40 99.8514 6.7900 INE008A16C60 IDBI BK 02-Jun-16 99.8490 6.8998 1 15 99.8490 6.8998 INE008A16N26 IDBI BK 03-Jun-16 99.8318 6.8331 5 495 99.8316 6.8411 INE667A16GE5 SYNDICATE BK 03-Jun-16 99.8479 6.9501 1 5 99.8479 6.9501 INE476A16RC2 CANARA BK 06-Jun-16 99.7773 6.7889 1 25 99.7773 6.7889 INE705A16NT7 VIJAYA BK 06-Jun-16 99.7704 6.9997 1 10 99.7704 6.9997 INE428A16QW3 ALLAHABAD BK 07-Jun-16 99.7584 6.7998 1 125 99.7584 6.7998 INE112A16JW8 CORPORATION BK 07-Jun-16 99.7753 6.8500 1 5 99.7753 6.8500 INE141A16WN9 OBC 09-Jun-16 99.7155 6.9426 4 28 99.7155 6.9426 INE090A16Z21 ICICI BK 09-Jun-16 99.7172 6.9010 1 25 99.7172 6.9010 INE434A16NH9 ANDHRA BK 10-Jun-16 99.7012 6.8357 2 50 99.7006 6.8506 INE008A16E92 IDBI BK 10-Jun-16 99.7019 6.8207 1 50 99.7019 6.8207 INE238A16H91 AXIS BK 13-Jun-16 99.6395 6.9505 1 50 99.6395 6.9505 INE434A16NF3 ANDHRA BK 15-Jun-16 99.6097 6.8104 1 50 99.6097 6.8104 INE692A16ES8 UNION BK OF INDIA 21-Jun-16 99.5074 6.9496 1 5 99.5074 6.9496 INE237A16Q00 KOTAK MAH BK 28-Jun-16 99.3484 7.0410 1 50 99.3484 7.0410 INE141A16WU4 OBC 01-Jul-16 99.2839 7.1152 2 500 99.2839 7.1152 INE705A16OE7 VIJAYA BK 01-Jul-16 99.2822 7.1322 2 250 99.2822 7.1322 INE238A16K62 AXIS BK 08-Aug-16 98.5421 7.2001 2 11.2 98.5421 7.2001 INE237A16Q75 KOTAK MAH BK 09-Aug-16 98.5230 7.1998 2 56.25 98.5230 7.1998 INE141A16WV2 OBC 12-Aug-16 98.4839 7.1126 1 100 98.4839 7.1126 INE528G16E48 YES BK 16-Aug-16 98.3847 7.2201 1 50 98.3847 7.2201 INE238A16D87 AXIS BK 20-Sep-16 97.7345 7.1701 1 50 97.7345 7.1701 INE008A16K11 IDBI BK 02-Feb-17 95.1022 7.4299 1 28 95.1022 7.4299 INE261F16173 NABARD 15-Feb-17 94.8883 7.4199 1 25 94.8883 7.4199 INE261F16181 NABARD 16-Feb-17 94.8648 7.4000 1 5 94.8648 7.4000 INE649A16FU1 STATE BK OF HYDERABAD 27-Feb-17 94.7644 7.2800 1 50 94.7644 7.2800 INE649A16FU1 STATE BK OF HYDERABAD 27-Feb-17 94.7329 7.2999 1 5 94.7329 7.2999 INE112A16JU2 CORPORATION BK 03-Mar-17 94.6334 7.3400 1 50 94.6334 7.3400 INE434A16MW0 ANDHRA BK 03-Mar-17 94.6058 7.3799 1 25 94.6058 7.3799 INE608A16MI8 PUNJAB AND SIND BK 14-Mar-17 94.4286 7.3500 1 25 94.4286 7.3500 INE112A16KN5 CORPORATION BK 20-Mar-17 94.3316 7.3600 2 100 94.3316 7.3600 INE238A16J99 AXIS BK 28-Mar-17 94.1480 7.3901 1 50 94.1480 7.3901 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com