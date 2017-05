May 26 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE092T16090 IDFC BK 30-May-16 99.9250 6.8489 3 190 99.9250 6.8489 INE112A16KA2 CORPORATION BK 30-May-16 99.9259 6.7666 1 125 99.9259 6.7666 INE008A16N00 IDBI BK 30-May-16 99.9255 6.8032 1 120 99.9255 6.8032 INE028A16AY1 BK OF BARODA 30-May-16 99.9193 7.3698 1 100 99.9193 7.3698 INE667A16FY5 SYNDICATE BK 30-May-16 99.9259 6.7666 1 75 99.9259 6.7666 INE608A16MB3 PUNJAB AND SIND BK 30-May-16 99.9251 6.8369 2 65 99.9255 6.8032 INE237A16Q26 KOTAK MAH BK 31-May-16 99.9012 7.2195 1 200 99.9012 7.2195 INE095A16RT4 INDUSIND BK 31-May-16 99.9063 6.8445 2 110 99.9064 6.8392 INE976G16DE4 RBL BK 31-May-16 99.9054 6.9123 1 50 99.9054 6.9123 INE141A16WP4 OBC 01-Jun-16 99.8888 6.7722 5 325 99.8888 6.7722 INE705A16MC5 VIJAYA BK 01-Jun-16 99.8887 6.7783 1 100 99.8887 6.7783 INE141A16WJ7 OBC 02-Jun-16 99.8707 6.7508 1 100 99.8707 6.7508 INE008A16C60 IDBI BK 02-Jun-16 99.8698 6.7979 1 100 99.8698 6.7979 INE705A16MD3 VIJAYA BK 03-Jun-16 99.8507 6.8220 1 50 99.8507 6.8220 INE705A16NT7 VIJAYA BK 06-Jun-16 99.7949 6.8196 1 100 99.7949 6.8196 INE428A16QY9 ALLAHABAD BK 06-Jun-16 99.7955 6.7996 1 100 99.7955 6.7996 INE608A16MC1 PUNJAB AND SIND BK 06-Jun-16 99.7955 6.7996 1 50 99.7955 6.7996 INE077A16DU0 DENA BK 06-Jun-16 99.7955 6.7996 1 25 99.7955 6.7996 INE112A16JW8 CORPORATION BK 07-Jun-16 99.7769 6.8011 1 25 99.7769 6.8011 INE112A16JW8 CORPORATION BK 07-Jun-16 99.7946 6.8296 1 5 99.7946 6.8296 INE608A16LX9 PUNJAB AND SIND BK 08-Jun-16 99.7584 6.7998 1 50 99.7584 6.7998 INE141A16WN9 OBC 09-Jun-16 99.7399 6.7989 1 100 99.7399 6.7989 INE008A16E92 IDBI BK 10-Jun-16 99.7418 6.7491 1 5 99.7418 6.7491 INE008A16L51 IDBI BK 13-Jun-16 99.6843 6.7997 1 5 99.6843 6.7997 INE428A16QZ6 ALLAHABAD BK 15-Jun-16 99.6277 6.8199 1 25 99.6277 6.8199 INE434A16NF3 ANDHRA BK 15-Jun-16 99.6473 6.7995 1 5 99.6473 6.7995 INE090A16Z13 ICICI BK 20-Jun-16 99.5364 6.8001 1 0.1 99.5364 6.8001 INE008A16O33 IDBI BK 21-Jun-16 99.5180 6.7993 1 25 99.5180 6.7993 INE608A16MP3 PUNJAB AND SIND BK 21-Jun-16 99.5144 6.8503 2 20 99.5144 6.8503 INE092T16108 IDFC BK 23-Jun-16 99.4936 6.8806 1 5 99.4936 6.8806 INE090A16Z47 ICICI BK 23-Jun-16 99.4811 6.7995 1 0.1 99.4811 6.7995 INE705A16OF4 VIJAYA BK 04-Jul-16 99.2439 7.1302 2 250 99.2439 7.1302 INE040A16AW0 HDFC BK 18-Jul-16 98.9986 7.1002 1 5 98.9986 7.1002 INE095A16SY2 INDUSIND BK 08-Aug-16 98.5504 7.2552 1 25 98.5504 7.2552 INE608A16MR9 PUNJAB AND SIND BK 18-Aug-16 98.3745 7.1799 7 400 98.3745 7.1799 INE683A16IJ7 THE SOUTH INDIAN BK 24-Aug-16 98.2419 7.2577 2 500 98.2419 7.2577 INE095A16SX4 INDUSIND BK 24-Aug-16 98.2420 7.2571 5 500 98.2449 7.2451 INE976G16DX4 RBL BK 25-Aug-16 98.2005 7.3500 1 100 98.2005 7.3500 INE090A160D9 ICICI BK 31-Aug-16 98.1225 7.2000 1 0.1 98.1225 7.2000 INE112A16JX6 CORPORATION BK 02-Sep-16 98.0989 7.1449 2 150 98.0989 7.1449 INE976G16EA0 RBL BK 09-Sep-16 97.9101 7.3500 1 25 97.9101 7.3500 INE112A16KJ3 CORPORATION BK 12-Sep-16 97.9311 7.1398 1 50 97.9311 7.1398 INE040A16AU4 HDFC BK 20-Sep-16 97.7782 7.1499 1 50 97.7782 7.1499 INE608A16MN8 PUNJAB AND SIND BK 24-Jan-17 95.3168 7.3801 1 0.2 95.3168 7.3801 INE008A16K29 IDBI BK 07-Feb-17 95.0350 7.4199 2 101 95.0350 7.4199 INE514E16AL9 EXIM 10-Feb-17 94.9863 7.4100 1 175 94.9863 7.4100 INE514E16AN5 EXIM 15-Feb-17 94.8948 7.4100 1 50 94.8948 7.4100 INE238A16K05 AXIS BK 28-Feb-17 94.6486 7.4502 2 50 94.6486 7.4502 INE238A16K05 AXIS BK 28-Feb-17 94.6850 7.3700 1 5 94.6850 7.3700 INE112A16JU2 CORPORATION BK 03-Mar-17 94.6454 7.3750 1 25 94.6454 7.3750 INE434A16MW0 ANDHRA BK 03-Mar-17 94.6239 7.3799 1 25 94.6239 7.3799 INE457A16HN0 BK OF MAHARASHTRA 06-Mar-17 94.5696 7.3800 1 25 94.5696 7.3800 INE457A16HN0 BK OF MAHARASHTRA 06-Mar-17 94.5877 7.3800 1 10 94.5877 7.3800 INE608A16MF4 PUNJAB AND SIND BK 06-Mar-17 94.5877 7.3800 1 10 94.5877 7.3800 INE476A16QW2 CANARA BK 07-Mar-17 94.5934 7.3200 1 25 94.5934 7.3200 INE112A16JY4 CORPORATION BK 09-Mar-17 94.5544 7.3501 1 50 94.5544 7.3501 INE112A16JY4 CORPORATION BK 09-Mar-17 94.5294 7.3600 1 0.1 94.5294 7.3600 INE434A16NC0 ANDHRA BK 10-Mar-17 94.4973 7.3800 1 25 94.4973 7.3800 INE112A16KN5 CORPORATION BK 20-Mar-17 94.3316 7.3600 2 0.2 94.3316 7.3600 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com