Aug 1 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE705A16ML6 VIJAYA BK 2-Aug-16 99.9822 6.4982 2 65 99.9822 6.4982 INE008A16K86 IDBI BK 3-Aug-16 99.9646 6.4628 4 190 99.9646 6.4628 INE095A16TC6 INDUSIND BK 5-Aug-16 99.9283 6.5473 1 250 99.9283 6.5473 INE141A16WW0 OBC 5-Aug-16 99.9288 6.5060 2 115 99.9291 6.4742 INE077A16EC6 DENA BK 5-Aug-16 99.9294 6.4468 1 100 99.9294 6.4468 INE238A16K70 AXIS BK 5-Aug-16 99.9285 6.5290 2 75 99.9283 6.5473 INE457A16HB5 BK OF MAHARASHTRA 5-Aug-16 99.9289 6.4925 2 75 99.9289 6.4925 INE608A16MV1 PUNJAB AND SIND BK 8-Aug-16 99.8755 6.4999 1 100 99.8755 6.4999 INE008A16L77 IDBI BK 8-Aug-16 99.8745 6.5522 1 75 99.8745 6.5522 INE434A16MC2 ANDHRA BK 9-Aug-16 99.8577 6.5017 1 5 99.8577 6.5017 INE040A16AZ3 HDFC BK 10-Aug-16 99.8405 6.4789 1 50 99.8405 6.4789 INE434A16MD0 ANDHRA BK 11-Aug-16 99.8209 6.5489 1 25 99.8209 6.5489 INE095A16SV8 INDUSIND BK 18-Aug-16 99.6959 6.5491 1 5 99.6959 6.5491 INE608A16MR9 PUNJAB AND SIND BK 18-Aug-16 99.6959 6.5491 1 4 99.6959 6.5491 INE095A16SX4 INDUSIND BK 24-Aug-16 99.6080 6.5292 1 5 99.6080 6.5292 INE652A16KQ3 STATE BK OF PATIALA 25-Aug-16 99.5744 6.5003 1 175 99.5744 6.5003 INE705A16OL2 VIJAYA BK 26-Aug-16 99.5581 6.4804 1 75 99.5581 6.4804 INE237A16P50 KOTAK MAH BK 31-Aug-16 99.4686 6.4999 1 25 99.4686 6.4999 INE476A16QS0 CANARA BK 2-Sep-16 99.4334 6.4996 1 25 99.4334 6.4996 INE237A16L96 KOTAK MAH BK 9-Sep-16 99.3092 6.5102 1 50 99.3092 6.5102 INE112A16KE4 CORPORATION BK 9-Sep-16 99.3073 6.7000 1 25 99.3073 6.7000 INE112A16KJ3 CORPORATION BK 12-Sep-16 99.2599 6.4798 3 200 99.2599 6.4798 INE112A16KJ3 CORPORATION BK 12-Sep-16 99.2530 6.7002 1 5 99.2530 6.7002 INE528G16C40 YES BK 13-Sep-16 99.2383 6.5152 1 0.05 99.2383 6.5152 INE238A16D95 AXIS BK 14-Sep-16 99.2249 6.4800 1 100 99.2249 6.4800 INE649A16FQ9 STATE BK OF HYDERABAD 14-Sep-16 99.2285 6.4497 1 25 99.2285 6.4497 INE090A163B7 ICICI BK 16-Sep-16 99.1862 6.5103 2 0.07 99.1862 6.5103 INE040A16AU4 HDFC BK 20-Sep-16 99.1174 6.5004 2 50 99.1174 6.5004 INE040A16AU4 HDFC BK 20-Sep-16 99.1152 6.6497 1 25 99.1152 6.6497 INE237A16K55 KOTAK MAH BK 26-Sep-16 99.0079 6.6499 1 50 99.0079 6.6499 INE608A16NA3 PUNJAB AND SIND BK 27-Sep-16 98.9900 6.6502 1 25 98.9900 6.6502 INE090A166C8 ICICI BK 26-Oct-16 98.4585 6.6448 2 0.07 98.4585 6.6448 INE476A16RI9 CANARA BK 15-Dec-16 97.5857 6.6399 1 100 97.5857 6.6399 INE705A16OT5 VIJAYA BK 2-Jan-17 97.1851 6.8649 2 500 97.1851 6.8649 INE238A16G84 AXIS BK 1-Feb-17 96.6244 6.9301 1 100 96.6244 6.9301 INE238A16K05 AXIS BK 28-Feb-17 96.1482 6.9300 1 50 96.1482 6.9300 INE238A16K05 AXIS BK 28-Feb-17 96.1658 6.9299 1 50 96.1658 6.9299 INE112A16JK3 CORPORATION BK 2-Mar-17 96.1401 6.8799 1 25 96.1401 6.8799 INE476A16QX0 CANARA BK 6-Mar-17 96.0869 6.8500 1 50 96.0869 6.8500 INE476A16QW2 CANARA BK 7-Mar-17 96.0696 6.8499 1 25 96.0696 6.8499 INE238A16I09 AXIS BK 10-Mar-17 95.9730 6.9300 1 25 95.9730 6.9300 INE434A16ND8 ANDHRA BK 14-Mar-17 95.9201 6.9000 1 25 95.9201 6.9000 INE705A16NU5 VIJAYA BK 21-Mar-17 95.7956 6.9050 1 5 95.7956 6.9050 INE556F16101 SMALL INDUSTRIES DEVELOP31-Mar-17 95.5829 6.9700 1 100 95.5829 6.9700 INE040A16BC0 HDFC BK 5-Jun-17 94.3549 7.0901 2 75 94.3549 7.0901 INE090A167H5 ICICI BK 15-Jun-17 94.1051 7.1900 1 3.1 94.1051 7.1900 INE090A163I2 ICICI BK 7-Jul-17 93.6983 7.2200 1 50 93.6983 7.2200 INE238A16M78 AXIS BK 7-Jul-17 93.6656 7.2600 1 25 93.6656 7.2600 INE434A16NT4 ANDHRA BK 11-Jul-17 93.6289 7.2200 1 25 93.6289 7.2200 INE238A16N02 AXIS BK 13-Jul-17 93.5611 7.2599 1 75 93.5611 7.2599 INE528G16H45 YES BK 27-Jul-17 93.3093 7.2700 1 10 93.3093 7.2700 INE434A16NV0 ANDHRA BK 31-Jul-17 93.2791 7.2249 2 250 93.2791 7.2249 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com