Aug 2 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE141A16WT6 OBC 3-Aug-16 99.9827 6.3156 1 100 99.9827 6.3156 INE141A16WW0 OBC 5-Aug-16 99.9470 6.4518 1 25 99.9470 6.4518 INE238A16K62 AXIS BK 8-Aug-16 99.8924 6.5527 1 50 99.8924 6.5527 INE237A16Q59 KOTAK MAH BK 8-Aug-16 99.8924 6.5527 1 48 99.8924 6.5527 INE040A16AZ3 HDFC BK 10-Aug-16 99.8572 6.5252 4 410 99.8571 6.5291 INE528G16E48 YES BK 16-Aug-16 99.7637 6.6503 1 5 99.7637 6.6503 INE040A16AY6 HDFC BK 18-Aug-16 99.7172 6.4697 1 100 99.7172 6.4697 INE141A16XB2 OBC 19-Aug-16 99.6855 6.7738 1 38 99.6855 6.7738 INE652A16KQ3 STATE BK OF PATIALA 25-Aug-16 99.5921 6.4997 1 20 99.5921 6.4997 INE112A16KE4 CORPORATION BK 9-Sep-16 99.3258 6.5198 1 25 99.3258 6.5198 INE652A16KM2 STATE BK OF PATIALA 9-Sep-16 99.3361 6.4196 1 25 99.3361 6.4196 INE112A16KJ3 CORPORATION BK 12-Sep-16 99.2730 6.5195 1 225 99.2730 6.5195 INE040A16AU4 HDFC BK 20-Sep-16 99.1351 6.4988 1 50 99.1351 6.4988 INE705A16ON8 VIJAYA BK 3-Oct-16 98.8947 6.5797 1 25 98.8947 6.5797 INE095A16TH5 INDUSIND BK 24-Oct-16 98.5131 6.6375 2 600 98.5131 6.6375 INE238A16D61 AXIS BK 4-Nov-16 98.3038 6.7000 1 0.2 98.3038 6.7000 INE503A16DH2 DCB BK 1-Dec-16 97.7954 6.8002 1 25 97.7954 6.8002 INE476A16RJ7 CANARA BK 2-Dec-16 97.8256 6.6500 1 100 97.8256 6.6500 INE238A16F69 AXIS BK 6-Dec-16 97.7361 6.7100 1 50 97.7361 6.7100 INE652A16KS9 STATE BK OF PATIALA 9-Dec-16 97.7138 6.6201 1 50 97.7138 6.6201 INE476A16RI9 CANARA BK 15-Dec-16 97.5995 6.6499 1 25 97.5995 6.6499 INE008A16O82 IDBI BK 22-Dec-16 97.4596 6.7001 1 50 97.4596 6.7001 INE040A16AO7 HDFC BK 29-Dec-16 97.3494 6.6699 1 50 97.3494 6.6699 INE514E16AN5 EXIM 15-Feb-17 96.3946 6.9299 1 25 96.3946 6.9299 INE090A162F0 ICICI BK 20-Feb-17 96.3064 6.9300 1 205 96.3064 6.9300 INE238A16L53 AXIS BK 20-Feb-17 96.3013 6.9400 2 25 96.3013 6.9400 INE112A16JL1 CORPORATION BK 23-Feb-17 96.2796 6.8801 1 0.5 96.2796 6.8801 INE238A16K05 AXIS BK 28-Feb-17 96.1727 6.9500 2 150 96.1727 6.9500 INE112A16JK3 CORPORATION BK 2-Mar-17 96.1414 6.9100 1 70 96.1414 6.9100 INE112A16JU2 CORPORATION BK 3-Mar-17 96.1239 6.9100 1 25 96.1239 6.9100 INE556F16077 SIDBI 10-Mar-17 95.9850 6.9399 2 100 95.9850 6.9399 INE112A16KI5 CORPORATION BK 14-Mar-17 95.9375 6.9000 2 75 95.9375 6.9000 INE112A16KN5 CORPORATION BK 20-Mar-17 95.8332 6.9000 1 25 95.8332 6.9000 INE705A16NU5 VIJAYA BK 21-Mar-17 95.7984 6.9301 1 25 95.7984 6.9301 INE608A16MO6 PUNJAB AND SIND BK 21-Mar-17 95.7984 6.9301 1 25 95.7984 6.9301 INE040A16BD8 HDFC BK 2-Jun-17 94.4242 7.0899 1 75 94.4242 7.0899 INE040A16BC0 HDFC BK 5-Jun-17 94.3722 7.0900 1 75 94.3722 7.0900 INE238A16M78 AXIS BK 7-Jul-17 93.6762 7.2900 2 100 93.6762 7.2900 INE434A16NT4 ANDHRA BK 11-Jul-17 93.6875 7.1700 2 50 93.6875 7.1700 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com