Aug 4 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE608A16MX7 PUNJAB AND SIND BK 5-Aug-16 99.9822 6.5137 2 235 99.9821 6.5347 INE976G16DW6 RBL BK 5-Aug-16 99.9819 6.6077 2 150 99.9819 6.6077 INE141A16WW0 OBC 5-Aug-16 99.9821 6.5235 2 65 99.9822 6.4982 INE238A16K70 AXIS BK 5-Aug-16 99.9822 6.4982 1 10 99.9822 6.4982 INE237A16Q59 KOTAK MAH BK 8-Aug-16 99.9291 6.4742 1 48 99.9291 6.4742 INE705A16OG2 VIJAYA BK 10-Aug-16 99.8936 6.4796 1 250 99.8936 6.4796 INE040A16AZ3 HDFC BK 10-Aug-16 99.8936 6.4796 1 100 99.8936 6.4796 INE141A16WV2 OBC 12-Aug-16 99.8581 6.4839 2 315 99.8584 6.4697 INE008A16F26 IDBI BK 16-Aug-16 99.7871 6.4895 1 25 99.7871 6.4895 INE528G16E48 YES BK 16-Aug-16 99.7845 6.5689 1 10 99.7845 6.5689 INE095A16SV8 INDUSIND BK 18-Aug-16 99.7494 6.5499 1 2 99.7494 6.5499 INE705A16OM0 VIJAYA BK 22-Aug-16 99.6805 6.4995 1 75 99.6805 6.4995 INE608A16MS7 PUNJAB AND SIND BK 22-Aug-16 99.6912 6.6507 1 5 99.6912 6.6507 INE095A16SX4 INDUSIND BK 24-Aug-16 99.6424 6.5496 6 360 99.6424 6.5496 INE095A16TB8 INDUSIND BK 26-Aug-16 99.6217 6.6002 1 5 99.6217 6.6002 INE705A16OL2 VIJAYA BK 26-Aug-16 99.6274 6.5004 1 5 99.6274 6.5004 INE237A16H76 KOTAK MAH BK 7-Sep-16 99.3991 6.4898 1 25 99.3991 6.4898 INE652A16KO8 STATE BK OF PATIALA 14-Sep-16 99.2807 6.4499 4 100 99.2807 6.4499 INE040A16AU4 HDFC BK 20-Sep-16 99.1712 6.4902 1 50 99.1712 6.4902 INE237A16K48 KOTAK MAH BK 20-Sep-16 99.1627 6.6999 1 5 99.1627 6.6999 INE705A16ON8 VIJAYA BK 3-Oct-16 98.9338 6.5559 5 525 98.9380 6.5298 INE238A16C70 AXIS BK 14-Oct-16 98.7305 6.6102 1 0.1 98.7305 6.6102 INE095A16TH5 INDUSIND BK 24-Oct-16 98.5473 6.6426 2 450 98.5473 6.6426 INE090A166C8 ICICI BK 26-Oct-16 98.5324 6.6299 1 25 98.5324 6.6299 INE095A16TM5 INDUSIND BK 1-Nov-16 98.4073 6.6376 1 250 98.4073 6.6376 INE608A16MN8 PUNJAB AND SIND BK 24-Jan-17 96.8332 6.8999 1 0.2 96.8332 6.8999 INE008A16L36 IDBI BK 17-Feb-17 96.3996 6.9199 1 25 96.3996 6.9199 INE112A16JK3 CORPORATION BK 2-Mar-17 96.1870 6.8901 1 25 96.1870 6.8901 INE112A16JY4 CORPORATION BK 9-Mar-17 96.0595 6.8999 1 0.3 96.0595 6.8999 INE112A16KI5 CORPORATION BK 14-Mar-17 95.9779 6.8900 1 25 95.9779 6.8900 INE434A16ND8 ANDHRA BK 14-Mar-17 95.9723 6.9000 1 0.1 95.9723 6.9000 INE649A16FW7 STATE BK OF HYDERABAD 15-Mar-17 95.9831 6.8499 1 25 95.9831 6.8499 INE090A165H9 ICICI BK 8-Jun-17 94.3099 7.1500 1 50 94.3099 7.1500 INE434A16NU2 ANDHRA BK 14-Jun-17 94.2108 7.1430 3 125 94.2169 7.1350 INE090A167H5 ICICI BK 15-Jun-17 94.1881 7.1500 1 50 94.1881 7.1500 INE238A16M94 AXIS BK 11-Jul-17 93.6400 7.2700 1 200 93.6400 7.2700 INE238A16N02 AXIS BK 13-Jul-17 93.6051 7.2700 1 50 93.6051 7.2700 INE095A16TG7 INDUSIND BK 25-Jul-17 93.3961 7.2700 1 50 93.3961 7.2700 INE434A16NW8 ANDHRA BK 27-Jul-17 93.3998 7.2250 1 25 93.3998 7.2250 INE434A16NV0 ANDHRA BK 31-Jul-17 93.3330 7.2224 6 200 93.3308 7.2249 INE434A16NY4 ANDHRA BK 3-Aug-17 93.2877 7.2150 2 50 93.2877 7.2150 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com