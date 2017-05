Aug 10 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE705A16MR3 VIJAYA BK 12-Aug-16 99.9633 6.7002 3 250 99.9633 6.7002 INE077A16EB8 DENA BK 12-Aug-16 99.9635 6.6637 1 25 99.9635 6.6637 INE092T16207 IDFC BK 16-Aug-16 99.8908 6.6503 1 50 99.8908 6.6503 INE040A16AY6 HDFC BK 18-Aug-16 99.8545 6.6481 2 75 99.8545 6.6481 INE077A16EG7 DENA BK 18-Aug-16 99.8545 6.6481 1 5 99.8545 6.6481 INE095A16SX4 INDUSIND BK 24-Aug-16 99.7456 6.6495 3 59 99.7456 6.6495 INE608A16MT5 PUNJAB AND SIND BK 26-Aug-16 99.7102 6.6293 4 175 99.7115 6.6004 INE092T16173 IDFC BK 29-Aug-16 99.6578 6.5964 3 200 99.6578 6.5964 INE652A16KP5 STATE BK OF PATIALA 01-Sep-16 99.6131 6.7508 1 5 99.6131 6.7508 INE476A16QS0 CANARA BK 02-Sep-16 99.6008 6.6496 1 5 99.6008 6.6496 INE008A16F91 IDBI BK 08-Sep-16 99.4799 6.5803 1 25 99.4799 6.5803 INE112A16KE4 CORPORATION BK 09-Sep-16 99.4531 6.6905 1 25 99.4531 6.6905 INE008A16J22 IDBI BK 12-Sep-16 99.4190 6.4638 1 30 99.4190 6.4638 INE112A16KJ3 CORPORATION BK 12-Sep-16 99.4204 6.6496 1 5 99.4204 6.6496 INE476A16QU6 CANARA BK 12-Sep-16 99.4377 6.4500 1 5 99.4377 6.4500 INE649A16FQ9 STATE BK OF HYDERABAD 14-Sep-16 99.3880 6.4216 1 0.05 99.3880 6.4216 INE705A16ON8 VIJAYA BK 03-Oct-16 99.0365 6.7000 1 25 99.0365 6.7000 INE092T16223 IDFC BK 25-Nov-16 98.0646 6.7324 1 5 98.0646 6.7324 INE476A16RJ7 CANARA BK 02-Dec-16 97.9503 6.7000 1 100 97.9503 6.7000 INE476A16RJ7 CANARA BK 02-Dec-16 97.9679 6.7000 1 100 97.9679 6.7000 INE476A16RI9 CANARA BK 15-Dec-16 97.7219 6.6999 1 50 97.7219 6.6999 INE008A16O82 IDBI BK 22-Dec-16 97.5888 6.7301 1 100 97.5888 6.7301 INE261F16173 NABARD 15-Feb-17 96.5200 7.0000 1 25 96.5200 7.0000 INE008A16L36 IDBI BK 17-Feb-17 96.5037 6.9599 2 50 96.5037 6.9599 INE171A16FQ4 THE FEDERAL BK 01-Mar-17 96.2837 6.9399 1 100 96.2837 6.9399 INE112A16JK3 CORPORATION BK 02-Mar-17 96.2868 6.8999 2 51.5 96.2868 6.8999 INE112A16JU2 CORPORATION BK 03-Mar-17 96.2685 6.9015 3 175 96.2640 6.9101 INE008A16N42 IDBI BK 03-Mar-17 96.2458 6.9450 1 25 96.2458 6.9450 INE112A16JY4 CORPORATION BK 09-Mar-17 96.1764 6.9100 1 75 96.1764 6.9100 INE112A16JY4 CORPORATION BK 09-Mar-17 96.1589 6.9100 1 25 96.1589 6.9100 INE705A16NQ3 VIJAYA BK 10-Mar-17 96.1589 6.9100 2 50 96.1589 6.9100 INE434A16ND8 ANDHRA BK 14-Mar-17 96.0889 6.9100 2 150 96.0889 6.9100 INE705A16NS9 VIJAYA BK 17-Mar-17 95.9997 6.9450 1 75 95.9997 6.9450 INE112A16KN5 CORPORATION BK 20-Mar-17 95.9667 6.9100 1 25 95.9667 6.9100 INE261F16207 NABARD 21-Mar-17 95.9163 7.0001 2 75 95.9163 7.0001 INE238A16N77 AXIS BK 22-May-17 94.6843 7.1900 1 75 94.6843 7.1900 INE090A164H2 ICICI BK 01-Jun-17 94.5297 7.1600 1 100 94.5297 7.1600 INE237A16S40 KOTAK MAH BK 02-Jun-17 94.5122 7.1600 1 50 94.5122 7.1600 INE090A163H4 ICICI BK 02-Jun-17 94.5122 7.1600 1 25 94.5122 7.1600 INE238A16M11 AXIS BK 22-Jun-17 94.1477 7.1800 1 25 94.1477 7.1800 INE705A16OW9 VIJAYA BK 06-Jul-17 93.8763 7.2150 1 50 93.8763 7.2150 INE434A16NV0 ANDHRA BK 31-Jul-17 93.4429 7.2149 1 75 93.4429 7.2149 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com