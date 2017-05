Aug 12 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE652A16KR1 STATE BK OF PATIALA 16-Aug-16 99.9290 6.4827 2 145 99.9288 6.5016 INE528G16E48 YES BK 16-Aug-16 99.9288 6.5016 1 105 99.9288 6.5016 INE608A16MR9 PUNJAB AND SIND BK 18-Aug-16 99.8933 6.4978 1 50 99.8933 6.4978 INE095A16SX4 INDUSIND BK 24-Aug-16 99.7868 6.4987 1 50 99.7868 6.4987 INE705A16OR9 VIJAYA BK 30-Aug-16 99.7494 6.5499 1 5 99.7494 6.5499 INE652A16KP5 STATE BK OF PATIALA 1-Sep-16 99.7181 6.4490 1 5 99.7181 6.4490 INE112A16KJ3 CORPORATION BK 12-Sep-16 99.4503 6.5080 1 275 99.4503 6.5080 INE040A16AU4 HDFC BK 20-Sep-16 99.3103 6.4997 2 66 99.3103 6.4997 INE092T16264 IDFC BK 21-Sep-16 99.2936 6.4918 1 25 99.2936 6.4918 INE008A16K29 IDBI BK 7-Feb-17 96.7977 6.9000 1 25 96.7977 6.9000 INE514E16AL9 EXIM 10-Feb-17 96.6518 6.9474 1 10 96.6518 6.9474 INE008A16L36 IDBI BK 17-Feb-17 96.5311 6.9399 1 1 96.5311 6.9399 INE608A16ME7 PUNJAB AND SIND BK 10-Mar-17 96.1844 6.8950 1 125 96.1844 6.8950 INE705A16NQ3 VIJAYA BK 10-Mar-17 96.1844 6.8950 2 50 96.1844 6.8950 INE112A16KI5 CORPORATION BK 14-Mar-17 96.1226 6.8801 1 100 96.1226 6.8801 INE705A16NS9 VIJAYA BK 17-Mar-17 96.0622 6.8950 1 100 96.0622 6.8950 INE040A16BC0 HDFC BK 5-Jun-17 94.5456 7.0899 1 100 94.5456 7.0899 INE434A16NU2 ANDHRA BK 14-Jun-17 94.3559 7.1351 1 50 94.3559 7.1351 INE238A16M78 AXIS BK 7-Jul-17 93.8580 7.2600 2 50 93.8580 7.2600 INE090A164I0 ICICI BK 10-Jul-17 93.8135 7.2499 1 25 93.8135 7.2499 INE434A16NT4 ANDHRA BK 11-Jul-17 93.8201 7.2199 2 50 93.8201 7.2199 INE434A16NV0 ANDHRA BK 31-Jul-17 93.4922 7.1974 4 89 93.4922 7.1974 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com