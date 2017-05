Aug 16 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE040A16AY6 HDFC BK 18-Aug-16 99.9638 6.6089 1 20 99.9638 6.6089 INE608A16MS7 PUNJAB AND SIND BK 22-Aug-16 99.8916 6.6015 1 50 99.8916 6.6015 INE095A16SX4 INDUSIND BK 24-Aug-16 99.8566 6.5520 1 70 99.8566 6.5520 INE652A16KQ3 STATE BK OF PATIALA 25-Aug-16 99.8400 6.4993 1 40 99.8400 6.4993 INE608A16MT5 PUNJAB AND SIND BK 26-Aug-16 99.8197 6.5928 1 25 99.8197 6.5928 INE476A16QS0 CANARA BK 2-Sep-16 99.7336 6.4997 1 5 99.7336 6.4997 INE652A16KM2 STATE BK OF PATIALA 9-Sep-16 99.5809 6.4006 1 25 99.5809 6.4006 INE112A16KE4 CORPORATION BK 9-Sep-16 99.6038 6.5995 1 5 99.6038 6.5995 INE528G16C40 YES BK 13-Sep-16 99.5041 6.4966 2 0.2 99.5041 6.4966 INE238A16K88 AXIS BK 26-Sep-16 99.2829 6.4300 1 25 99.2829 6.4300 INE238A16K88 AXIS BK 26-Sep-16 99.2997 6.6003 1 5 99.2997 6.6003 INE705A16ON8 VIJAYA BK 3-Oct-16 99.1689 6.6499 2 10 99.1689 6.6499 INE092T16272 IDFC BK 10-Nov-16 98.4932 6.6476 2 250 98.4932 6.6476 INE652A16KT7 STATE BK OF PATIALA 2-Dec-16 98.0703 6.6500 1 100 98.0703 6.6500 INE652A16KE9 STATE BK OF PATIALA 28-Dec-16 97.6133 6.6600 1 75 97.6133 6.6600 INE237A16T56 KOTAK MAH BK 25-Jan-17 97.0285 6.9001 1 400 97.0285 6.9001 INE008A16K29 IDBI BK 7-Feb-17 96.7842 6.9301 1 25 96.7842 6.9301 INE008A16K78 IDBI BK 8-Feb-17 96.7665 6.9299 1 50 96.7665 6.9299 INE112A16JK3 CORPORATION BK 2-Mar-17 96.3971 6.8899 3 300 96.3971 6.8899 INE112A16JU2 CORPORATION BK 3-Mar-17 96.3770 6.8950 1 25 96.3770 6.8950 INE090A161G0 ICICI BK 9-Mar-17 96.2510 6.9350 1 75 96.2510 6.9350 INE476A16RA6 CANARA BK 14-Mar-17 96.1977 6.8700 2 75 96.1977 6.8700 INE476A16RG3 CANARA BK 16-Mar-17 96.1602 6.8750 1 50 96.1602 6.8750 INE556F16101 SIDBI 31-Mar-17 95.9258 6.8900 1 15 95.9258 6.8900 INE090A164H2 ICICI BK 1-Jun-17 94.6510 7.1374 1 100 94.6510 7.1374 INE040A16BC0 HDFC BK 5-Jun-17 94.6498 7.0901 1 75 94.6498 7.0901 INE090A167H5 ICICI BK 15-Jun-17 94.4118 7.1301 2 202.5 94.4119 7.1300 INE090A163I2 ICICI BK 7-Jul-17 93.9400 7.2449 1 18 93.9400 7.2449 INE238A16N02 AXIS BK 13-Jul-17 93.8230 7.2599 1 18 93.8230 7.2599 INE514E16AR6 EXIM 10-Aug-17 93.3867 7.2000 1 25 93.3867 7.2000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com