Aug 18 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE238A16G50 AXIS BK 19-Aug-16 99.9826 6.3521 3 400 99.9826 6.3521 INE095A16SX4 INDUSIND BK 24-Aug-16 99.8946 6.4177 2 140 99.8949 6.4003 INE092T16173 IDFC BK 29-Aug-16 99.8060 6.4498 4 290 99.8060 6.4498 INE008A16F34 IDBI BK 1-Sep-16 99.7532 6.4503 1 50 99.7532 6.4503 INE112A16JX6 CORPORATION BK 2-Sep-16 99.7325 6.5266 1 15 99.7325 6.5266 INE476A16QY8 CANARA BK 9-Sep-16 99.6133 6.4406 1 50 99.6133 6.4406 INE090A163C5 ICICI BK 20-Sep-16 99.4158 6.4996 1 50 99.4158 6.4996 INE092T16264 IDFC BK 21-Sep-16 99.3979 6.6999 1 5 99.3979 6.6999 INE090A162C7 ICICI BK 26-Sep-16 99.3103 6.4997 1 50 99.3103 6.4997 INE237A16Q67 KOTAK MAH BK 28-Sep-16 99.2495 6.9001 1 25 99.2495 6.9001 INE238A16C13 AXIS BK 29-Sep-16 99.2475 6.7499 1 5 99.2475 6.7499 INE092T16298 IDFC BK 27-Oct-16 98.7417 6.6447 2 100 98.7417 6.6447 INE092T16272 IDFC BK 10-Nov-16 98.4932 6.6476 2 250 98.4932 6.6476 INE683A16IT6 THE SOUTH INDIAN BK 16-Nov-16 98.3776 6.6882 2 300 98.3772 6.6899 INE503A16DQ3 DCB BK 17-Nov-16 98.3329 6.8001 1 50 98.3329 6.8001 INE092T16280 IDFC BK 5-Dec-16 98.0334 6.7175 2 100 98.0334 6.7175 INE476A16RI9 CANARA BK 15-Dec-16 97.8717 6.6699 1 50 97.8717 6.6699 INE040A16AO7 HDFC BK 29-Dec-16 97.6168 6.7000 2 40 97.6168 6.7000 INE261F16173 NATIONAL BK FOR AGRICULT15-Feb-17 96.7046 6.9101 2 50 96.7046 6.9101 INE238A16K05 AXIS BK 28-Feb-17 96.4463 6.9324 1 10 96.4463 6.9324 INE514E16AO3 EXPORT IMPORT BK OF INDI 1-Mar-17 96.4574 6.9100 2 150 96.4574 6.9100 INE112A16JK3 CORPORATION BK 2-Mar-17 96.4547 6.8800 1 50 96.4547 6.8800 INE112A16JU2 CORPORATION BK 3-Mar-17 96.4372 6.8799 1 50 96.4372 6.8799 INE008A16N42 IDBI BK 3-Mar-17 96.4222 6.9100 1 50 96.4222 6.9100 INE434A16MW0 ANDHRA BK 3-Mar-17 96.4096 6.9000 1 0.3 96.4096 6.9000 INE112A16JY4 CORPORATION BK 9-Mar-17 96.3321 6.8800 1 50 96.3321 6.8800 INE040A16BD8 HDFC BK 2-Jun-17 94.7195 7.0900 1 50 94.7195 7.0900 INE040A16BD8 HDFC BK 2-Jun-17 94.6950 7.1000 1 25 94.6950 7.1000 INE040A16BC0 HDFC BK 5-Jun-17 94.6498 7.0901 1 25 94.6498 7.0901 INE090A167H5 ICICI BK 15-Jun-17 94.4247 7.1599 1 25 94.4247 7.1599 INE705A16OW9 VIJAYA BK 6-Jul-17 94.0471 7.1750 1 25 94.0471 7.1750 INE434A16NV0 ANDHRA BK 31-Jul-17 93.5936 7.2000 1 50 93.5936 7.2000 INE705A16OY5 VIJAYA BK 14-Aug-17 93.3566 7.1950 1 50 93.3566 7.1950 INE434A16OA2 ANDHRA BK 14-Aug-17 93.3394 7.2150 1 50 93.3394 7.2150 INE237A16T64 KOTAK MAH BK 14-Aug-17 93.3523 7.2000 1 18 93.3523 7.2000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same.