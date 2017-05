Aug 23 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE237A16R41 KOTAK MAH BK 25-Aug-16 99.9642 6.5358 3 250 99.9642 6.5358 INE976G16DX4 RBL BK 25-Aug-16 99.9644 6.4993 2 45 99.9644 6.4993 INE608A16MT5 PUNJAB AND SIND BK 26-Aug-16 99.9464 6.5248 1 25 99.9464 6.5248 INE112A16KJ3 CORPORATION BK 12-Sep-16 99.6447 6.8498 1 5 99.6447 6.8498 INE238A16D12 AXIS BK 05-Oct-16 99.2285 6.5997 1 1 99.2285 6.5997 INE237A16T07 KOTAK MAH BK 17-Oct-16 99.0153 6.5998 1 25 99.0153 6.5998 INE237A16J17 KOTAK MAH BK 24-Oct-16 98.8913 6.6002 1 200 98.8913 6.6002 INE652A16KY7 STATE BK OF PATIALA 28-Oct-16 98.8252 6.5745 4 400 98.8246 6.5776 INE503A16DR1 DCB BK 21-Nov-16 98.3509 6.8002 2 100 98.3509 6.8002 INE092T16223 IDFC BK 25-Nov-16 98.2764 6.8101 1 125 98.2764 6.8101 INE008A16I23 IDBI BK 02-Dec-16 98.1664 6.7501 1 25 98.1664 6.7501 INE476A16RJ7 CANARA BK 02-Dec-16 98.1878 6.6699 1 8 98.1878 6.6699 INE649A16FS5 STATE BK OF HYDERABAD 09-Dec-16 98.0689 6.6549 1 23 98.0689 6.6549 INE008A16O09 IDBI BK 09-Dec-16 98.0504 6.7199 1 21 98.0504 6.7199 INE008A16K29 IDBI BK 07-Feb-17 96.9003 6.9499 1 7 96.9003 6.9499 INE008A16L28 IDBI BK 09-Feb-17 96.8645 6.9500 1 25 96.8645 6.9500 INE008A16M68 IDBI BK 15-Feb-17 96.7574 6.9501 1 100 96.7574 6.9501 INE261F16173 NABARD 15-Feb-17 96.7563 6.9525 1 10 96.7563 6.9525 INE261F16181 NABARD 16-Feb-17 96.7396 6.9500 1 100 96.7396 6.9500 INE008A16M84 IDBI BK 21-Feb-17 96.6684 6.9500 1 75 96.6684 6.9500 INE008A16M84 IDBI BK 21-Feb-17 96.6553 6.9399 1 25 96.6553 6.9399 INE514E16AO3 EXIM 01-Mar-17 96.5134 6.9399 1 25 96.5134 6.9399 INE112A16JK3 CORPORATION BK 02-Mar-17 96.5249 6.8800 1 50 96.5249 6.8800 INE476A16QW2 CANARA BK 07-Mar-17 96.4447 6.8649 1 4 96.4447 6.8649 INE077A16DS4 DENA BK 10-Mar-17 96.3643 6.9201 1 50 96.3643 6.9201 INE077A16DT2 DENA BK 14-Mar-17 96.2940 6.9200 1 50 96.2940 6.9200 INE528G16F21 YES BK 15-Mar-17 96.2505 6.9700 1 1 96.2505 6.9700 INE238A16I25 AXIS BK 17-Mar-17 96.2308 6.9400 2 50 96.2308 6.9400 INE705A16NS9 VIJAYA BK 17-Mar-17 96.2622 6.8800 1 10 96.2622 6.8800 INE261F16207 NABARD 21-Mar-17 96.1392 6.9799 1 25 96.1392 6.9799 INE503A16DL4 DCB BK 27-Mar-17 95.9044 7.2499 1 25 95.9044 7.2499 INE238A16J99 AXIS BK 28-Mar-17 96.0348 6.9450 1 12 96.0348 6.9450 INE090A166H7 ICICI BK 12-Jun-17 94.5432 7.1901 1 1.7 94.5432 7.1901 INE090A167H5 ICICI BK 15-Jun-17 94.4977 7.1800 3 50 94.4977 7.1800 INE238A16M11 AXIS BK 22-Jun-17 94.3601 7.2000 1 10 94.3601 7.2000 INE090A162I4 ICICI BK 30-Jun-17 94.2671 7.1375 2 6.5 94.2671 7.1375 INE238A16M94 AXIS BK 11-Jul-17 93.9848 7.2549 1 100 93.9848 7.2549 INE237A16T15 KOTAK MAH BK 18-Jul-17 93.8620 7.2549 1 1.94 93.8620 7.2549 INE095A16TG7 INDUSIND BK 25-Jul-17 93.7477 7.2449 2 6.55 93.7477 7.2449 INE238A16N51 AXIS BK 27-Jul-17 93.7087 7.2500 2 6.55 93.7087 7.2500 INE434A16NV0 ANDHRA BK 31-Jul-17 93.6760 7.2049 2 6.55 93.6760 7.2049 INE238A16N85 AXIS BK 09-Aug-17 93.4825 7.2500 1 125 93.4825 7.2500 INE705A16OY5 VIJAYA BK 14-Aug-17 93.4298 7.2100 1 14.1 93.4298 7.2100 INE434A16OA2 ANDHRA BK 14-Aug-17 93.4341 7.2050 1 14.1 93.4341 7.2050 INE238A16N93 AXIS BK 18-Aug-17 93.3695 7.2000 2 5 93.3695 7.2000 INE237A16T72 KOTAK MAH BK 23-Aug-17 93.2836 7.2000 1 100 93.2836 7.2000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com