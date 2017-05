Aug 24 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE077A16EE2 DENA BK 25-Aug-16 99.9821 6.5347 1 110 99.9821 6.5347 INE237A16R41 KOTAK MAH BK 25-Aug-16 99.9821 6.5347 2 55 99.9821 6.5347 INE238A16L20 AXIS BK 26-Aug-16 99.9642 6.5358 3 170 99.9642 6.5358 INE112A16KJ3 CORPORATION BK 12-Sep-16 99.6618 6.5190 1 75 99.6618 6.5190 INE476A16QV4 CANARA BK 15-Sep-16 99.6086 6.5192 1 50 99.6086 6.5192 INE040A16AU4 HDFC BK 20-Sep-16 99.5235 6.4724 1 17 99.5235 6.4724 INE608A16ND7 PUNJAB AND SIND BK 28-Oct-16 98.8350 6.6190 2 500 98.8350 6.6190 INE652A16KY7 STATE BK OF PATIALA 28-Oct-16 98.8731 6.5001 1 25 98.8731 6.5001 INE652A16KV3 STATE BK OF PATIALA 23-Nov-16 98.3836 6.5899 2 250 98.3836 6.5899 INE092T16306 IDFC BK 01-Dec-16 98.2106 6.7175 2 100 98.2106 6.7175 INE008A16I98 IDBI BK 05-Dec-16 98.1308 6.7500 1 25 98.1308 6.7500 INE238A16F69 AXIS BK 06-Dec-16 98.1335 6.7401 1 25 98.1335 6.7401 INE008A16J06 IDBI BK 07-Dec-16 98.1295 6.6899 2 50 98.1295 6.6899 INE652A16KS9 STATE BK OF PATIALA 09-Dec-16 98.1026 6.6599 1 50 98.1026 6.6599 INE476A16RI9 CANARA BK 15-Dec-16 97.9885 6.6899 1 50 97.9885 6.6899 INE040A16AO7 HDFC BK 29-Dec-16 97.7152 6.7201 1 25 97.7152 6.7201 INE008A16K78 IDBI BK 08-Feb-17 96.9046 6.9399 1 100 96.9046 6.9399 INE008A16L28 IDBI BK 09-Feb-17 96.8824 6.9499 1 25 96.8824 6.9499 INE008A16L36 IDBI BK 17-Feb-17 96.7441 6.9401 1 100 96.7441 6.9401 INE514E16AP0 EXIM 14-Mar-17 96.3141 6.9150 1 40 96.3141 6.9150 INE238A16N85 AXIS BK 09-Aug-17 93.4998 7.2500 1 7 93.4998 7.2500 INE503A16DS9 DCB BK 23-Aug-17 93.0885 7.4451 1 25 93.0885 7.4451 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com