Aug 26 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE238A16L38 AXIS BK 29-Aug-16 99.9466 6.5005 2 210 99.9466 6.5005 INE648A16HO2 SBBJ 31-Aug-16 99.9113 6.4808 4 189 99.9113 6.4808 INE095A16TD4 INDUSIND BK 31-Aug-16 99.9104 6.5467 2 20 99.9104 6.5467 INE434A16ME8 ANDHRA BK 2-Sep-16 99.8766 6.4424 1 100 99.8766 6.4424 INE112A16JX6 CORPORATION BK 2-Sep-16 99.8755 6.4999 2 50 99.8755 6.4999 INE092T16256 IDFC BK 2-Sep-16 99.8751 6.5208 1 10 99.8751 6.5208 INE683A16IM1 THE SOUTH INDIAN BK 6-Sep-16 99.8057 6.4598 1 150 99.8057 6.4598 INE092T16249 IDFC BK 6-Sep-16 99.8045 6.4998 2 50 99.8045 6.4998 INE528G16C32 YES BK 6-Sep-16 99.8039 6.5197 1 15 99.8039 6.5197 INE112A16KE4 CORPORATION BK 9-Sep-16 99.7532 6.4503 2 375 99.7532 6.4503 INE705A16OB3 VIJAYA BK 9-Sep-16 99.7528 6.4608 1 50 99.7528 6.4608 INE652A16KM2 STATE BK OF PATIALA 9-Sep-16 99.7534 6.4451 1 50 99.7534 6.4451 INE077A16EF9 DENA BK 12-Sep-16 99.6982 6.4994 1 125 99.6982 6.4994 INE092T16264 IDFC BK 21-Sep-16 99.5890 6.5493 1 5 99.5890 6.5493 INE705A16ON8 VIJAYA BK 3-Oct-16 99.3739 6.5705 1 5 99.3739 6.5705 INE705A16PB0 VIJAYA BK 24-Oct-16 98.9424 6.6127 1 100 98.9424 6.6127 INE705A16PA2 VIJAYA BK 28-Oct-16 98.8710 6.6157 5 655 98.8707 6.6175 INE077A16EJ1 DENA BK 28-Oct-16 98.8724 6.6074 2 500 98.8724 6.6074 INE652A16KY7 STATE BK OF PATIALA 28-Oct-16 98.8766 6.5825 1 100 98.8766 6.5825 INE608A16ND7 PUNJAB AND SIND BK 28-Oct-16 98.8707 6.6175 1 100 98.8707 6.6175 INE652A16KZ4 STATE BK OF PATIALA 4-Nov-16 98.7533 6.5827 2 200 98.7533 6.5827 INE705A16PC8 VIJAYA BK 10-Nov-16 98.6408 6.6177 1 200 98.6408 6.6177 INE608A16NE5 PUNJAB AND SIND BK 24-Nov-16 98.3945 6.6174 2 100 98.3945 6.6174 INE434A16NS6 ANDHRA BK 25-Nov-16 98.3408 6.7673 2 340 98.3408 6.7673 INE092T16223 IDFC BK 25-Nov-16 98.3679 6.6550 1 125 98.3679 6.6550 INE648A16HN4 SBBJ 2-Dec-16 98.2458 6.6502 1 25 98.2458 6.6502 INE652A16KS9 STATE BK OF PATIALA 9-Dec-16 98.1229 6.6500 1 25 98.1229 6.6500 INE476A16RI9 CANARA BK 15-Dec-16 98.0148 6.6601 1 50 98.0148 6.6601 INE434A16MP4 ANDHRA BK 21-Dec-16 97.8944 6.7100 1 40 97.8944 6.7100 INE008A16K29 IDBI BK 7-Feb-17 96.9582 6.9399 2 250 96.9582 6.9399 INE008A16K52 IDBI BK 14-Feb-17 96.8288 6.9500 1 25 96.8288 6.9500 INE008A16M68 IDBI BK 15-Feb-17 96.8154 6.9400 1 50 96.8154 6.9400 INE261F16181 NABARD 16-Feb-17 96.8099 6.9124 1 2 96.8099 6.9124 INE008A16L36 IDBI BK 17-Feb-17 96.7793 6.9409 4 250 96.7798 6.9399 INE008A16M84 IDBI BK 21-Feb-17 96.7086 6.9399 1 50 96.7086 6.9399 INE008A16O17 IDBI BK 27-Feb-17 96.6020 6.9400 2 100 96.6020 6.9400 INE112A16JU2 CORPORATION BK 3-Mar-17 96.5576 6.8850 1 25 96.5576 6.8850 INE434A16MX8 ANDHRA BK 7-Mar-17 96.4750 6.9100 1 125 96.4750 6.9100 INE476A16QW2 CANARA BK 7-Mar-17 96.4924 6.8747 2 52 96.4922 6.8751 INE112A16JY4 CORPORATION BK 9-Mar-17 96.4522 6.8850 1 21 96.4522 6.8850 INE705A16NQ3 VIJAYA BK 10-Mar-17 96.4222 6.9100 1 50 96.4222 6.9100 INE514E16AP0 EXIM 14-Mar-17 96.3518 6.9101 2 100 96.3518 6.9101 INE705A16NU5 VIJAYA BK 21-Mar-17 96.2263 6.9151 1 25 96.2263 6.9151 INE238A16N77 AXIS BK 22-May-17 94.9611 7.2000 1 10 94.9611 7.2000 INE683A16IV2 THE SOUTH INDIAN BK 14-Aug-17 93.4013 7.3051 1 32 93.4013 7.3051 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same.