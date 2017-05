Aug 29 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE077A16EI3 DENA BK 31-Aug-16 99.9642 6.5358 3 225 99.9642 6.5358 INE476A16QS0 CANARA BK 2-Sep-16 99.9290 6.4833 3 200 99.9296 6.4285 INE476A16QV4 CANARA BK 15-Sep-16 99.6968 6.5297 1 10 99.6968 6.5297 INE095A16TH5 INDUSIND BK 24-Oct-16 98.9975 6.6003 2 35 98.9975 6.6003 INE090A166C8 ICICI BK 26-Oct-16 98.9621 6.6001 2 75 98.9621 6.6001 INE608A16ND7 PUNJAB AND SIND BK 28-Oct-16 98.9239 6.6175 5 275 98.9239 6.6175 INE652A16KY7 STATE BK OF PATIALA 28-Oct-16 98.9357 6.6550 2 30 98.9318 6.6797 INE705A16PA2 VIJAYA BK 28-Oct-16 98.9247 6.6125 1 5 98.9247 6.6125 INE528G16H78 YES BK 23-Nov-16 98.4545 6.6624 1 50 98.4545 6.6624 INE652A16LA5 STATE BK OF PATIALA 24-Nov-16 98.4610 6.5576 3 500 98.4610 6.5576 INE528G16G61 YES BK 24-Nov-16 98.4362 6.6650 1 200 98.4362 6.6650 INE608A16NG0 PUNJAB AND SIND BK 25-Nov-16 98.4325 6.6051 2 600 98.4325 6.6051 INE434A16NS6 ANDHRA BK 25-Nov-16 98.3956 6.7633 2 500 98.3963 6.7601 INE683A16IW0 THE SOUTH INDIAN BK 25-Nov-16 98.4063 6.7173 2 500 98.4063 6.7173 INE528G16H86 YES BK 25-Nov-16 98.4185 6.6650 1 200 98.4185 6.6650 INE092T16223 IDFC BK 25-Nov-16 98.3882 6.7948 1 125 98.3882 6.7948 INE092T16223 IDFC BK 25-Nov-16 98.4073 6.7902 1 125 98.4073 6.7902 INE652A16KW1 STATE BK OF PATIALA 25-Nov-16 98.4419 6.5649 1 10.2 98.4419 6.5649 INE503A16DT7 DCB BK 28-Nov-16 98.3287 6.8175 2 100 98.3287 6.8175 INE092T16306 IDFC BK 1-Dec-16 98.2994 6.7176 1 250 98.2994 6.7176 INE649A16FT3 STATE BK OF HYDERABAD 14-Dec-16 98.0864 6.6551 2 50 98.0864 6.6551 INE652A16KF6 STATE BK OF PATIALA 15-Dec-16 98.0680 6.6582 2 75 98.0689 6.6549 INE008A16M68 IDBI BK 15-Feb-17 96.8689 6.9400 1 1.8 96.8689 6.9400 INE514E16AR6 EXIM 10-Aug-17 93.6199 7.2100 2 125 93.6199 7.2100 INE514E16AR6 EXIM 10-Aug-17 93.5984 7.2150 1 125 93.5984 7.2150 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com