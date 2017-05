Aug 30 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE008A16F34 IDBI BK 1-Sep-16 99.9643 6.5176 1 50 99.9643 6.5176 INE112A16JX6 CORPORATION BK 2-Sep-16 99.9464 6.5248 1 350 99.9464 6.5248 INE476A16QS0 CANARA BK 2-Sep-16 99.9473 6.4152 1 35 99.9473 6.4152 INE480R16059 INDUSTRIAL AND 12-Sep-16 99.7664 6.5741 1 150 99.7664 6.5741 INE476A16QV4 CANARA BK 15-Sep-16 99.7174 6.4651 1 5 99.7174 6.4651 INE040A16AU4 HDFC BK 20-Sep-16 99.6274 6.5011 3 170 99.6277 6.4951 INE705A16OS7 VIJAYA BK 20-Oct-16 99.0771 6.7999 1 5 99.0771 6.7999 INE705A16PB0 VIJAYA BK 24-Oct-16 99.0138 6.6100 1 25 99.0138 6.6100 INE095A16TH5 INDUSIND BK 24-Oct-16 99.0153 6.5998 1 5 99.0153 6.5998 INE652A16KY7 STATE BK OF PATIALA 28-Oct-16 98.9481 6.6901 1 25 98.9481 6.6901 INE608A16ND7 PUNJAB AND SIND BK 28-Oct-16 98.9310 6.8000 1 5 98.9310 6.8000 INE095A16TP8 INDUSIND BK 10-Nov-16 98.7034 6.6596 6 450 98.7033 6.6599 INE095A16TQ6 INDUSIND BK 15-Nov-16 98.6145 6.6599 3 500 98.6145 6.6599 INE528G16H94 YES BK 21-Nov-16 98.5070 6.6651 2 100 98.5070 6.6651 INE652A16KW1 STATE BK OF PATIALA 25-Nov-16 98.4628 6.5499 2 200 98.4628 6.5499 INE652A16KW1 STATE BK OF PATIALA 25-Nov-16 98.4813 6.5450 1 200 98.4813 6.5450 INE092T16223 IDFC BK 25-Nov-16 98.4380 6.6572 1 17 98.4380 6.6572 INE095A16TR4 INDUSIND BK 28-Nov-16 98.3843 6.6602 1 500 98.3843 6.6602 INE683A16IX8 THE SOUTH INDIAN BK 28-Nov-16 98.3706 6.7176 2 300 98.3706 6.7176 INE112A16KO3 CORPORATION BK 28-Nov-16 98.4018 6.5870 7 175 98.4016 6.5877 INE562A16IF1 INDIAN BK 28-Nov-16 98.4088 6.5575 2 90 98.4088 6.5575 INE652A16KT7 STATE BK OF PATIALA 2-Dec-16 98.3169 6.6473 1 10 98.3169 6.6473 INE434A16MP4 ANDHRA BK 21-Dec-16 97.9530 6.7502 1 50 97.9530 6.7502 INE040A16AO7 HDFC BK 29-Dec-16 97.8272 6.6999 1 5 97.8272 6.6999 INE008A16K11 IDBI BK 2-Feb-17 97.1173 6.9450 1 10 97.1173 6.9450 INE457A16HM2 BK OF MAHARASHTRA 3-Mar-17 96.6115 6.9199 1 25 96.6115 6.9199 INE090A161G0 ICICI BK 9-Mar-17 96.4956 6.9401 2 50 96.4956 6.9401 INE112A16KH7 CORPORATION BK 10-Mar-17 96.4852 6.9251 2 50 96.4926 6.9101 INE457A16HO8 BK OF MAHARASHTRA 10-Mar-17 96.4877 6.9201 1 25 96.4877 6.9201 INE476A16RG3 CANARA BK 16-Mar-17 96.4196 6.8801 1 25 96.4196 6.8801 INE238A16M86 AXIS BK 3-Jul-17 94.2152 7.3000 1 5 94.2152 7.3000 INE238A16M94 AXIS BK 11-Jul-17 94.0734 7.3000 2 65 94.0734 7.3000 INE237A16T15 KOTAK MAH BK 18-Jul-17 93.9925 7.2450 1 5 93.9925 7.2450 INE095A16TN3 INDUSIND BK 14-Aug-17 93.5026 7.2675 1 7 93.5026 7.2675 INE095A16TO1 INDUSIND BK 22-Aug-17 93.3635 7.2675 2 20 93.3635 7.2675 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com