Aug 31 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE608A16MZ2 PUNJAB AND SIND BK 1-Sep-16 99.9825 6.3886 1 25 99.9825 6.3886 INE434A16ME8 ANDHRA BK 2-Sep-16 99.9643 6.5176 1 100 99.9643 6.5176 INE476A16QS0 CANARA BK 2-Sep-16 99.9649 6.4080 1 80 99.9649 6.4080 INE112A16JX6 CORPORATION BK 2-Sep-16 99.9647 6.4445 1 10 99.9647 6.4445 INE683A16IM1 THE SOUTH INDIAN BK 6-Sep-16 99.8933 6.4978 1 50 99.8933 6.4978 INE476A16QY8 CANARA BK 9-Sep-16 99.8429 6.3813 1 100 99.8429 6.3813 INE652A16KO8 STATE BK OF PATIALA 14-Sep-16 99.7544 6.4189 1 100 99.7544 6.4189 INE040A16AU4 HDFC BK 20-Sep-16 99.6478 6.4504 1 30 99.6478 6.4504 INE705A16ON8 VIJAYA BK 3-Oct-16 99.3957 6.7246 1 25 99.3957 6.7246 INE705A16ON8 VIJAYA BK 3-Oct-16 99.4204 6.6496 1 5 99.4204 6.6496 INE683A16IQ2 THE SOUTH INDIAN BK 3-Nov-16 98.8388 6.7003 1 5 98.8388 6.7003 INE691A16KX7 UCO BK 4-Nov-16 98.8331 6.6300 1 500 98.8331 6.6300 INE095A16TS2 INDUSIND BK 7-Nov-16 98.7744 6.6602 2 250 98.7744 6.6602 INE095A16TP8 INDUSIND BK 10-Nov-16 98.7213 6.6590 4 325 98.7215 6.6577 INE171A16FS0 THE FEDERAL BK 15-Nov-16 98.6368 6.6374 2 50 98.6368 6.6374 INE095A16TU8 INDUSIND BK 17-Nov-16 98.5973 6.6573 1 100 98.5973 6.6573 INE528G16I02 YES BK 28-Nov-16 98.4008 6.6651 2 100 98.4008 6.6651 INE095A16TT0 INDUSIND BK 29-Nov-16 98.3849 6.6577 3 300 98.3849 6.6577 INE237A16L21 KOTAK MAH BK 29-Nov-16 98.3915 6.6300 1 50 98.3915 6.6300 INE008A16J06 IDBI BK 7-Dec-16 98.2277 6.7200 1 25 98.2277 6.7200 INE705A16OP3 VIJAYA BK 12-Dec-16 98.1390 6.7199 1 100 98.1390 6.7199 INE237A16U04 KOTAK MAH BK 13-Dec-16 98.1185 6.7300 1 300 98.1185 6.7300 INE008A16K29 IDBI BK 7-Feb-17 97.0414 6.9551 1 5 97.0414 6.9551 INE008A16M68 IDBI BK 15-Feb-17 96.9181 6.9501 1 125 96.9181 6.9501 INE649A16FU1 STATE BK OF HYDERABAD 27-Feb-17 96.7254 6.8650 1 23 96.7254 6.8650 INE434A16MW0 ANDHRA BK 3-Mar-17 96.6326 6.9126 2 100 96.6409 6.8950 INE457A16HM2 BK OF MAHARASHTRA 3-Mar-17 96.6292 6.9199 1 25 96.6292 6.9199 INE112A16JU2 CORPORATION BK 3-Mar-17 96.6339 6.9099 1 14 96.6339 6.9099 INE457A16HN0 BK OF MAHARASHTRA 6-Mar-17 96.5522 6.9700 1 5 96.5522 6.9700 INE434A16MX8 ANDHRA BK 7-Mar-17 96.5665 6.9031 3 148 96.5584 6.9200 INE077A16DS4 DENA BK 10-Mar-17 96.5054 6.9200 2 75 96.5054 6.9200 INE457A16HO8 BK OF MAHARASHTRA 10-Mar-17 96.5054 6.9200 1 55 96.5054 6.9200 INE556F16077 SIDBI 10-Mar-17 96.5103 6.9099 1 50 96.5103 6.9099 INE112A16KH7 CORPORATION BK 10-Mar-17 96.5102 6.9101 1 23 96.5102 6.9101 INE238A16I09 AXIS BK 10-Mar-17 96.4932 6.9450 1 4 96.4932 6.9450 INE434A16ND8 ANDHRA BK 14-Mar-17 96.4348 6.9200 1 50 96.4348 6.9200 INE691A16LA3 UCO BK 15-Mar-17 96.4122 6.9300 1 50 96.4122 6.9300 INE476A16RB4 CANARA BK 17-Mar-17 96.4021 6.8800 1 25 96.4021 6.8800 INE261F16207 NABARD 21-Mar-17 96.3167 6.9100 2 75 96.3167 6.9100 INE705A16NU5 VIJAYA BK 21-Mar-17 96.3109 6.9213 2 10 96.3109 6.9213 INE556F16101 SIDBI 31-Mar-17 96.1414 6.9100 2 90 96.1414 6.9100 INE090A163H4 ICICI BK 2-Jun-17 94.8545 7.2000 1 175 94.8545 7.2000 INE090A166H7 ICICI BK 12-Jun-17 94.6773 7.2000 1 75 94.6773 7.2000 INE090A167H5 ICICI BK 15-Jun-17 94.6243 7.2000 1 50 94.6243 7.2000 INE238A16M11 AXIS BK 22-Jun-17 94.5008 7.2000 1 150 94.5008 7.2000 INE090A163I2 ICICI BK 7-Jul-17 94.1318 7.3401 1 50 94.1318 7.3401 INE095A16TG7 INDUSIND BK 25-Jul-17 93.8518 7.2899 1 20 93.8518 7.2899 INE238A16N51 AXIS BK 27-Jul-17 93.8086 7.3000 1 5 93.8086 7.3000 INE434A16NV0 ANDHRA BK 31-Jul-17 93.7786 7.2499 1 18 93.7786 7.2499 INE238A16N69 AXIS BK 1-Aug-17 93.7061 7.3400 1 50 93.7061 7.3400 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com