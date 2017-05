Sep 1 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE112A16JX6 CORPORATION BK 2-Sep-16 99.9822 6.4877 3 175 99.9823 6.4616 INE434A16ME8 ANDHRA BK 2-Sep-16 99.9823 6.4616 1 100 99.9823 6.4616 INE476A16QS0 CANARA BK 2-Sep-16 99.9824 6.4373 2 75 99.9825 6.3886 INE092T16256 IDFC BK 2-Sep-16 99.9823 6.4616 1 30 99.9823 6.4616 INE434A16NB2 ANDHRA BK 6-Sep-16 99.9124 6.4004 2 50 99.9124 6.4004 INE683A16IM1 THE SOUTH INDIAN BK 6-Sep-16 99.9117 6.4516 1 50 99.9117 6.4516 INE652A16KU5 STATE BK OF PATIALA 7-Sep-16 99.8959 6.3393 1 200 99.8959 6.3393 INE112A16KE4 CORPORATION BK 9-Sep-16 99.8597 6.4089 3 130 99.8599 6.4010 INE476A16QY8 CANARA BK 9-Sep-16 99.8599 6.4010 1 25 99.8599 6.4010 INE649A16FQ9 STATE BK OF HYDERABAD 14-Sep-16 99.7727 6.3964 1 0.15 99.7727 6.3964 INE705A16ON8 VIJAYA BK 3-Oct-16 99.4434 6.5902 1 5 99.4434 6.5902 INE090A166C8 ICICI BK 26-Oct-16 99.0123 6.6201 1 0.1 99.0123 6.6201 INE092T16298 IDFC BK 27-Oct-16 98.9938 6.6249 5 375 98.9938 6.6249 INE092T16314 IDFC BK 28-Oct-16 98.9757 6.6271 5 550 98.9756 6.6276 INE652A16KY7 STATE BK OF PATIALA 28-Oct-16 98.9676 6.6799 1 50 98.9676 6.6799 INE652A16KY7 STATE BK OF PATIALA 28-Oct-16 98.9863 6.6748 1 50 98.9863 6.6748 INE095A16TL7 INDUSIND BK 31-Oct-16 98.9049 6.8498 1 5 98.9049 6.8498 INE562A16IE4 INDIAN BK 1-Nov-16 98.9164 6.5549 2 200 98.9164 6.5549 INE095A16TP8 INDUSIND BK 10-Nov-16 98.7388 6.6603 1 150 98.7388 6.6603 INE171A16FS0 THE FEDERAL BK 15-Nov-16 98.6540 6.6399 2 250 98.6540 6.6399 INE171A16FT8 THE FEDERAL BK 25-Nov-16 98.4750 6.6499 2 500 98.4750 6.6499 INE608A16NG0 PUNJAB AND SIND BK 25-Nov-16 98.4857 6.6026 6 400 98.4857 6.6026 INE237A16T98 KOTAK MAH BK 25-Nov-16 98.4772 6.6402 1 300 98.4772 6.6402 INE092T16223 IDFC BK 25-Nov-16 98.4733 6.6575 1 50 98.4733 6.6575 INE095A16TT0 INDUSIND BK 29-Nov-16 98.4020 6.6600 3 500 98.4020 6.6600 INE480Q16119 COOPERATIEVE CENTRALE 29-Nov-16 98.3961 6.6850 2 100 98.3961 6.6850 INE683A16IY6 THE SOUTH INDIAN BK 30-Nov-16 98.3778 6.6874 8 350 98.3778 6.6874 INE092T16306 IDFC BK 1-Dec-16 98.3485 6.7355 2 350 98.3453 6.7487 INE238A16F44 AXIS BK 1-Dec-16 98.3390 6.7748 1 50 98.3390 6.7748 INE476A16RJ7 CANARA BK 2-Dec-16 98.3884 6.5700 2 100 98.3884 6.5700 INE090A163E1 ICICI BK 13-Jan-17 97.5137 6.9451 1 10 97.5137 6.9451 INE008A16K29 IDBI BK 7-Feb-17 97.0614 6.9501 1 50 97.0614 6.9501 INE008A16K78 IDBI BK 8-Feb-17 97.0435 6.9500 1 75 97.0435 6.9500 INE238A16K05 AXIS BK 28-Feb-17 96.6770 6.9699 1 25 96.6770 6.9699 INE112A16JK3 CORPORATION BK 2-Mar-17 96.6669 6.9150 1 25 96.6669 6.9150 INE090A168F7 ICICI BK 7-Mar-17 96.5665 6.9400 2 100 96.5665 6.9400 INE090A161G0 ICICI BK 9-Mar-17 96.5311 6.9399 1 100 96.5311 6.9399 INE434A16NC0 ANDHRA BK 10-Mar-17 96.5359 6.9300 1 25 96.5359 6.9300 INE514E16AP0 EXIM 14-Mar-17 96.4574 6.9100 1 25 96.4574 6.9100 INE565A16AM7 INDIAN OVERSEAS BK 14-Mar-17 96.4450 6.9351 1 25 96.4450 6.9351 INE705A16NS9 VIJAYA BK 17-Mar-17 96.4096 6.9000 1 20 96.4096 6.9000 INE238A16J99 AXIS BK 28-Mar-17 96.1851 6.9599 1 10 96.1851 6.9599 INE090A160H0 ICICI BK 15-May-17 95.1802 7.2200 1 100 95.1802 7.2200 INE090A166I5 ICICI BK 16-May-17 95.1655 7.2149 1 25 95.1655 7.2149 INE238A16M03 AXIS BK 29-May-17 94.9333 7.2150 1 25 94.9333 7.2150 INE238A16N10 AXIS BK 31-May-17 94.8943 7.2200 1 100 94.8943 7.2200 INE090A166H7 ICICI BK 12-Jun-17 94.6950 7.2000 1 25 94.6950 7.2000 INE238A16L95 AXIS BK 20-Jun-17 94.5180 7.2499 1 25 94.5180 7.2499 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com