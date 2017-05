Sep 2 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE092T16249 IDFC BK 6-Sep-16 99.9385 5.6154 2 75 99.9425 5.2499 INE434A16NB2 ANDHRA BK 6-Sep-16 99.9296 6.4285 1 5 99.9296 6.4285 INE237A16H76 KOTAK MAH BK 7-Sep-16 99.9192 5.9032 1 25 99.9192 5.9032 INE112A16KE4 CORPORATION BK 9-Sep-16 99.8818 6.1706 5 365 99.8832 6.0974 INE476A16QY8 CANARA BK 9-Sep-16 99.8832 6.0974 1 25 99.8832 6.0974 INE705A16OB3 VIJAYA BK 9-Sep-16 99.8832 6.0974 1 25 99.8832 6.0974 INE434A16NQ0 ANDHRA BK 12-Sep-16 99.8291 6.2485 2 200 99.8291 6.2485 INE112A16KJ3 CORPORATION BK 12-Sep-16 99.8291 6.2485 1 150 99.8291 6.2485 INE649A16FQ9 STATE BK OF HYDERABAD 14-Sep-16 99.7900 6.4009 1 5 99.7900 6.4009 INE705A16OU3 VIJAYA BK 4-Oct-16 99.4311 6.5261 1 10 99.4311 6.5261 INE095A16TH5 INDUSIND BK 24-Oct-16 99.0405 6.8002 1 5 99.0405 6.8002 INE077A16EJ1 DENA BK 28-Oct-16 98.9964 6.6076 2 500 98.9964 6.6076 INE608A16ND7 PUNJAB AND SIND BK 28-Oct-16 98.9949 6.6176 2 125 98.9949 6.6176 INE092T16314 IDFC BK 28-Oct-16 98.9934 6.6276 1 50 98.9934 6.6276 INE705A16PA2 VIJAYA BK 28-Oct-16 99.0545 6.7000 1 5 99.0545 6.7000 INE976G16EJ1 RBL BK 28-Oct-16 98.9916 7.1503 1 5 98.9916 7.1503 INE112A16KP0 CORPORATION BK 4-Nov-16 98.8762 6.5849 2 50 98.8762 6.5849 INE112A16KO3 CORPORATION BK 28-Nov-16 98.4541 6.5875 1 100 98.4541 6.5875 INE077A16EK9 DENA BK 1-Dec-16 98.3969 6.6074 4 300 98.3969 6.6074 INE691A16KW9 UCO BK 2-Dec-16 98.3671 6.6583 2 1000 98.3661 6.6624 INE238A16F51 AXIS BK 2-Dec-16 98.3534 6.7151 1 50 98.3534 6.7151 INE090A165D8 ICICI BK 5-Dec-16 98.3013 6.7100 1 4.5 98.3013 6.7100 INE112A16JE6 CORPORATION BK 14-Dec-16 98.1498 6.6801 1 50 98.1498 6.6801 INE238A16O01 AXIS BK 22-Dec-16 97.9827 6.7700 1 25 97.9827 6.7700 INE238A16O19 AXIS BK 23-Dec-16 97.9649 6.7700 1 25 97.9649 6.7700 INE008A16L36 IDBI BK 17-Feb-17 96.9003 6.9498 4 86 96.9003 6.9499 INE090A169E8 ICICI BK 22-Feb-17 96.8154 6.9400 1 25 96.8154 6.9400 INE649A16FR7 STATE BK OF HYDERABAD 24-Feb-17 96.8101 6.8724 1 25 96.8101 6.8724 INE514E16AO3 EXIM 1-Mar-17 96.7208 6.8749 1 5 96.7208 6.8749 INE238A16H83 AXIS BK 7-Mar-17 96.5747 6.9601 1 25 96.5747 6.9601 INE090A166I5 ICICI BK 16-May-17 95.2056 7.1800 1 1 95.2056 7.1800 INE238A16N77 AXIS BK 22-May-17 95.0858 7.1999 1 0.65 95.0858 7.1999 INE090A166H7 ICICI BK 12-Jun-17 94.7266 7.1800 2 75 94.7266 7.1800 INE238A16M11 AXIS BK 22-Jun-17 94.5361 7.2000 1 30 94.5361 7.2000 INE238A16M94 AXIS BK 11-Jul-17 94.1265 7.3000 1 65 94.1265 7.3000 INE238A16M94 AXIS BK 11-Jul-17 94.1993 7.2975 1 65 94.1993 7.2975 INE238A16N51 AXIS BK 27-Jul-17 93.8439 7.2999 1 30 93.8439 7.2999 INE237A16T72 KOTAK MAH BK 23-Aug-17 93.4556 7.1999 1 4 93.4556 7.1999 INE443O16047 CREDIT SUISSE AG 1-Sep-17 93.2400 7.2700 1 25 93.2400 7.2700 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com