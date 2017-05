Sep 7 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE112A16KE4 CORPORATION BK 09-Sep-16 99.9643 6.5176 3 175 99.9643 6.5176 INE476A16QY8 CANARA BK 09-Sep-16 99.9822 6.4982 1 5 99.9822 6.4982 INE705A16OB3 VIJAYA BK 09-Sep-16 99.9644 6.4993 1 5 99.9644 6.4993 INE112A16KJ3 CORPORATION BK 12-Sep-16 99.9108 6.5153 2 350 99.9106 6.5320 INE434A16NQ0 ANDHRA BK 12-Sep-16 99.9113 6.4808 2 75 99.9113 6.4808 INE476A16QU6 CANARA BK 12-Sep-16 99.9113 6.4808 1 75 99.9113 6.4808 INE476A16QV4 CANARA BK 15-Sep-16 99.8582 6.4788 1 50 99.8582 6.4788 INE112A16KK1 CORPORATION BK 16-Sep-16 99.8395 6.5196 1 100 99.8395 6.5196 INE092T16264 IDFC BK 21-Sep-16 99.7502 6.5290 1 50 99.7502 6.5290 INE976G16EE2 RBL BK 21-Sep-16 99.7475 6.5997 1 10 99.7475 6.5997 INE238A16C13 AXIS BK 29-Sep-16 99.6234 6.5704 1 5 99.6234 6.5704 INE095A16TH5 INDUSIND BK 24-Oct-16 99.1379 6.9001 1 5 99.1379 6.9001 INE092T16322 IDFC BK 26-Oct-16 99.1181 6.6277 1 25 99.1181 6.6277 INE608A16ND7 PUNJAB AND SIND BK 28-Oct-16 99.0849 6.6097 2 75 99.0849 6.6097 INE095A16TL7 INDUSIND BK 31-Oct-16 99.0080 6.9001 1 5 99.0080 6.9001 INE562A16IE4 INDIAN BK 01-Nov-16 98.8825 7.4999 3 200 98.8825 7.4999 INE112A16KP0 CORPORATION BK 04-Nov-16 98.9647 6.5834 2 150 98.9647 6.5834 INE652A16KZ4 STATE BK OF PATIALA 04-Nov-16 98.9722 6.6499 1 5 98.9722 6.6499 INE608A16NH8 PUNJAB AND SIND BK 07-Nov-16 98.9062 6.6172 4 500 98.9062 6.6172 INE095A16TT0 INDUSIND BK 29-Nov-16 98.5092 6.6551 1 9.2 98.5092 6.6551 INE691A16KW9 UCO BK 02-Dec-16 98.4559 6.6562 1 150 98.4559 6.6562 INE652A16KT7 STATE BK OF PATIALA 02-Dec-16 98.4745 6.5748 1 100 98.4745 6.5748 INE238A16F77 AXIS BK 05-Dec-16 98.3926 6.6998 1 300 98.3926 6.6998 INE171A16FU6 THE FEDERAL BK 06-Dec-16 98.3814 6.6723 1 500 98.3814 6.6723 INE237A16O10 KOTAK MAH BK 24-Jan-17 97.4215 6.9501 1 0.2 97.4215 6.9501 INE608A16MN8 PUNJAB AND SIND BK 24-Jan-17 97.4324 6.9199 1 0.1 97.4324 6.9199 INE261F16173 NABARD 15-Feb-17 97.0381 6.9198 1 3 97.0381 6.9198 INE008A16L36 IDBI BK 17-Feb-17 96.9898 6.9498 1 15 96.9898 6.9498 INE683A16II9 THE SOUTH INDIAN BK 01-Mar-17 96.7618 6.9800 1 100 96.7618 6.9800 INE434A16MW0 ANDHRA BK 03-Mar-17 96.7430 6.9425 1 5 96.7430 6.9425 INE090A168F7 ICICI BK 07-Mar-17 96.6885 6.9450 1 50 96.6885 6.9450 INE112A16JY4 CORPORATION BK 09-Mar-17 96.6527 6.9075 3 25.4 96.6515 6.9101 INE090A161G0 ICICI BK 09-Mar-17 96.6553 6.9399 1 25 96.6553 6.9399 INE514E16AP0 EXIM 14-Mar-17 96.5440 6.9500 1 75 96.5440 6.9500 INE112A16KI5 CORPORATION BK 14-Mar-17 96.5608 6.9150 1 25 96.5608 6.9150 INE077A16DT2 DENA BK 14-Mar-17 96.5584 6.9200 1 5 96.5584 6.9200 INE095A16SC8 INDUSIND BK 15-Mar-17 96.5262 6.9501 1 50 96.5262 6.9501 INE434A16NG1 ANDHRA BK 15-Mar-17 96.5455 6.9101 1 0.1 96.5455 6.9101 INE095A16SD6 INDUSIND BK 21-Mar-17 96.4174 6.9551 2 100 96.4149 6.9601 INE090A166I5 ICICI BK 16-May-17 95.2823 7.2001 1 150 95.2823 7.2001 INE237A16R74 KOTAK MAH BK 23-May-17 95.1124 7.2700 1 5 95.1124 7.2700 INE238A16M94 AXIS BK 11-Jul-17 94.2208 7.2925 1 65 94.2208 7.2925 INE237A16U12 KOTAK MAH BK 31-Aug-17 93.3611 7.2500 1 39 93.3611 7.2500 INE112A16KQ8 CORPORATION BK 05-Sep-17 93.3149 7.2035 3 60 93.3158 7.2025 INE237A16U20 KOTAK MAH BK 05-Sep-17 93.2746 7.2500 1 25 93.2746 7.2500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com