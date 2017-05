Sep 8 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE652A16KM2 STATE BK OF PATIALA 09-Sep-16 99.9822 6.4982 1 100 99.9822 6.4982 INE976G16EA0 RBL BK 09-Sep-16 99.9819 6.6077 1 50 99.9819 6.6077 INE112A16KJ3 CORPORATION BK 12-Sep-16 99.9285 6.5290 1 45 99.9285 6.5290 INE976G16EC6 RBL BK 16-Sep-16 99.8566 6.5520 1 200 99.8566 6.5520 INE092T16322 IDFC BK 26-Oct-16 99.1369 6.6203 1 200 99.1369 6.6203 INE092T16314 IDFC BK 28-Oct-16 99.1244 6.5799 1 25 99.1244 6.5799 INE077A16EJ1 DENA BK 28-Oct-16 99.1046 6.5955 1 5 99.1046 6.5955 INE095A16TM5 INDUSIND BK 01-Nov-16 98.9895 6.9000 1 5 98.9895 6.9000 INE112A16KP0 CORPORATION BK 04-Nov-16 98.8423 7.5002 2 150 98.8423 7.5002 INE608A16NH8 PUNJAB AND SIND BK 07-Nov-16 98.9237 6.6185 6 250 98.9239 6.6175 INE077A16EN3 DENA BK 07-Nov-16 98.9255 6.6075 1 100 98.9255 6.6075 INE683A16IR0 THE SOUTH INDIAN BK 07-Nov-16 98.8812 6.9997 1 5 98.8812 6.9997 INE092T16223 IDFC BK 25-Nov-16 98.5978 6.6549 1 50 98.5978 6.6549 INE476A16RJ7 CANARA BK 02-Dec-16 98.4840 6.6101 1 100 98.4840 6.6101 INE476A16RJ7 CANARA BK 02-Dec-16 98.5105 6.5701 1 100 98.5105 6.5701 INE238A16F51 AXIS BK 02-Dec-16 98.4840 6.6101 1 50 98.4840 6.6101 INE008A16I23 IDBI BK 02-Dec-16 98.4840 6.6101 1 50 98.4840 6.6101 INE092T16140 IDFC BK 06-Dec-16 98.4009 6.6647 1 5 98.4009 6.6647 INE683A16IZ3 THE SOUTH INDIAN BK 07-Dec-16 98.3730 6.7075 1 100 98.3730 6.7075 INE008A16O09 IDBI BK 09-Dec-16 98.3624 6.6052 3 108 98.3624 6.6052 INE652A16KS9 STATE BK OF PATIALA 09-Dec-16 98.3612 6.6101 1 50 98.3612 6.6101 INE237A16U04 KOTAK MAH BK 13-Dec-16 98.2810 6.6501 1 25 98.2810 6.6501 INE112A16JE6 CORPORATION BK 14-Dec-16 98.2724 6.6150 2 25 98.2724 6.6150 INE476A16RI9 CANARA BK 15-Dec-16 98.2562 6.6100 1 50 98.2562 6.6100 INE040A16AO7 HDFC BK 29-Dec-16 97.9856 6.6997 1 10 97.9856 6.6997 INE008A16K29 IDBI BK 07-Feb-17 97.2052 6.9499 1 100 97.2052 6.9499 INE008A16K78 IDBI BK 08-Feb-17 97.1872 6.9499 1 100 97.1872 6.9499 INE261F16181 NABARD 16-Feb-17 97.0360 6.9249 1 75 97.0360 6.9249 INE008A16L36 IDBI BK 17-Feb-17 97.0256 6.9499 1 50 97.0256 6.9499 INE112A16JU2 CORPORATION BK 03-Mar-17 96.7710 6.9200 1 50 96.7710 6.9200 INE434A16MW0 ANDHRA BK 03-Mar-17 96.7484 6.9700 1 10 96.7484 6.9700 INE434A16MW0 ANDHRA BK 03-Mar-17 96.7842 6.9301 1 5 96.7842 6.9301 INE112A16JY4 CORPORATION BK 09-Mar-17 96.6669 6.9150 4 150 96.6646 6.9199 INE077A16DS4 DENA BK 10-Mar-17 96.6328 6.9500 2 100 96.6328 6.9500 INE112A16KH7 CORPORATION BK 10-Mar-17 96.6599 6.9300 1 25 96.6599 6.9300 INE040A16AV2 HDFC BK 20-Mar-17 96.4578 6.9450 2 50 96.4553 6.9501 INE238A16J99 AXIS BK 28-Mar-17 96.3138 6.9500 1 10 96.3138 6.9500 INE556F16101 SIDBI 31-Mar-17 96.3094 6.8900 1 5 96.3094 6.8900 INE090A166I5 ICICI BK 16-May-17 95.3065 7.1900 4 40.68 95.3065 7.1900 INE238A16N77 AXIS BK 22-May-17 95.1929 7.2000 3 35 95.1929 7.2000 INE237A16R74 KOTAK MAH BK 23-May-17 95.2247 7.1500 1 5 95.2247 7.1500 INE090A167H5 ICICI BK 15-Jun-17 94.7865 7.1700 1 50 94.7865 7.1700 INE238A16M94 AXIS BK 11-Jul-17 94.2404 7.2900 2 65 94.2404 7.2900 INE171A16FV4 THE FEDERAL BK 31-Aug-17 93.3614 7.2700 1 38 93.3614 7.2700 INE112A16KQ8 CORPORATION BK 05-Sep-17 93.3308 7.2050 2 50 93.3308 7.2050 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com