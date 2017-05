Sep 9 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE112A16KK1 CORPORATION BK 16-Sep-16 99.8767 6.4372 1 50 99.8767 6.4372 INE238A16K88 AXIS BK 26-Sep-16 99.6866 6.7500 1 5 99.6866 6.7500 INE237A16T07 KOTAK MAH BK 17-Oct-16 99.3176 6.5997 1 51 99.3176 6.5997 INE683A16IQ2 THE SOUTH INDIAN BK 3-Nov-16 99.0349 6.8403 1 25 99.0349 6.8403 INE608A16NH8 PUNJAB AND SIND BK 7-Nov-16 98.9424 6.6127 2 200 98.9424 6.6127 INE434A16OH7 ANDHRA BK 8-Nov-16 98.9275 6.5951 2 50 98.9275 6.5951 INE683A16JA4 THE SOUTH INDIAN BK 11-Nov-16 98.8521 6.7278 2 800 98.8521 6.7278 INE434A16OG9 ANDHRA BK 11-Nov-16 98.8745 6.5950 2 25 98.8745 6.5950 INE691A16KW9 UCO BK 2-Dec-16 98.4909 6.6579 1 150 98.4909 6.6579 INE476A16RJ7 CANARA BK 2-Dec-16 98.5105 6.5701 1 100 98.5105 6.5701 INE652A16KT7 STATE BK OF PATIALA 2-Dec-16 98.5128 6.5598 1 25 98.5128 6.5598 INE008A16J06 IDBI BK 7-Dec-16 98.4162 6.5999 1 25 98.4162 6.5999 INE008A16O09 IDBI BK 9-Dec-16 98.3812 6.5998 1 100 98.3812 6.5998 INE652A16KS9 STATE BK OF PATIALA 9-Dec-16 98.4430 6.5602 1 25 98.4430 6.5602 INE528G16E22 YES BK 14-Feb-17 97.0651 6.9850 1 5 97.0651 6.9850 INE008A16M68 IDBI BK 15-Feb-17 97.0614 6.9501 1 0.25 97.0614 6.9501 INE112A16JK3 CORPORATION BK 2-Mar-17 96.8598 6.9201 1 25 96.8598 6.9201 INE112A16JU2 CORPORATION BK 3-Mar-17 96.7887 6.9201 1 100 96.7887 6.9201 INE112A16JU2 CORPORATION BK 3-Mar-17 96.8420 6.9201 1 75 96.8420 6.9201 INE457A16HN0 BK OF MAHARASHTRA 6-Mar-17 96.7218 6.9500 1 5 96.7218 6.9500 INE112A16JY4 CORPORATION BK 9-Mar-17 96.6823 6.9200 3 2.5 96.6823 6.9200 INE077A16DS4 DENA BK 10-Mar-17 96.6506 6.9500 5 79 96.6506 6.9500 INE476A16RA6 CANARA BK 14-Mar-17 96.6149 6.8755 2 225 96.6128 6.8800 INE434A16ND8 ANDHRA BK 14-Mar-17 96.5938 6.9199 2 1.65 96.5938 6.9199 INE434A16NG1 ANDHRA BK 15-Mar-17 96.5761 6.9199 1 0.1 96.5761 6.9199 INE476A16RG3 CANARA BK 16-Mar-17 96.5776 6.8800 1 125 96.5776 6.8800 INE040A16AV2 HDFC BK 20-Mar-17 96.4779 6.9401 1 25 96.4779 6.9401 INE237A16R33 KOTAK MAH BK 19-May-17 95.2770 7.1800 2 5.25 95.2770 7.1800 INE090A167H5 ICICI BK 15-Jun-17 94.7977 7.1794 8 108.3 94.8041 7.1701 INE238A16M78 AXIS BK 7-Jul-17 94.3292 7.2900 1 50 94.3292 7.2900 INE434A16NW8 ANDHRA BK 27-Jul-17 94.0450 7.2000 1 6.25 94.0450 7.2000 INE434A16OF1 ANDHRA BK 31-Aug-17 93.4170 7.2250 1 25 93.4170 7.2250 INE112A16KQ8 CORPORATION BK 5-Sep-17 93.3478 7.2052 8 650 93.3480 7.2050 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com