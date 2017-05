Sep 14 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE040A16AU4 HDFC BK 20-Sep-16 99.8916 6.6015 1 5 99.8916 6.6015 INE237A16K55 KOTAK MAH BK 26-Sep-16 99.7871 6.4895 1 50 99.7871 6.4895 INE705A16ON8 VIJAYA BK 3-Oct-16 99.6586 6.5809 1 30 99.6586 6.5809 INE237A16T07 KOTAK MAH BK 17-Oct-16 99.4050 6.6205 1 5 99.4050 6.6205 INE092T16355 IDFC BK 25-Oct-16 99.2624 6.6150 6 500 99.2624 6.6150 INE683A16IR0 THE SOUTH INDIAN BK 7-Nov-16 98.9952 6.9901 1 5 98.9952 6.9901 INE652A16LD9 STATE BK OF PATIALA 15-Nov-16 98.8951 6.5773 1 200 98.8951 6.5773 INE092T16330 IDFC BK 16-Nov-16 98.8707 6.6175 1 100 98.8707 6.6175 INE503A16DQ3 DCB BK 17-Nov-16 98.8388 6.7003 2 100 98.8388 6.7003 INE092T16348 IDFC BK 18-Nov-16 98.8353 6.6173 1 100 98.8353 6.6173 INE112A16KO3 CORPORATION BK 28-Nov-16 98.6855 6.5700 1 100 98.6855 6.5700 INE648A16HN4 SBBJ 2-Dec-16 98.6106 6.5098 1 25 98.6106 6.5098 INE705A16PF1 VIJAYA BK 5-Dec-16 98.5351 6.6175 2 150 98.5351 6.6175 INE238A16F77 AXIS BK 5-Dec-16 98.5389 6.6001 1 25 98.5389 6.6001 INE238A16F69 AXIS BK 6-Dec-16 98.5170 6.6198 1 25 98.5170 6.6198 INE092T16140 IDFC BK 6-Dec-16 98.5103 6.6502 1 25 98.5103 6.6502 INE652A16KS9 STATE BK OF PATIALA 9-Dec-16 98.4687 6.6002 1 50 98.4687 6.6002 INE649A16FS5 STATE BK OF HYDERABAD 9-Dec-16 98.4893 6.5100 1 25 98.4893 6.5100 INE705A16OP3 VIJAYA BK 12-Dec-16 98.4115 6.6198 1 100 98.4115 6.6198 INE237A16U04 KOTAK MAH BK 13-Dec-16 98.3867 6.6501 4 290 98.3867 6.6501 INE705A16PG9 VIJAYA BK 13-Dec-16 98.3969 6.6074 1 75 98.3969 6.6074 INE238A16F93 AXIS BK 13-Dec-16 98.3903 6.6350 1 50 98.3903 6.6350 INE112A16JE6 CORPORATION BK 14-Dec-16 98.3763 6.6201 4 100 98.3763 6.6201 INE476A16RD0 CANARA BK 14-Dec-16 98.3860 6.5799 1 50 98.3860 6.5799 INE649A16FT3 STATE BK OF HYDERABAD 14-Dec-16 98.3872 6.5750 1 45 98.3872 6.5750 INE476A16RI9 CANARA BK 15-Dec-16 98.3661 6.5900 1 4.5 98.3661 6.5900 INE238A16G01 AXIS BK 20-Dec-16 98.2634 6.6501 1 175 98.2634 6.6501 INE008A16K29 IDBI BK 7-Feb-17 97.2876 6.9701 1 58.5 97.2876 6.9701 INE514E16AL9 EXIM 10-Feb-17 97.2489 6.9299 1 50 97.2489 6.9299 INE008A16M68 IDBI BK 15-Feb-17 97.1333 6.9950 1 50 97.1333 6.9950 INE261F16173 NABARD 15-Feb-17 97.1592 6.9299 1 50 97.1592 6.9299 INE261F16181 NABARD 16-Feb-17 97.1372 6.9400 3 100 97.1332 6.9501 INE090A162F0 ICICI BK 20-Feb-17 97.0563 6.9626 3 200 97.0532 6.9701 INE514E16AO3 EXIM 1-Mar-17 96.9132 6.9200 2 150 96.9132 6.9200 INE476A16QW2 CANARA BK 7-Mar-17 96.8154 6.9001 2 0.8 96.8154 6.9001 INE077A16DS4 DENA BK 10-Mar-17 96.7419 6.9450 3 6.5 96.7419 6.9450 INE476A16RA6 CANARA BK 14-Mar-17 96.6985 6.8850 1 50 96.6985 6.8850 INE476A16RB4 CANARA BK 17-Mar-17 96.6456 6.8851 1 50 96.6456 6.8851 INE112A16KN5 CORPORATION BK 20-Mar-17 96.5856 6.9001 1 0.3 96.5856 6.9001 INE556F16101 SIDBI 31-Mar-17 96.3769 6.9300 1 25 96.3769 6.9300 INE090A167H5 ICICI BK 15-Jun-17 94.8825 7.1848 4 103 94.8857 7.1801 INE238A16M11 AXIS BK 22-Jun-17 94.7170 7.2450 1 160 94.7170 7.2450 INE434A16NT4 ANDHRA BK 11-Jul-17 94.3909 7.2299 1 50 94.3909 7.2299 INE237A16S99 KOTAK MAH BK 13-Jul-17 94.3261 7.2700 1 0.2 94.3261 7.2700 INE238A16N36 AXIS BK 21-Jul-17 94.1809 7.2749 1 5 94.1809 7.2749 INE112A16KQ8 CORPORATION BK 5-Sep-17 93.4341 7.2050 3 301 93.4341 7.2050 INE434A16OI5 ANDHRA BK 13-Sep-17 93.2877 7.2150 5 225 93.2877 7.2150 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com