Sep 15 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE090A163C5 ICICI BK 20-Sep-16 99.9117 6.4516 2 100 99.9117 6.4516 INE040A16AU4 HDFC BK 20-Sep-16 99.9110 6.5028 1 5 99.9110 6.5028 INE705A16OU3 VIJAYA BK 04-Oct-16 99.6622 6.5113 1 200 99.6622 6.5113 INE652A16KY7 STATE BK OF PATIALA 28-Oct-16 99.2281 6.7604 1 25 99.2281 6.7604 INE238A16D61 AXIS BK 04-Nov-16 99.1026 6.6103 1 11 99.1026 6.6103 INE705A16PC8 VIJAYA BK 10-Nov-16 98.9857 6.8002 1 5 98.9857 6.8002 INE562A16IG9 INDIAN BK 11-Nov-16 98.9894 6.5375 2 100 98.9894 6.5375 INE092T16330 IDFC BK 16-Nov-16 98.8884 6.6177 6 350 98.8884 6.6177 INE092T16348 IDFC BK 18-Nov-16 98.8530 6.6174 3 275 98.8530 6.6174 INE652A16KW1 STATE BK OF PATIALA 25-Nov-16 98.7641 6.5250 1 200 98.7641 6.5250 INE691A16KW9 UCO BK 02-Dec-16 98.6009 6.6400 4 40 98.6009 6.6400 INE090A164D1 ICICI BK 02-Dec-16 98.6032 6.6289 1 25 98.6032 6.6289 INE528G16I36 YES BK 13-Dec-16 98.4055 6.6452 2 100 98.4055 6.6452 INE171A16FX0 THE FEDERAL BK 14-Dec-16 98.3873 6.6476 1 500 98.3873 6.6476 INE095A16TX2 INDUSIND BK 14-Dec-16 98.3921 6.6273 4 325 98.3927 6.6250 INE705A16PH7 VIJAYA BK 14-Dec-16 98.3945 6.6174 3 250 98.3945 6.6174 INE652A16LC1 STATE BK OF PATIALA 14-Dec-16 98.4040 6.5776 2 100 98.4040 6.5776 INE237A16U38 KOTAK MAH BK 14-Dec-16 98.4011 6.5898 1 100 98.4011 6.5898 INE476A16RI9 CANARA BK 15-Dec-16 98.3853 6.5830 3 325 98.3860 6.5799 INE691A16KV1 UCO BK 15-Dec-16 98.3783 6.6119 3 200 98.3718 6.6388 INE652A16KF6 STATE BK OF PATIALA 15-Dec-16 98.3932 6.5501 1 25 98.3932 6.5501 INE434A16MP4 ANDHRA BK 21-Dec-16 98.2814 6.5800 1 50 98.2814 6.5800 INE008A16L28 IDBI BK 09-Feb-17 97.2810 6.9400 1 100 97.2810 6.9400 INE261F16173 NABARD 15-Feb-17 97.1652 6.9601 1 100 97.1652 6.9601 INE008A16M68 IDBI BK 15-Feb-17 97.1524 6.9924 1 50 97.1524 6.9924 INE514E16AN5 EXIM 15-Feb-17 97.1652 6.9601 1 25 97.1652 6.9601 INE261F16181 NABARD 16-Feb-17 97.1592 6.9299 1 25 97.1592 6.9299 INE008A16L36 IDBI BK 17-Feb-17 97.1292 6.9601 2 50 97.1292 6.9601 INE090A162F0 ICICI BK 20-Feb-17 97.0794 6.9499 2 225 97.0794 6.9499 INE238A16K05 AXIS BK 28-Feb-17 96.9232 6.9800 1 5 96.9232 6.9800 INE008A16N42 IDBI BK 03-Mar-17 96.8911 6.9299 1 7 96.8911 6.9299 INE476A16QW2 CANARA BK 07-Mar-17 96.8214 6.9264 3 10.8 96.8198 6.9301 INE112A16KH7 CORPORATION BK 10-Mar-17 96.7732 6.9151 1 25 96.7732 6.9151 INE434A16ND8 ANDHRA BK 14-Mar-17 96.7000 6.9200 2 100 96.7000 6.9200 INE514E16AP0 EXIM 14-Mar-17 96.7092 6.9001 1 15 96.7092 6.9001 INE238A16J16 AXIS BK 29-Mar-17 96.4149 6.9601 2 5.35 96.4149 6.9601 INE556F16101 SIDBI 31-Mar-17 96.3811 6.9568 4 110 96.3845 6.9500 INE705A16OY5 VIJAYA BK 14-Aug-17 93.8080 7.2350 1 3.85 93.8080 7.2350 INE434A16OM7 ANDHRA BK 07-Sep-17 93.4168 7.2050 1 25 93.4168 7.2050 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com